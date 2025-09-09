Gaza v troskách. Ihned odejděte, vzkazuje Izrael obyvatelům města. Nemají ale kam

Izrael se připravuje na pozemní ofenzívu, která by mohla vysídlit statisíce Palestinců. Izraelské nálety a demolice už srovnaly se zemí celé čtvrtě a zničily desítky budov v Gaze. Obyvatelé jsou proto vyzýváni, aby odešli do jižní části území, která je však také pod častou palbou a je navíc přeplněná.
Podle OSN jsou tábory v oblasti Al-Mawasi přeplněné a nebezpečné, nemocnice jsou nedostatečně zásobené a přetížené. Desítky tisíc lidí už Gazu opustily, přičemž silnice vedoucí na jih jsou plné uprchlíků, kteří si své věci odvážejí na vozících a v nákladních vozech.
V Gaze navíc panuje hladomor, který je důsledkem omezení dodávek pomoci ze strany Izraele. Rozšíření útoků utrpení civilního obyvatelstva ještě prohloubí. Podle izraelského ministerstva obrany již z Gazy uteklo přibližně 70 000 Palestinců, ale Izrael očekává, že se celkem na jih přesune až milion lidí.
Izraelská armáda na sociální síti X varovala, že bude v Gaze jednat s „větší silou“, a vyzvala obyvatele, aby ihned odešli. Mluvčí armády Avichay Adraee zdůraznil, že setrvání ve městě je „extrémně nebezpečné“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu už dříve oznámil, že izraelské letectvo zničilo 50 „věží teroru“ a že jde jen o „předehru k mocnému hlavnímu dějství“, tedy pozemní operaci izraelských sil. Také vyzval obyvatele Gazy, aby „ihned odešli“. Ministr obrany Israel Katz uvedl, že Izrael už zdemoloval třicet výškových budov.
Rozsáhlý evakuační příkaz přichází poté, co selhala jednání o příměří a propuštění rukojmích. Jednání zprostředkovávaly USA, Katar a Egypt. Podle izraelských úřadů z 48 zbývajících rukojmích, které Hamás drží, jich je naživu už jen 20. Od útoku Hamásu v říjnu 2023 má Izrael pod kontrolou 75 % Gazy.
Izraelský útok si vyžádal více než 62 000 palestinských obětí a vnitřně vysídlil téměř celou populaci. Většina území je v troskách.
