Indie přestane nakupovat ruskou ropu, tvrdí Trump. Podle úřadů se to ale nestane

Trump v pátek uvedl, že by ocenil, pokud by Indie přestala nakupovat ruskou ropu, a že podle jeho informací Indie skutečně tento krok plánuje. Podle něj by to byl „správný krok“, a dodal, že uvidíme, co se stane.

Indické oficiální zdroje ale tvrdí opak. Podle informací citovaných serverem The Guardian indické ropné společnosti nepozastavily nákup ruské ropy, přičemž rozhodování o dodávkách závisí na faktorech jako cena, kvalita surové ropy, logistika a další ekonomické faktory.

Odpovědní představitelé Indie také uvedli, že Indie se řídí mezinárodními normami a že ruská ropa nikdy nebyla přímo sankcionována USA nebo EU. Místo toho byl na ruskou ropu aplikován mechanismus stanovení cenového stropu G7-EU, který má za cíl omezit příjmy Ruska, ale zároveň zajistit plynulý tok globálních dodávek.

Indie je největším dovozcem ruské ropy, která pokrývá přibližně 35 % její spotřeby. Indie tvrdí, že jako významný dovozce energie musí nakupovat nejlevnější dostupné dodávky, aby ochránila svou populaci před rostoucími náklady. Indie také pokračuje v rozvoji "stabilního a osvědčeného partnerství" s Ruskem, jak uvedl mluvčí indického ministerstva zahraničí, Randhir Jaiswal.

Tento vztah mezi Indií a Ruskem vyvolává kritiku Bílého domu, přičemž Trump na sociální síti Truth Social napsal, že Indie byla vždy "přítelem", ale zároveň byla největším odběratelem ruské vojenské techniky a energie, což je v době války na Ukrajině považováno za problematické.

Navzdory těmto tlakům se Indie odmítá vzdát svých energetických obchodů s Ruskem, a to především kvůli cenovým výhodám, které pro ni ruská ropa nabízí.