Izrael zesílil útoky na Gazu. V USA začne dlouho očekávané jednání o příměří

Situace v Gaze se zhoršuje s každým dalším dnem. Nové výzvy izraelské armády (IDF) vyzvaly obyvatele severních čtvrtí Gazy, včetně oblasti Gaza City, aby se přesunuli na jih k pobřeží, kde však panují zoufalé podmínky – nedostatek vody, přístřeší i základních potřeb. Podle OSN je dnes zhruba 80 % Pásma Gazy buď pod přímou kontrolou IDF, nebo pokryto evakuačními příkazy.

Izrael tvrdí, že cílí na pozice Hamásu, zejména ve středu Gazy a v okolí města, kde se nachází množství skrýší a velitelských stanovišť radikální organizace. Letecké útoky zasáhly i školy, které sloužily jako útočiště pro stovky rodin. V několika případech byli lidé vyzváni k evakuaci a krátce poté následovaly údery.

Obzvlášť tragický byl pondělní odpolední útok na přeplněnou kavárnu na pobřeží Gazy, kde zemřelo nejméně 22 lidí včetně žen, dětí a místního novináře. Podle IDF byly cílem útoků „teroristické infrastruktury“, přičemž byly údajně podniknuty kroky k minimalizaci civilních obětí.

Do Washingtonu má tento týden přicestovat Ron Dermer, izraelský ministr pro strategické záležitosti a důvěrník premiéra Netanjahua. Očekává se, že bude jednat s vysokými představiteli administrativy prezidenta Donalda Trumpa, mimo jiné o příměří v Gaze, ale i o širších regionálních dohodách po květnovém izraelském útoku na Írán.

Izraelský mluvčí v pondělí uvedl, že Netanjahu usiluje o ukončení války co nejdříve, a to skrze osvobození zbývajících rukojmích a zničení struktury Hamásu. Více než polovina z původních 251 rukojmích je podle dostupných informací již mrtvá. Netanjahu má sám 7. července zamířit do USA na schůzku s Trumpem.

Na izraelské straně roste v posledních dnech politický tlak na ukončení bojů. Předseda opozice Jair Lapid v parlamentu prohlásil, že pokračování války nepřináší Izraeli žádný prospěch, pouze škody. „Armáda už v Gaze nemá žádné další cíle,“ uvedl. Podle průzkumu veřejnoprávní stanice Kan si téměř dvě třetiny Izraelců přejí ukončení války.

Zatímco diplomatická jednání pokračují, humanitární situace v Gaze je katastrofální. V nemocnici v Khan Júnis skončila těla 11 lidí zastřelených při návratu z humanitárního centra podporovaného Izraelem a USA. V severní části Gazy zemřelo deset dalších lidí při útoku na sklad OSN. Izraelská armáda potvrdila, že došlo k obětem mezi civilisty, kteří hledali jídlo, a tvrdí, že vojákům byly vydány nové instrukce na základě „získaných zkušeností“.

Distribuce potravin, paliva a základních potřeb hluboko zaostává za potřebami 2,3 milionu obyvatel Gazy. Izrael obviňuje Hamás z krádeží humanitární pomoci, což radikální skupina popírá. Humanitární organizace tvrdí, že jejich dohledové mechanismy jsou spolehlivé.

Celý konflikt odstartoval útok Hamásu ze 7. října 2023, při němž bylo zabito 1 200 lidí, většinou civilistů, a 251 osob odvlečeno do Gazy. Odvetná vojenská kampaň Izraele si podle palestinského ministerstva zdravotnictví vyžádala více než 56 500 mrtvých, většinou civilistů, a prakticky celý pás Gazy proměnila v trosky.

Zatímco ve Washingtonu se připravují jednání o příměří, v Gaze se dál střílí a bombarduje. Naděje na mír se střetává s realitou rozbombardovaných ulic a zoufalých civilistů, kteří už nemají kam utéct.