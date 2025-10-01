Izrael půlí Pásmo Gazy. Armáda uzavírá poslední cestu z jihu na sever

Libor Novák

1. října 2025 11:29

Izraelská armáda
Izraelská armáda Foto: Israel Defense Forces

Izraelská armáda oznámila, že ve středu uzavře poslední zbývající cestu vedoucí z jihu Pásma Gazy na sever. Tento krok přichází v době, kdy Izrael pokračuje ve své ofenzivě na město Gaza. Mluvčí armády v arabském jazyce Avichay Adraee na sociální síti X uvedl, že ulice Al-Rashid bude pro dopravu ze severního sektoru uzavřena od 12:00.

 Současně s tím bude pohyb na jih povolen těm, kterým se nepodařilo evakuovat město Gaza. Izraelská armáda v této fázi povoluje volný pohyb směrem na jih bez kontroly. Už před necelými dvěma týdny OSN oznámila, že jen za poslední měsíc bylo z města Gaza přemístěno přes čtvrt milionu lidí. Před novou izraelskou ofenzivou byly denně nuceny uprchnout desítky tisíc dalších osob z provizorních domovů a úkrytů.

V souvislosti s diplomatickým děním hnutí Hamás oznámilo, že přezkoumá rámec mírového plánu pro Gazu, který v úterý předložil Donald Trump ve Washingtonu. Zatímco lídři na Blízkém východě a jinde návrhu vyjádřili podporu, v Izraeli byl tento dvacetibodový plán všeobecně přivítán. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na společné tiskové konferenci s Trumpem podpořil návrh, který splňuje mnohé z hlavních požadavků Izraele.

Donald Trump prohlásil, že Hamás má „tři nebo čtyři dny“ na odpověď, jinak ponese důsledky. Po odchodu z Bílého domu Trump novinářům sdělil, že izraelští a arabští lídři návrh akceptovali a nyní se „pouze čeká na Hamás“. Mezitím palestinské ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo, že počet obětí izraelské vojenské kampaně vzrostl na 66 097 mrtvých a 168 536 zraněných od 7. října 2023. Během posledních 24 hodin bylo zaznamenáno 42 úmrtí a 190 zranění, ačkoli oběti zůstávají pod troskami, kam se záchranáři nemohou dostat.

V kontextu rostoucí humanitární krize se objevují zprávy o tom, že některé ženy jsou vykořisťovány místními muži, kteří jim slibují jídlo, peníze či jinou pomoc výměnou za sexuální interakce. Šest žen o tom podalo svědectví agentuře Associated Press, všechny pod podmínkou anonymity kvůli strachu z odplaty. Jiný incident se týká jemenských Húthíů, kteří se přihlásili k odpovědnosti za útok na nákladní loď plující pod nizozemskou vlajkou v Adenském zálivu.

Došlo také k incidentu s mezinárodní flotilou plující s humanitární pomocí do Gazy, která ve středu oznámila, že se k několika jejím lodím přiblížila neidentifikovaná plavidla. Zástupci Global Sumud Flotilla uvedli, že lodě pluly bez světel a účastníci aktivovali bezpečnostní protokoly kvůli možnému zachycení. Austrálie byla obviněna z toho, že dodává odvahu izraelským zvěrstvům v Gaze, protože podle experta na mezinárodní právo Bena Saula reaguje pouze vlažnými kritikami.

V Londýně organizátoři masového protestu proti zákazu propalestinské organizace Palestine Action předpokládají, že sobotní demonstrace by mohla překonat rekord v počtu zatčených při jedné akci občanské neposlušnosti. Defend Our Juries, organizace stojící za protestem, očekává účast stovky lidí, a to navzdory tomu, že od zavedení zákazu podle Zákona o terorismu v červenci již bylo zatčeno více než 1 600 osob. K největšímu počtu zatčení, 890, došlo 6. září na náměstí Parliament Square. 

včera

Reakce na Trumpovu dohodu: Izrael slaví, Palestinci neví, co si myslet. Míč leží na straně Hamásu

Související

Palestina, pásmo Gazy

Reakce na Trumpovu dohodu: Izrael slaví, Palestinci neví, co si myslet. Míč leží na straně Hamásu

Palestinci v Gaze jsou rozděleni v názorech na nový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa, zatímco izraelská strana jej celkově vítá. Mnozí Izraelci jej vnímají jako významný krok, avšak panuje u nich skepse ohledně souhlasu hnutí Hamás. Advokát Erez Goldman z Jeruzaléma označil oznámení za "skvělý den pro Izrael", jelikož v dohodě nenašel nic, s čím by nesouhlasil. Hlavní otázkou je podle něj pouze to, zda Hamás plán přijme a ukončí současnou "bídu", ve které se Izrael nachází už skoro dva roky.
Prezident Trump

"Riviéru Blízkého východu" vystřídal "největší den v historii civilizace". Trumpův plán pro Gazu má ale zásadní problém

Americký prezident Donald Trump označil svůj nový dvacetibodový mírový plán pro Gazu za den, který se potenciálně zařadí mezi největší v historii civilizace. I s vědomím Trumpovy záliby v nadsázce, toto nastavení očekávání pro Blízký východ působí absurdně vysoko. Nicméně, jeho administrativa má ve zvyku prohlašovat každé oznámení za průlom. Její jediná vyjednávací taktika spočívá ve vytváření extrémního optimismu, aby přiměla soupeřící strany k dohodě.

