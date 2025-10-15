Izrael tvrdí, že jedno z těl předaných Hamásem nepatří rukojmí. Ozbrojenci obnovují hlídky

Libor Novák

15. října 2025 10:19

Teroristé Hamásu
Teroristé Hamásu Foto: Israel Defense Forces

Izraelská armáda ve středu oznámila, že jedno ze čtyř těl, které jí Hamas předal v předchozí den v rámci dohody o příměří, nepatří žádnému z rukojmích zadržovaných v Gaze. Hamas předal čtyři těla v úterý, aby zmírnil tlak na křehké příměří. Předchozí čtyři těla byla předána v pondělí, kdy bylo propuštěno i posledních 20 žijících rukojmích.

Armáda uvedla, že „po dokončení zkoumání v Národním ústavu soudního lékařství se čtvrté tělo předané Izraeli Hamasem neshoduje se žádným z rukojmích“. Na severu území, zatímco se izraelské síly stahovaly z Gazy City, ozbrojená policie Hamasem řízené vlády s černými maskami obnovila pouliční hlídky, uvedla agentura Agence France-Presse (AFP).

Palestinský bezpečnostní zdroj v Gaze sdělil AFP: „Naše poselství je jasné: nebude zde místo pro psance ani pro ty, kteří ohrožují bezpečnost občanů.“ Civilisté v Gaze, kteří hovořili s AFP, toto potlačování převážně uvítali. Třicet čtyřletý Abú Fadí Al-Banna z Deir al-Balah v centrální Gaze prohlásil: „Poté, co válka skončila a policie se rozšířila do ulic, začali jsme se cítit bezpečně.“

Izrael a Spojené státy trvají na tom, že Hamas nesmí hrát žádnou roli v budoucí vládě Gazy. Trumpův plán uvádí, že členům Hamasu, kteří souhlasí s „odevzdáním svých zbraní“, bude udělena amnestie. „Pokud se neodzbrojí, odzbrojíme je my,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě den po návštěvě Blízkého východu k oslavě příměří v Gaze. „A stane se to rychle a možná i násilně.“

Izraelské obranné síly (IDF) znovu otevřou pláž Zikim poblíž severní hranice s Pásmem Gazy pro veřejnost, poprvé od 7. října 2023. Uvedl to deník Times of Israel. Po novém posouzení situace schválil náčelník štábu IDF generálporučík Ejjal Zamir doporučení jižního velení na znovuzpřístupnění pláže pro veřejnost. Bylo to v koordinaci s regionální radou a vojenská uzavřená zóna v oblasti byla zrušena.

Agentura Associated Press (AP) přinesla více podrobností o doktoru Hossamu Abú Safíjovi. Podle AP není známo, zda bude dvaapadesátiletý Abu Safiya propuštěn. Izraelští představitelé na žádosti o komentář okamžitě nereagovali. Jeho rodina na sociálních médiích uvedla, že „neexistují potvrzené detaily o datu jeho propuštění“, ale dodala, že propuštění zadržení ho popsali jako „v dobrém zdraví a s pevnou morálkou“.

Izraelská armáda tvrdí, že Abu Safiya je vyšetřován pro podezření ze spolupráce s Hamasem nebo práce pro tuto organizaci. Zaměstnanci a mezinárodní humanitární skupiny, které s ním pracovaly, tato tvrzení popírají. V listopadu 2023 izraelské síly zadržely Dr. Mohameda Abú Selmiyu, ředitele nemocnice Šifa v Gaze City. Byl označen za důstojníka Hamasu, ale o sedm měsíců později byl propuštěn.

Pediatr Abu Safiya vedl nemocnici Kamál Adván během 85denního obléhání zařízení izraelskou ofenzívou v okolních oblastech Džabalíja, Beit Lahiya a Beit Hanoun. Videa, která zveřejnil, z něj učinila sjednocující postavu pro zdravotnický personál po celé Gaze, který, stejně jako on, pokračoval v práci v obležení, i když byl zraněný nebo když jim byli zabiti rodinní příslušníci.

