Gaza v troskách. Ihned odejděte, vzkazuje Izrael obyvatelům města. Nemají ale kam

Libor Novák

9. září 2025 8:34

Situace v Gaze po izraelských náletech
Situace v Gaze po izraelských náletech Foto: unmultimedia.org

Izrael se připravuje na pozemní ofenzívu, která by mohla vysídlit statisíce Palestinců. Izraelské nálety a demolice už srovnaly se zemí celé čtvrtě a zničily desítky budov v Gaze. Obyvatelé jsou proto vyzýváni, aby odešli do jižní části území, která je však také pod častou palbou a je navíc přeplněná.

Podle OSN jsou tábory v oblasti Al-Mawasi přeplněné a nebezpečné, nemocnice jsou nedostatečně zásobené a přetížené. Desítky tisíc lidí už Gazu opustily, přičemž silnice vedoucí na jih jsou plné uprchlíků, kteří si své věci odvážejí na vozících a v nákladních vozech.

V Gaze navíc panuje hladomor, který je důsledkem omezení dodávek pomoci ze strany Izraele. Rozšíření útoků utrpení civilního obyvatelstva ještě prohloubí. Podle izraelského ministerstva obrany již z Gazy uteklo přibližně 70 000 Palestinců, ale Izrael očekává, že se celkem na jih přesune až milion lidí.

Izraelská armáda na sociální síti X varovala, že bude v Gaze jednat s „větší silou“, a vyzvala obyvatele, aby ihned odešli. Mluvčí armády Avichay Adraee zdůraznil, že setrvání ve městě je „extrémně nebezpečné“.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu už dříve oznámil, že izraelské letectvo zničilo 50 „věží teroru“ a že jde jen o „předehru k mocnému hlavnímu dějství“, tedy pozemní operaci izraelských sil. Také vyzval obyvatele Gazy, aby „ihned odešli“. Ministr obrany Israel Katz uvedl, že Izrael už zdemoloval třicet výškových budov.

Rozsáhlý evakuační příkaz přichází poté, co selhala jednání o příměří a propuštění rukojmích. Jednání zprostředkovávaly USA, Katar a Egypt. Podle izraelských úřadů z 48 zbývajících rukojmích, které Hamás drží, jich je naživu už jen 20. Od útoku Hamásu v říjnu 2023 má Izrael pod kontrolou 75 % Gazy.

Izraelský útok si vyžádal více než 62 000 palestinských obětí a vnitřně vysídlil téměř celou populaci. Většina území je v troskách.

včera

Svět po útoku v Jeruzalémě mluví o zděšení

Související

Palestina, pásmo Gazy

Nová čísla z Gazy odhalují, kolik dětí trpí hlady

Počet dětí mladších pěti let, které byly přijaty do léčebných programů v klinických zařízeních UNICEF, se v Gaze dramaticky zvyšuje. Za pouhé dva týdny bylo do péče přijato více než 7 000 dětí, které trpí akutní podvýživou. Celkový počet za srpen se očekává, že překročí 15 000 nových pacientů, což je více než sedminásobek ve srovnání s údaji z února.

Více souvisejících

Pásmo Gazy Izrael

Aktuálně se děje

před 34 minutami

před 2 hodinami

včera

včera

včera

Apple

Svět odpočítává poslední hodiny. Apple představí nový iPhone

Jablíčkáři už netrpělivě vyhlížejí oficiální představení nového modelu mobilního telefonu iPhone s pořadovým číslem 17. Září je v tomhle ohledu nabité událostmi. Odstartuje to celé již zítra, kdy se má veřejnost dozvědět novinky o připravovaných produktech společnosti Apple. 

včera

včera

včera

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Svět po útoku v Jeruzalémě mluví o zděšení

Jeruzalémem otřásl střelecký útok, při kterém zemřelo šest lidí. K události došlo v 10:15 místního času, kdy dva útočníci vystoupili z auta a zahájili palbu na autobusové zastávce u křižovatky Ramot na okraji města.  

včera

Jeruzalém

Při střelbě na autobusové zastávce v Jeruzalémě zemřelo šest lidí. Podle Izraele šlo o teroristický útok

Při střelbě v Jeruzalémě zemřelo šest lidí, uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Palestinští ozbrojenci zahájili palbu na plné autobusové zastávce. Ministr Saar popsal útok jako „strašlivý teroristický útok“ a dodal, že Izrael je ve válce s radikálním islamistickým terorismem. Vyzval proto mezinárodní společenství, aby se jasně rozhodlo, zda stojí na straně Izraele, nebo džihádistů. 

včera

Palestina

Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát, má ale podmínku

Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot oznámil, že Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát a zároveň uvalit na Izrael sankce. Uznání má proběhnout během zasedání Valného shromáždění OSN, které se koná tento měsíc. Má to však dvě podmínky: propuštění všech izraelských rukojmí, které od 7. října 2023 drží hnutí Hamás, a záruku, že Hamás již nebude hrát žádnou roli ve správě Palestiny.

včera

Kim Čong-Un

Severní Korea oslavuje vojáky padlé na Ukrajině. Kim Čong-un jim nechá postavit pomník

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se setkal s rodinami vojáků, kteří padli v bojích na Ukrajině po boku ruské armády. Státní média informovala, že jim Kim vyjádřil „hlubokou soustrast“. Jižní Korea odhaduje, že KLDR poslala na Ukrajinu přibližně 15 tisíc vojáků, společně s raketami a dalšími zbraněmi. Jako protihodnotu získala Severní Korea od Ruska potraviny, finanční prostředky a technickou pomoc.

včera

včera

Lesní požár

Evropa v plamenech: Letošní rok byl nejhorší sezónou požárů v historii

Podle nové zprávy klimatologů ze skupiny World Weather Attribution je kvůli klimatickým změnám riziko lesních požárů v jihovýchodní Evropě desetinásobně vyšší. Letošní rok se stal nejhorší sezónou požárů v historii. Živel spálil přes jeden milion hektarů a kvůli globálnímu oteplování byl o 22 % intenzivnější.

včera

Ruská armáda

Rusko a Bělorusko zahajují vojenské cvičení Zapad 2025. NATO je v pohotovosti

NATO je ve stavu pohotovosti, protože Rusko a Bělorusko zahajují vojenské cvičení Zapad 2025. Vzhledem k tomu, že se manévry uskuteční blízko hranic Polska a Litvy, západní spojenci je pečlivě sledují. Cílem je zjistit, jak jsou na tom ruské síly, a zároveň posoudit možné plány budoucích akcí. Cvičení má probíhat od 12. do 16. září a zaměří se na střet se spojeneckými silami.

včera

včera

Počasí příští víkend naznačí blížící se podzim. Teploty jen stěží překonají dvacítku

Ani během příštího víkendu nás už tropy nepotkají. Podle ČHMÚ.cz může pršet a denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy