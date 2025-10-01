Izrael půlí Pásmo Gazy. Armáda uzavírá poslední cestu z jihu na sever

Izraelská armáda oznámila, že ve středu uzavře poslední zbývající cestu vedoucí z jihu Pásma Gazy na sever. Tento krok přichází v době, kdy Izrael pokračuje ve své ofenzivě na město Gaza. Mluvčí armády v arabském jazyce Avichay Adraee na sociální síti X uvedl, že ulice Al-Rashid bude pro dopravu ze severního sektoru uzavřena od 12:00.
Současně s tím bude pohyb na jih povolen těm, kterým se nepodařilo evakuovat město Gaza. Izraelská armáda v této fázi povoluje volný pohyb směrem na jih bez kontroly. Už před necelými dvěma týdny OSN oznámila, že jen za poslední měsíc bylo z města Gaza přemístěno přes čtvrt milionu lidí. Před novou izraelskou ofenzivou byly denně nuceny uprchnout desítky tisíc dalších osob z provizorních domovů a úkrytů.
V souvislosti s diplomatickým děním hnutí Hamás oznámilo, že přezkoumá rámec mírového plánu pro Gazu, který v úterý předložil Donald Trump ve Washingtonu. Zatímco lídři na Blízkém východě a jinde návrhu vyjádřili podporu, v Izraeli byl tento dvacetibodový plán všeobecně přivítán. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na společné tiskové konferenci s Trumpem podpořil návrh, který splňuje mnohé z hlavních požadavků Izraele.
Donald Trump prohlásil, že Hamás má „tři nebo čtyři dny“ na odpověď, jinak ponese důsledky. Po odchodu z Bílého domu Trump novinářům sdělil, že izraelští a arabští lídři návrh akceptovali a nyní se „pouze čeká na Hamás“. Mezitím palestinské ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo, že počet obětí izraelské vojenské kampaně vzrostl na 66 097 mrtvých a 168 536 zraněných od 7. října 2023. Během posledních 24 hodin bylo zaznamenáno 42 úmrtí a 190 zranění, ačkoli oběti zůstávají pod troskami, kam se záchranáři nemohou dostat.
V kontextu rostoucí humanitární krize se objevují zprávy o tom, že některé ženy jsou vykořisťovány místními muži, kteří jim slibují jídlo, peníze či jinou pomoc výměnou za sexuální interakce. Šest žen o tom podalo svědectví agentuře Associated Press, všechny pod podmínkou anonymity kvůli strachu z odplaty. Jiný incident se týká jemenských Húthíů, kteří se přihlásili k odpovědnosti za útok na nákladní loď plující pod nizozemskou vlajkou v Adenském zálivu.
Došlo také k incidentu s mezinárodní flotilou plující s humanitární pomocí do Gazy, která ve středu oznámila, že se k několika jejím lodím přiblížila neidentifikovaná plavidla. Zástupci Global Sumud Flotilla uvedli, že lodě pluly bez světel a účastníci aktivovali bezpečnostní protokoly kvůli možnému zachycení. Austrálie byla obviněna z toho, že dodává odvahu izraelským zvěrstvům v Gaze, protože podle experta na mezinárodní právo Bena Saula reaguje pouze vlažnými kritikami.
V Londýně organizátoři masového protestu proti zákazu propalestinské organizace Palestine Action předpokládají, že sobotní demonstrace by mohla překonat rekord v počtu zatčených při jedné akci občanské neposlušnosti. Defend Our Juries, organizace stojící za protestem, očekává účast stovky lidí, a to navzdory tomu, že od zavedení zákazu podle Zákona o terorismu v červenci již bylo zatčeno více než 1 600 osob. K největšímu počtu zatčení, 890, došlo 6. září na náměstí Parliament Square.