Když vojáci 27. prosince vpadli do nemocnice, Abu Safiya byl na záběrech vidět v bílém laboratorním plášti, jak vychází z budovy. Kráčel přes ulice plné trosek směrem k izraelskému obrněnému vozidlu, aby projednal evakuaci pacientů. Poté byl se desítkami dalších, včetně pacientů a personálu, zadržen. Abu Safiya „zůstal v nemocnici až do poslední chvíle. Neodešel, protože by se tam zhroutily veškeré zdravotnické služby, kdyby odešel. Dr. Hossam je opravdu skvělý muž,“ řekl Dr. Saeed Salah, lékařský ředitel Nemocnice Přátel Pacientů v Gaze City, který Abu Safiyu zná 29 let.

Abu Safiya je držen v izraelské věznici Ofer na okupovaném Západním břehu Jordánu. Izraelská organizace pro lidská práva Lékaři za lidská práva-Izrael, která ho v září navštívila, uvedla, že nebyl postaven před soudce ani vyslýchán a nemá žádné informace o důvodech svého zadržení. Přestože Abu Safiya, ředitel nemocnice Kamál Adván v severní Gaze, se stal tváří boje za pokračující ošetřování pacientů pod izraelským obléháním a bombardováním, nebyl mezi stovkami palestinských zadržených a vězňů propuštěných v pondělí výměnou za rukojmí držené Hamasem. Byl uvězněn bez obvinění Izraelem na téměř 10 měsíců.

včera

Peklo v Pásmu Gazy pokračuje. Hamás v ulicích dál zabíjí, Trump k tomu dal zelenou

Související

Prezident Trump

Ukrajinu už neřeší. Trump po ukončení války v Gaze usiluje o mír jinde

Donald Trump se zavázal využít veškerou sílu své prezidentské moci, aby zajistil, že Izrael uzná, že „silou zbraní dosáhl všeho, co mohl,“ a zahájil tak éru spolupráce na Blízkém východě, která by mohla eventuálně vést až k míru s Íránem. V projevu k izraelskému Knessetu, který se uskutečnil jen několik hodin po propuštění posledních zbývajících izraelských rukojmích z Gazy, Trump oslavoval „historický úsvit nového Blízkého východu“ a konec „dlouhé a bolestné noční můry“ války v Gaze. 
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Nastal v Gaze konečně mír? Dohoda dává Netanjahuovi právo na obnovení bojů

Posledních dvacet žijících rukojmích, držených v Pásmu Gazy, se v pondělí dočkalo propuštění a setkalo se se svými rodinami, což vyvolalo scény neskrývané radosti. Světoví lídři se mezitím sešli v Egyptě, aby prodiskutovali budoucnost Gazy a další etapy dohody o příměří, kterou zprostředkovaly Spojené státy. Je to poprvé po více než dvou letech, kdy Hamás a jeho spojenci nedrží v Gaze žádné živé rukojmí. 

Více souvisejících

Izrael Hamás

Aktuálně se děje

před 18 minutami

před 1 hodinou

Javier Milei

Trump hrozí Argentině seškrtáním pomoci, pokud Milei prohraje volby

Donald Trump varoval, že by mohl snížit finanční pomoc Argentině, pokud jeho spojenec Javier Milei prohraje klíčové legislativní volby, které se konají koncem tohoto měsíce. „Jestli prohraje, nebudeme k Argentině štědří,“ prohlásil americký prezident, zatímco Milei navštívil Bílý dům s cílem získat politickou a ekonomickou podporu od republikána.

před 1 hodinou

Teroristé Hamásu

Izrael tvrdí, že jedno z těl předaných Hamásem nepatří rukojmí. Ozbrojenci obnovují hlídky

Izraelská armáda ve středu oznámila, že jedno ze čtyř těl, které jí Hamas předal v předchozí den v rámci dohody o příměří, nepatří žádnému z rukojmích zadržovaných v Gaze. Hamas předal čtyři těla v úterý, aby zmírnil tlak na křehké příměří. Předchozí čtyři těla byla předána v pondělí, kdy bylo propuštěno i posledních 20 žijících rukojmích.

před 2 hodinami

Windows 10 byl představen a vyšel v roce 2015. Letos tedy slaví 10 let

Windows 10 oficiálně skončil. Od kdy je zranitelný a jak si jej prodloužit o další tři roky?

