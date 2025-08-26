Izraelci vyrazili do ulic. Demonstranti pálí pneumatiky a blokují dopravu

Libor Novák

26. srpna 2025 9:19

protesty v Izraeli, Photo by Levi Meir Clancy
protesty v Izraeli, Photo by Levi Meir Clancy

Izraelci se po celé zemi účastní protestů, které organizuje hlavní skupina podporující rodiny rukojmích z Gazy, jež požadují návrat zajatců domů. Demonstranti z Fóra rodin rukojmích a pohřešovaných blokují hlavní silnice, následovat mají protestní akce ve větších izraelských městech.

Tyto události přicházejí v reakci na útok Hamásu ze 7. října 2023, při kterém bylo zabito přibližně 1 200 lidí a 251 dalších bylo uneseno jako rukojmí do Gazy. Podle dostupných informací je stále naživu dvacet z těchto zajatců. Izrael na útok odpověděl rozsáhlou vojenskou ofenzívou, která podle informací ministerstva zdravotnictví pod kontrolou Hamásu vedla k úmrtí více než 62 744 Palestinců.

K dalšímu stupňování napětí došlo po pondělním dvojitém izraelském náletu na nemocnici v jižní Gaze. Při něm zemřelo nejméně dvacet osob, včetně pěti novinářů. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyjádřil lítost nad touto událostí a označil ji za "tragické neštěstí". Dodal, že armáda situaci důkladně prošetřuje.

V souvislosti s protesty vyjádřila kritiku vůči Netanjahuově vládě i Einav Zangaukerová, jejíž syn Matan byl Hamásem unesen 7. října. Během tiskové konference v Tel Avivu prohlásila, že vláda vede válku již 690 dní bez jasného cíle.

Podle ní je zjevné, že se Netanjahu obává pouze jediné věci, a to tlaku veřejnosti. Je přesvědčena, že válku mohli ukončit již před rokem a dostat domů všechna rukojmí i vojáky. Místo toho se prý premiér rozhodl obětovat civilisty, aby si udržel moc.

Podle CNN demonstranti pálí pneumatiky a blokují dopravu poblíž kibucu Jakum, asi 30 kilometrů severně od Tel Avivu. Hustý černý dým stoupá nad silnici, zatímco protestující mávají izraelskými a žlutými vlajkami, které symbolizují solidaritu s rukojmími, jež jsou v Gaze drženi Hamásem. 

