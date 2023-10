Invaze do Gazy dostala zelenou. Americké námořnictvo sestřeluje rakety mířící na Izrael

Americký torpédoborec zachytil tři "útočné řízené střely a několik bezpilotních letadel", upřesnil jeden z mluvčích Pentagonu. Útok byl podle něj podniknut z území Jemenu "potenciálně na cíle v Izraeli.

Jemen se zmítá v občanské válce od roku 2014, kdy Íránem podporovaní husijští povstalci obsadili hlavní město Saná. Boje způsobily jednu z nejhorších humanitárních krizí na světě. Mezinárodně uznávaná jemenská vláda se přesunula na jih a poté do exilu v Saúdské Arábii.

Izraelská armáda v noci na pátek podnikla další dělostřelecké i vzdušné útoky na pozice Íránem podporovaného hnutí Hizballáh na území Libanonu. Izraelské obranné síly (IDF) v prohlášení uvedly, že útočily na pozorovatelská stanoviště Hizballáhu v reakci na ostřelování ze strany jeho šíitských milicí, ke kterému došlo ve středu.

Izraelská stíhačka také podnikla nálet na osoby, které se pokoušely odpálit rakety směrem na Izrael. Izrael rovněž nařídil evakuaci obyvatel města Kirjat Šmona na severu země u hranic s Libanonem.

Ve městě Kirjat Šmona asi dva kilometry od přísně střežených izraelsko-libanonských hranic žije přibližně 23.000 lidí. Evakuaci schválil izraelský ministr obrany Joav Gallant a před krátkým časem byla prodiskutována se starostou města, uvedla izraelská armáda (IDF) v příspěvku na sociální síti.

Evakuovaní obyvatelé budou převezeni do státních ubytovacích zařízení. Armáda v pondělí oznámila, že byl zahájen nouzový plán na evakuaci obyvatel na severu Izraele ve dvoukilometrové pohraniční oblasti u libanonských hranic.

Palestinské islamistické hnutí Hamás uvedlo, že Izrael zasáhl pravoslavný kostel ve městě Gaza, kde se ukrývali křesťané. Podle Hamásu úder způsobil rozsáhlé škody a vyžádal si mnoho obětí. Izrael ale incident nekomentoval. Podle BBC se podařilo ověřit snímek zachycující poškození kostela.

Izrael se také připravuje na vstup do Pásma Gazy. "Zálohy jsou připravené, vybavené, zaměřené na misi a připraveny na další fázi našich operací. Ale v tuto chvíli samozřejmě nebudeme říkat, kdy, kde a jak pokročíme nebo co uděláme nebo jak zlepšíme naše vojenské aktivity," řekl CNN mluvčí izraelských obranných sil podplukovník Jonathan Conricus. Izraelští politici ale podle serveru dali izraelské armádě "zelenou" ke vstupu do Gazy a nyní je na armádě, aby rozhodla, kdy vstoupí.

Izraelský ministr obrany Joav Galant už ve čtvrtek v projevu k pěším jednotkám shromážděným u hranic s Pásmem Gazy naznačil, že brzy by mohli vidět palestinské území "zevnitř". Toto prohlášení nasvědčuje možnosti blížící se pozemní invaze.

"Nyní vidíte Gazu zdálky, brzy ji uvidíte zevnitř. Příkaz přijde," řekl bez dalších podrobností. O pozemním zásahu se přitom spekuluje již několik dní, pravděpodobně ale byla kvůli návštěvám zahraničních státníků odložena.

Celkový počet obětí izraelského bombardování v Pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví stoupl na 3700. Dalších 12 500 lidí bylo zraněno. Rostoucí počty mrtvých hlásí i Izrael. Eviduje nejméně 1400 mrtvých a více než 3500 zraněných. Izraelské obranné síly také uvedly, že Hamás drží zřejmě 199 rukojmích.

Počet mrtvých tak na obou stranách konfliktu překročil 4400, zraněno je nejméně 15 000 lidí. OSN uvedla, že od zahájení bombardování Izraele bylo vysídleno více než 400 000 obyvatel Pásma Gazy.

Radikální palestinské hnutí Hamás v sobotu 7. října 2023 časně ráno vypálilo více než 2500 raket proti Izraeli a palestinští ozbrojenci pronikli do několika izraelských měst u hranic s Gazou. Dopady raket byly hlášeny jak z Tel Avivu, tak z dalších měst.

Očití svědci hlásili střelbu v ulicích. To, jak se útočníkům z pásma Gazy podařilo překročit přísně střežené hranice, zatím není známo. Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) podplukovník Richard Hecht uvedl, že Hamas vstoupil do Izraele po zemi, po moři i vzduchem.

Vůdce islamistického hnutí Hamás potvrdil, že tato ozbrojená skupina zahájila vojenskou operaci proti Izraeli. Muhammad Dajf uvedl, že se jedná o začátek operace "Al-Aqsa Storm". Palestinským ozbrojencům se také podařilo proniknout do města Sderot, kde došlo ke střetům s izraelskými silami.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu svolal v reakci na útok nejvyšší bezpečnostní představitele, sestavil nouzovou vládu a stát v neděli oficiálně vyhlásil Hamásu válku. Izraelské obranné síly zahájily operaci "Železné meče" a izraelské letectvo v reakci na útok zahájilo protiútok na pozice Hamásu.

Později izraelská armáda uvedla, že znovu získala kontrolu nad všemi městy kolem hranice s Gazou a že hranici zabezpečila. Ministr obrany následně nařídil totální blokádu Pásma Gazy. Izrael se nyní pokusí osvobodit zajaté rukojmí a spekuluje se o zahájení pozemní invaze do Gazy.

V průběhu následujících dní pokračovaly jak raketové útoky na Izrael, tak i odveta tamního letectva v podobě bombardování stovek cílů v Gaze. Zatímco západní státy většinou vyjadřují podporu Izraeli, Gazu podporuje například Írán nebo Saúdská Arábie. Nevládní organizace a OSN žádají především zklidnění situace vzhledem ke stále většímu počtu mrtvých civilistů.

Požadují také vytvoření humanitárního koridoru, protože většina z dvou milionů obyvatel Pásma Gazy je závislá na vnější pomoci. Nemocnice v Gaze jsou přetížené a potýkají se s výpadky elektřiny, lidem dochází potraviny i voda.

Agentura OSN pro palestinské uprchlíky uvádí, že více než 400 000 lidí přišlo o domov. Většina z nich se ukrývá v nemocnicích a školách OSN. Nemají kam jinam jít. Izraelská armáda se mezi tím připravuje na pozemní invazi do Gazy.

Izrael povolal zhruba stejný počet záložníků, jako je celkový počet záložníků v celé americké armádě. Mluvčí IDF podplukovník Jonathan Conricus ve středu řekl, že 300 000 záložníků je připraveno "blízko pásma Gazy".

Izrael signalizuje, že se připravuje na pozemní invazi do Gazy, i když v pobřežní palestinské enklávě sílí humanitární krize. Izraelská armáda už dříve uvedla, že její síly jsou připraveny na další fáze války, včetně "kombinovaných a koordinovaných úderů ze vzduchu, moře a země."