Více souvisejících

Izrael Pásmo Gazy Izraelská armáda

Aktuálně se děje

před 20 minutami

Martin Exner

Každá země EU je sama slabší než Rusko. Česko nemá alternativu k NATO, shodli se politici v anketě EZ

EuroZprávy.cz zjišťovaly, jak se čeští politici staví k závazkům v rámci NATO a k otázce možné obrany proti Rusku. Kandidáti do Sněmovny se shodují, že Česko nemá alternativu k členství v Alianci a musí pomáhat spojencům, liší se ale v pohledu na konkrétní kroky, například při sestřelování ruských dronů či posilování protivzdušné obrany. Do debaty se zapojil i vojenský analytik Tomáš Řepa, podle něhož je klíčové, aby Rusko čelilo jasné a silné reakci, protože právě síle historicky nejlépe rozumí.

před 24 minutami

před 25 minutami

Vojtěch Sokol

Důvěra se z politiky vytratila. Podporujeme zavedení mechanismu odpovědnosti veřejných činitelů. říká Sokol z Hnutí Generace

Lídr středočeské kandidátky Hnutí Generace Vojtěch Sokol v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, co jeho strana nabízí nového a jak chce věci změnit. „Za posledních 35 let kupní síla obyvatel ČR zvýšila 2,5krát. Když se koukneme na jiné státy, například v Itálii se za těch 35 let kupní síla prakticky nezměnila,“ říká. Zdůrazňuje však, že jsou třeba strukturální změny – například revize daňového systému nebo ošetření cen nemovitostí i potravin. „Cena bydlení se nedá vyřešit napumpováním finančních prostředků lidem, aby měli možnost si v tuto chvíli koupit bydlení,“ podotýká.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Izraelská armáda

Izrael půlí Pásmo Gazy. Armáda uzavírá poslední cestu z jihu na sever

Izraelská armáda oznámila, že ve středu uzavře poslední zbývající cestu vedoucí z jihu Pásma Gazy na sever. Tento krok přichází v době, kdy Izrael pokračuje ve své ofenzivě na město Gaza. Mluvčí armády v arabském jazyce Avichay Adraee na sociální síti X uvedl, že ulice Al-Rashid bude pro dopravu ze severního sektoru uzavřena od 12:00.

před 2 hodinami

Mette Frederiksenová a Kaja Kallasová

Evropští lídři se schází v Kodani na jednání o bezpečnosti. Jedinou hrozbou je Rusko, míní Frederiksenová

Lídři Evropské unie se sešli v Kodani, kde se ocitají pod tlakem, aby posílili evropskou obranu. Summit probíhá za zpřísněných bezpečnostních opatření, jež byla zavedena po řadě ruských narušení vzdušného prostoru EU a nedávných incidentech, kdy drony cílily na dánská letiště. Tyto incidenty jsou nejpalčivější pro východní členské státy, jako je Polsko a Estonsko.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

Energetika, ilustrační fotografie

Kolik zaplatíme za ETS II? Povolenky jsou levnější než ekologické škody, vysvětluje ekonomka Nálepová

Od roku 2027 začne platit systém ETS II, který zdraží silniční dopravu i vytápění. Povolenky sice budou nakupovat distributoři, ne domácnosti, ale náklady se promítnou do cen. „V praxi se zdražení nepřenese jen na pumpu a na fakturu za plyn, ale postupně se proline i do ostatních cen,“ popsala pro EuroZprávy.cz ekonomka Veronika Nálepová z ostravské European Research University. Podle ní ale půjde spíš o pomalejší zdražování, ne cenový šok.

včera

včera

Únik plynu z poškozených plynovodů Nord Stream

V Polsku zadrželi Ukrajince podezřelého z účasti na explozích plynovodů Nord Stream

Mluvčí okresního státního zastupitelství ve Varšavě potvrdil zadržení ukrajinského občana v Polsku, který je podezřelý z účasti na podmořských explozích plynovodů Nord Stream v roce 2022, které poškodily potrubí mezi Ruskem a Německem. Muž, označený pouze jako Volodymyr Z., byl zajištěn ve středopolském Pruszkowě a převezen na varšavské státní zastupitelství. O zatčení poprvé informovala polská rozhlasová stanice RMF FM. 

včera

včera

Mette Frederiksenová, Petr Pavel a admiral Rob Bauer

Jsme ve válce, fronta není jen na východě, prohlásil expředseda vojenského výboru NATO

Někdejší předseda vojenského výboru NATO, nizozemský admirál Rob Bauer, vydal ostré varování ohledně evropské bezpečnosti, když prohlásil: „Jsme ve válce.“ Zdůraznil, že se Evropa musí oprostit od myšlenky, že frontová linie je pouze ve východní Evropě, protože moderní válčení už nemá jasnou frontu. Upozornil, že obyvatelé Portugalska, Španělska, Itálie, Nizozemska, Spojeného království a všech zemí dále od východní fronty by měli pochopit, že v kyberprostoru, s hypersonickými střelami, ve vesmíru a v informační doméně žádná frontová linie neexistuje.

včera

Spolupráci s ANO si neumím představit. Babiš jedná velmi pokrytecky, říká Černochová pro EZ

Ministryně obrany a lídryně pražské kandidátky Spolu Jana Černochová v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zdůraznila, že koalice Spolu odmítá spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše. Zároveň promluvila o zbrojních zakázkách Ministerstva obrany, které je obviňováno z příliš drahých nákupů na úkor blahobytu českých občanů. „Pan Babiš jedná velmi pokrytecky. V roce 2021 letouny F-35 sám vychvaloval do nebes a nyní se mu hodí lidem namlouvat, že jsou drahé a nepotřebné. To je čirá lež,“ říká.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy