Impeachment Jun Sok-jola dostal zelenou, přesto odvolán nebyl. Co teď čeká Jižní Koreu?

Rozhodnutí nyní podle serveru The Guardian spočívá na ústavním soudu, který má až 180 dní na to, aby přezkoumal platnost impeachmentu a rozhodl, zda má prezident být odstraněn z úřadu, nebo zda bude jeho mandát obnoven.

Po hlasování o impeachmentu převzal prezidentské pravomoci premiér Han Duck-soo, který nyní plní roli úřadujícího prezidenta. Tato situace má ovšem dočasný charakter, neboť další vývoj závisí na rozhodnutí ústavního soudu.

Soud bude zkoumat, zda prezident skutečně porušil ústavu nebo zákony natolik závažně, aby jeho odvolání bylo oprávněné. Obvinění se mimo jiné týkají vyhlášení stanného práva a možného podněcování ke vzpouře, což jsou vážné trestné činy s potenciálně přísnými tresty.

Klíčovým problémem je aktuální složení ústavního soudu, který má běžně devět soudců, avšak v současné době jsou obsazeny pouze dvě třetiny pozic. Pro potvrzení impeachmentu je nutný souhlas všech šesti současných soudců.

Pokud by alespoň jeden z nich hlasoval proti, prezident by byl rehabilitován. Tento stav vyvolává spekulace, že soud může požádat Národní shromáždění o jmenování tří zbývajících soudců, aby mohl rozhodnout za plného složení, což by mohlo proces zpomalit.

Mezitím probíhá také trestní vyšetřování prezidenta kvůli obvinění z podněcování ke vzpouře. Pokud by byl v rámci tohoto vyšetřování zadržen nebo obžalován, mohlo by to ovlivnit politický i právní průběh soudního procesu. Zatímco ústavní a trestní procesy jsou formálně oddělené, jejich vzájemná provázanost může mít značný dopad na celkový výsledek.

Hlasování o impeachmentu odráží hluboké rozdělení jihokorejské společnosti a politické scény. Prezident čelil poklesu popularity a nespokojenost veřejnosti se promítla i do parlamentního hlasování, kde část členů jeho vlastní strany hlasovala pro jeho odvolání.

Pokud ústavní soud jeho impeachment potvrdí, bude muset Jižní Korea uspořádat nové prezidentské volby do 60 dnů. V opačném případě by se prezident Yoon mohl vrátit do úřadu, avšak jeho politická legitimita by byla značně oslabena.

Tento případ má historický rozměr, neboť Jižní Korea má zkušenosti pouze se dvěma předchozími impeachmenty. V roce 2004 byl prezident Roh Moo-hyun dočasně odvolán, avšak ústavní soud jeho odvolání zamítl a Roh dokončil své funkční období. Naopak v roce 2017 byla prezidentka Park Geun-hye sesazena za korupci a zneužití moci, což soud jednomyslně potvrdil.

Impeachment prezidenta zdůrazňuje zranitelnost jihokorejského politického systému, kde často převládají ostré stranické konflikty nad vládní stabilitou. Rozhodnutí ústavního soudu bude mít dalekosáhlé důsledky nejen pro budoucnost prezidenta, ale také pro důvěru veřejnosti v demokratické instituce země.