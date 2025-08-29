Izrael pozastavuje humanitární pauzy na distribuci potravin do Gazy

Izrael v pátek oznámil, že pozastavuje humanitární pauzy, během nichž umožňoval dovoz potravin a další pomoci do Gazy, a to i přes hrozící hladomor. Izraelská armáda označila největší město v oblasti za „nebezpečnou bojovou zónu“. Tento krok přichází v době, kdy se Izrael připravuje na znovudobytí zdevastovaného města, které už několik dní zasahuje leteckými útoky.
V minulém měsíci platilo v Gaze přerušení bojů od deseti hodin ráno do osmi večer, aby se humanitárním organizacím umožnil vstup s jídlem a dalšími zásobami. Humanitární agentury však dlouhodobě upozorňují, že množství pomoci, které Izrael do oblasti vpouští, zdaleka nepostačuje k uspokojení potřeb místního obyvatelstva. Přerušení platilo pro Gazu, Deir al-Balah a Muwasi, kde se ukrývají statisíce lidí, kteří museli opustit své domovy.
Izraelská armáda neupřesnila, zda obyvatele a humanitární organizace informovala o pozastavení denních humanitárních pauz. Mluvčí armády však už ve středu oznámil, že evakuace města je „nevyhnutelná“.
Ministr obrany Izrael Katz se dříve nechal slyšet, že Gazu zničí, pokud Hamás nepřistoupí na mírové podmínky. Izraelská armáda tvrdí, že město je baštou Hamásu s rozsáhlou sítí tunelů, které využívají ozbrojenci.
Pauza pro dodávky pomoci byla pozastavena týden poté, co přední světová organizace pro potravinovou bezpečnost oficiálně potvrdila, že Gazu zasáhl člověkem vyvolaný hladomor. Podle klasifikace IPC (Integrated Food Security Phase Classification) je hladomor způsobený boji a izraelskou blokádou. Izraelské útoky zasáhly i nemocnici Nasser, kde zemřelo nejméně dvacet dva lidí, včetně novinářů a záchranářů.
Norská rada pro uprchlíky, která koordinuje koalici humanitárních skupin působících v Gaze, uvedla, že přípravy Izraele na pozemní ofenzívu už ztížily dodávky pomoci. Podle mluvčí Shainy Low se humanitární organizace potýkají s bezprecedentními omezeními v přístupu do Gazy. Intenzivní vojenské operace tak podle jejích slov ještě více ztíží jejich schopnost reagovat na situaci.
Zdroj: Libor Novák