V úterý 14. října po 10 letech oficiálně skončila podpora populárního operačního systému Windows 10. Podle nového průzkumu společnosti ESET jej v Česku stále využívá zhruba třetina lidí, přičemž celosvětově byl ještě v září podle dostupných statistik nainstalován na více než 40 procent počítačů. Co ale ukončení podpory vlastně znamená, do kdy je možné "desítky" bezpečně používat, a jak si podporu prodloužit?

před 3 hodinami

Madagaskar

Na Madagaskaru došlo k vojenskému převratu. Prezident uprchl ze země

Armádní velitel, který stál v čele vzpoury na Madagaskaru, v úterý potvrdil, že armáda se chopila vlády. Stalo se tak poté, co zákonodárci sesadili prezidenta Andryho Rajoelinu a on pod tlakem týdnů protestů vedených mladou generací (Gen Z) musel opustit zemi. Rajoelina vytrvale odmítal odstoupit, i přesto, že demonstrace eskalovaly a rostl počet dezercí v armádních řadách.

včera

ČEZ

ČEZ potěšil zákazníky už nyní. Po Novém roce slibuje další zlevnění

ČEZ se před začátkem topné sezóny rozhodl stanovit nové ceny energií. U plynu nově nabízí dvouletou fixaci za 1 180 Kč/MWh včetně DPH, v případě tříleté fixace zaplatí zákazníci 1 089 Kč/MWh. Lidé mohou využít také zlevněný dvouletý fix Elektřina v akci za 2 561 Kč/MWh. Další zlevnění slibuje společnost v lednu. Uvedla to v tiskové zprávě. 

včera

včera

včera

včera

včera

Letadla, ilustrační foto

Velká zavazadla a štědré kompenzace: Evropský parlament chce změnit práva leteckých pasažérů

Evropské aerolinky v úterý odsoudily přijetí textu dopravního výboru Evropského parlamentu. Ten odmítá ztížit leteckým pasažérům získání kompenzací za zpožděné lety. Text výboru, který byl přijat v pondělí hlasováním 34:0 při dvou absencích, také podporuje snahu povolit lidem bezplatně si vzít na palubu příruční zavazadlo o hmotnosti až sedmi kilogramů.

včera

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump (21. února 2025).

Trump a Zelenskyj se sejdou v pátek v Bíém domě

Prezident Donald Trump se plánuje v pátek setkat v Bílém domě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Toto setkání signalizuje sbližování vztahů s Ukrajinou po měsících nátlaku na zemi, aby udělala ústupky ve válce proti Rusku. Vysoce postavený ukrajinský úředník s přímou znalostí potvrdil v pondělí pro Politico, že schůzka proběhne.  

včera

Hamas staví své politické zájmy nad zájmy civilního obyvatelstva v pásmu Gazy, za které je odpovědný. Akce Hamasu zbavují Gazany jejich práv a základních potřeb. (zdroj: IDF)

Peklo v Pásmu Gazy pokračuje. Hamás v ulicích dál zabíjí, Trump k tomu dal zelenou

Na ulicích Gazy se v posledních dnech objevili maskovaní muži, někteří v uniformách, ale většina v civilu. Někteří rozdávali sladkosti, jiní jednoduše stáli na stráži. Záběry, které zveřejnila média napojená na Hamás necelých 24 hodin po vstupu příměří v platnost v pátek, byly doprovázeny prohlášeními policejního a ministerstva vnitra Hamásu. Ta tvrdila, že bezpečnostní složky se znovu rozmístily po celém pásmu. 

včera

Nicolas Sarkozy

Pět let ve vězení. Co čeká Nicolase Sarkozyho za mřížemi?

