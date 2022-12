Izrael se připravuje na nápor turistů. Tolik co před pandemií jich nečeká

"Letos očekáváme přibližně 120.000 poutníků z celého světa," uvedla mluvčí ministerstva cestovního ruchu. Dodala, že jich zřejmě bude méně než rekordních 150.000 lidí, kteří přijeli o Vánocích v roce 2019, ale výrazně více než v posledních dvou letech.

Protikoronavirová opatření v Izraeli do značné míry cestovní ruch zastavila. Země uzavírala hranice pro cizince, a to i během loňských Vánoc. Teprve od letošního roku mohou turisté do Izraele bez omezení.

Zatím hraje koronavirus v každodenním životě v Izraeli jen malou roli. Povinnost nosit roušku, mimo jiné v autobusech a vlacích, byla na jaře zrušena a navzdory nárůstu počtu nakažených nebyla obnovena.