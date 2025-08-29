Izrael pozastavuje humanitární pauzy na distribuci potravin do Gazy

Libor Novák

29. srpna 2025 13:27

Palestina
Palestina Foto: Pixabay

Izrael v pátek oznámil, že pozastavuje humanitární pauzy, během nichž umožňoval dovoz potravin a další pomoci do Gazy, a to i přes hrozící hladomor. Izraelská armáda označila největší město v oblasti za „nebezpečnou bojovou zónu“. Tento krok přichází v době, kdy se Izrael připravuje na znovudobytí zdevastovaného města, které už několik dní zasahuje leteckými útoky.

V minulém měsíci platilo v Gaze přerušení bojů od deseti hodin ráno do osmi večer, aby se humanitárním organizacím umožnil vstup s jídlem a dalšími zásobami. Humanitární agentury však dlouhodobě upozorňují, že množství pomoci, které Izrael do oblasti vpouští, zdaleka nepostačuje k uspokojení potřeb místního obyvatelstva. Přerušení platilo pro Gazu, Deir al-Balah a Muwasi, kde se ukrývají statisíce lidí, kteří museli opustit své domovy.

Izraelská armáda neupřesnila, zda obyvatele a humanitární organizace informovala o pozastavení denních humanitárních pauz. Mluvčí armády však už ve středu oznámil, že evakuace města je „nevyhnutelná“.

Ministr obrany Izrael Katz se dříve nechal slyšet, že Gazu zničí, pokud Hamás nepřistoupí na mírové podmínky. Izraelská armáda tvrdí, že město je baštou Hamásu s rozsáhlou sítí tunelů, které využívají ozbrojenci.

Pauza pro dodávky pomoci byla pozastavena týden poté, co přední světová organizace pro potravinovou bezpečnost oficiálně potvrdila, že Gazu zasáhl člověkem vyvolaný hladomor. Podle klasifikace IPC (Integrated Food Security Phase Classification) je hladomor způsobený boji a izraelskou blokádou. Izraelské útoky zasáhly i nemocnici Nasser, kde zemřelo nejméně dvacet dva lidí, včetně novinářů a záchranářů.

Norská rada pro uprchlíky, která koordinuje koalici humanitárních skupin působících v Gaze, uvedla, že přípravy Izraele na pozemní ofenzívu už ztížily dodávky pomoci. Podle mluvčí Shainy Low se humanitární organizace potýkají s bezprecedentními omezeními v přístupu do Gazy. Intenzivní vojenské operace tak podle jejích slov ještě více ztíží jejich schopnost reagovat na situaci.

Papež se obořil na Izrael: Přestaňte kolektivně trestat Palestince

Eva Taterová Rozhovor

Existence samostatné Palestiny může zůstat jen na papíře. Koncept Velkého Izraele počítá i s Nilem a Eufratem, vysvětluje Taterová

Expertka na Blízký východ Eva Taterová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsala, proč kabinet izraelského premiéra Benjamina Netanjahua nadále pokračuje ve velmi tvrdému přístupu k Pásmu Gazy, a také zda je Palestina schopná fungovat jako samostatný stát. „Bez ukončení války v Gaze a následného komplexního mírového procesu mezi Izraelem a Palestinci s nejvyšší pravděpodobností zůstane existence Palestinského státu jen na papíře,“ říká. 
Humanitární situace v Gaze se rychle zhoršuje. Nová zpráva zdravotnických úřadů z Gazy uvádí, že za posledních 24 hodin zemřelo na hlad dalších deset Palestinců, z toho dvě děti. Celkový počet obětí podvýživy od začátku války se tak vyšplhal na 313, z nichž je téměř 120 dětí. Situace v pásmu se ocitla v takové krizi, že agentura OSN potvrdila, že v Gaze vypukl hladomor, a varovala, že bez výrazného zvýšení dodávek pomoci bude počet obětí nadále stoupat.

Izrael pozastavuje humanitární pauzy na distribuci potravin do Gazy