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy měl díky svému postavení přístup do mnoha míst, která jsou běžným občanům Francie zapovězena. Dne 21. října se ale octne v místnosti, do které by se jen málokdo chtěl dostat. Chladná ocel dveří vězeňské cely za ním zaklapne a čeká ho pět let za mřížemi.

včera

Teroristé Hamásu

Vojensky je Hamás těžce poškozen, ale totální eliminace je politicky i operačně v podstatě nemožná, říká Kraus

Bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o tom, jak vnímá příměří, které zavládlo v Pásmu Gazy mezi Izraelem a Hamásem. „Jestli se jedná pouze o taktickou přestávku, nebo trvalejší stav vedoucí ke konsolidaci situace, to ukáže až další vyjednávání,“ říká. Promluvil také o tom, jak obě strany využívají svůj mediální obraz jako zbraň.

včera

Teroristé Hamásu

Vrátí se do Izraele těla mrtvých? Pro Hamás je to větší výzva, než vrátit rukojmí

Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) připouští, že předání ostatků izraelských rukojmích v Gaze bude časově náročné. Organizace to označuje za „masivní výzvu“ vzhledem k obtížnosti nalezení těl uprostřed sutin celého území. Mluvčí ICRC, Christian Cardon, uvedl pro agenturu Reuters, že jde o ještě větší problém než propuštění živých lidí.

včera

Dovoz a vývoz zboží

Číny uvalila rozsáhlé kontroly vývozu vzácných zemin. Stává se velmi nepřátelskou, varuje Trump

Americký prezident Donald Trump vyjádřil šok nad „překvapivým“ krokem Číny, která uvalila rozsáhlé kontroly vývozu vzácných zemin. Obvinil zemi, že se „stává velmi nepřátelskou.“ Podle Pekingu to ale bylo rozšíření omezení na čínské společnosti ze strany Washingtonu, které vystupňovalo napětí a přimělo Čínu k dalšímu zpřísnění kontroly nad kritickými minerály. Tyto minerály jsou přitom nezbytné pro výrobu široké škály elektroniky, automobilů a polovodičů.

včera

Volební štáb Motoristů

Rodí se plán, jak vyřešit problém s Turkovými výroky

Během aktuálních vládních jednání se objevuje nový návrh, jak vyřešit zablokovanou situaci ohledně Filipa Turka. Podle informací serveru Seznam Zprávy by řešením mohlo být „převelení“ Turka na jiný post. Namísto křesla ministra zahraničních věcí by mohl zaujmout pozici místopředsedy Poslanecké sněmovny.

včera

Prezident Trump

Ukrajinu už neřeší. Trump po ukončení války v Gaze usiluje o mír jinde

Donald Trump se zavázal využít veškerou sílu své prezidentské moci, aby zajistil, že Izrael uzná, že „silou zbraní dosáhl všeho, co mohl,“ a zahájil tak éru spolupráce na Blízkém východě, která by mohla eventuálně vést až k míru s Íránem. V projevu k izraelskému Knessetu, který se uskutečnil jen několik hodin po propuštění posledních zbývajících izraelských rukojmích z Gazy, Trump oslavoval „historický úsvit nového Blízkého východu“ a konec „dlouhé a bolestné noční můry“ války v Gaze. 

včera

Francií otřásá nejhorší politické krize za několik desetiletí. Macronovy vlády se hroutí, odstoupit ale odmítá

Francouzský prezident Emmanuel Macron odmítl výzvy opozice k rezignaci a obvinil konkurenční politické strany z podněcování nestability uprostřed nejhorší politické krize ve Francii za několik desetiletí.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy