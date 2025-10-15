Izrael tvrdí, že jedno z těl předaných Hamásem nepatří rukojmí. Ozbrojenci obnovují hlídky

Izraelská armáda ve středu oznámila, že jedno ze čtyř těl, které jí Hamas předal v předchozí den v rámci dohody o příměří, nepatří žádnému z rukojmích zadržovaných v Gaze. Hamas předal čtyři těla v úterý, aby zmírnil tlak na křehké příměří. Předchozí čtyři těla byla předána v pondělí, kdy bylo propuštěno i posledních 20 žijících rukojmích.
Armáda uvedla, že „po dokončení zkoumání v Národním ústavu soudního lékařství se čtvrté tělo předané Izraeli Hamasem neshoduje se žádným z rukojmích“. Na severu území, zatímco se izraelské síly stahovaly z Gazy City, ozbrojená policie Hamasem řízené vlády s černými maskami obnovila pouliční hlídky, uvedla agentura Agence France-Presse (AFP).
Palestinský bezpečnostní zdroj v Gaze sdělil AFP: „Naše poselství je jasné: nebude zde místo pro psance ani pro ty, kteří ohrožují bezpečnost občanů.“ Civilisté v Gaze, kteří hovořili s AFP, toto potlačování převážně uvítali. Třicet čtyřletý Abú Fadí Al-Banna z Deir al-Balah v centrální Gaze prohlásil: „Poté, co válka skončila a policie se rozšířila do ulic, začali jsme se cítit bezpečně.“
Izrael a Spojené státy trvají na tom, že Hamas nesmí hrát žádnou roli v budoucí vládě Gazy. Trumpův plán uvádí, že členům Hamasu, kteří souhlasí s „odevzdáním svých zbraní“, bude udělena amnestie. „Pokud se neodzbrojí, odzbrojíme je my,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě den po návštěvě Blízkého východu k oslavě příměří v Gaze. „A stane se to rychle a možná i násilně.“
Izraelské obranné síly (IDF) znovu otevřou pláž Zikim poblíž severní hranice s Pásmem Gazy pro veřejnost, poprvé od 7. října 2023. Uvedl to deník Times of Israel. Po novém posouzení situace schválil náčelník štábu IDF generálporučík Ejjal Zamir doporučení jižního velení na znovuzpřístupnění pláže pro veřejnost. Bylo to v koordinaci s regionální radou a vojenská uzavřená zóna v oblasti byla zrušena.
Agentura Associated Press (AP) přinesla více podrobností o doktoru Hossamu Abú Safíjovi. Podle AP není známo, zda bude dvaapadesátiletý Abu Safiya propuštěn. Izraelští představitelé na žádosti o komentář okamžitě nereagovali. Jeho rodina na sociálních médiích uvedla, že „neexistují potvrzené detaily o datu jeho propuštění“, ale dodala, že propuštění zadržení ho popsali jako „v dobrém zdraví a s pevnou morálkou“.
Izraelská armáda tvrdí, že Abu Safiya je vyšetřován pro podezření ze spolupráce s Hamasem nebo práce pro tuto organizaci. Zaměstnanci a mezinárodní humanitární skupiny, které s ním pracovaly, tato tvrzení popírají. V listopadu 2023 izraelské síly zadržely Dr. Mohameda Abú Selmiyu, ředitele nemocnice Šifa v Gaze City. Byl označen za důstojníka Hamasu, ale o sedm měsíců později byl propuštěn.
Pediatr Abu Safiya vedl nemocnici Kamál Adván během 85denního obléhání zařízení izraelskou ofenzívou v okolních oblastech Džabalíja, Beit Lahiya a Beit Hanoun. Videa, která zveřejnil, z něj učinila sjednocující postavu pro zdravotnický personál po celé Gaze, který, stejně jako on, pokračoval v práci v obležení, i když byl zraněný nebo když jim byli zabiti rodinní příslušníci.
Když vojáci 27. prosince vpadli do nemocnice, Abu Safiya byl na záběrech vidět v bílém laboratorním plášti, jak vychází z budovy. Kráčel přes ulice plné trosek směrem k izraelskému obrněnému vozidlu, aby projednal evakuaci pacientů. Poté byl se desítkami dalších, včetně pacientů a personálu, zadržen. Abu Safiya „zůstal v nemocnici až do poslední chvíle. Neodešel, protože by se tam zhroutily veškeré zdravotnické služby, kdyby odešel. Dr. Hossam je opravdu skvělý muž,“ řekl Dr. Saeed Salah, lékařský ředitel Nemocnice Přátel Pacientů v Gaze City, který Abu Safiyu zná 29 let.
Abu Safiya je držen v izraelské věznici Ofer na okupovaném Západním břehu Jordánu. Izraelská organizace pro lidská práva Lékaři za lidská práva-Izrael, která ho v září navštívila, uvedla, že nebyl postaven před soudce ani vyslýchán a nemá žádné informace o důvodech svého zadržení. Přestože Abu Safiya, ředitel nemocnice Kamál Adván v severní Gaze, se stal tváří boje za pokračující ošetřování pacientů pod izraelským obléháním a bombardováním, nebyl mezi stovkami palestinských zadržených a vězňů propuštěných v pondělí výměnou za rukojmí držené Hamasem. Byl uvězněn bez obvinění Izraelem na téměř 10 měsíců.
