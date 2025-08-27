Izraelská armáda provedla razii na severu okupovaného Západního břehu Jordánu

Libor Novák

27. srpna 2025 14:28

Izraelská armáda
Izraelská armáda Foto: Israel Defense Forces

Izraelská armáda ve středu provedla razii ve staré části města Nábulus na severu okupovaného Západního břehu Jordánu. Do operace, která začala kolem třetí hodiny ranní, se zapojily desítky vojáků a obrněných vozidel. Izraelská armáda potvrdila, že operaci provádí, ale neuvedla její účel. Podle informací od guvernéra Nábulusu Ghassana Daghlase armáda oznámila, že razie potrvá do odpoledne.

Obyvatelé města hlásili, že vojáci vtrhli do několika čtvrtí, prohledávali domy a obchody a z některých obydlí udělali vojenské základny. Jeden ze svědků popsal, jak vojáci vyhnali z domu starší manželský pár. Podle šéfa organizace Palestinian Medical Relief byly izraelské síly rozmístěny v ulicích města a docházelo ke střetům.

Místní zdroje uvedly, že v Nábulusu došlo ke střetům mezi mladými Palestinci a izraelskými vojáky, kteří na házení kamenů reagovali slzným plynem a ostrou municí. Palestinský Červený půlměsíc potvrdil několik zranění, žádné však nebylo způsobeno střelbou. 

Staré město Nábulus se v posledních letech stalo cílem několika velkých izraelských razií. V letech 2022 a 2023 se zde uskutečnily rozsáhlé operace zaměřené na místní ozbrojené skupiny. Podobná operace proběhla už v roce 2002 během druhé palestinské intifády, neboli povstání. Na začátku června letošního roku pak při jedné z razií zemřeli nejméně dva Palestinci.

Tato operace přichází v době, kdy se izraelské tanky přesunuly do nové oblasti na okraji Gazy, a kdy se zvyšuje mezinárodní tlak na ukončení téměř dvouletého konfliktu. Na Blízkém východě se očekává setkání amerického ministra zahraničí Marca Rubia a izraelského ministra zahraničí Gideona Saara.

Izraelské síly také oznámily, že na Západním břehu provedly razii, při níž zabavily zhruba 1,5 milionu šekelů na „teroristické fondy“. Proti izraelské vládě a válečným plánům protestují desetitisíce lidí i v samotném Izraeli. 

Vězni pomáhali dozorcům, pak se dobrovolně vrátili. Co se odehrálo v íránské věznici během útoku Izraele?

OSN

OSN po zabití desítek lidí včetně novinářů v Gaze žádá spravedlnost

Organizace spojených národů vyzývá k zavedení spravedlnosti po dvojitém izraelském úderu na nemocnici Násir v jižní Gaze. Při útoku zemřelo minimálně dvacet lidí, včetně pěti novinářů. Thameen Al-Kheetan, mluvčí Úřadu OSN pro lidská práva, prohlásil, že novináři jsou „oči a uši celého světa“ a musí být chráněni. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil útok za „tragickou nehodu“, za kterou Izrael vyjadřuje hlubokou lítost, a oznámil zahájení vyšetřování. Nicméně Al-Kheetan zdůraznil, že toto vyšetřování musí přinést hmatatelné výsledky.
protesty v Izraeli, Photo by Levi Meir Clancy

Izraelci vyrazili do ulic. Demonstranti pálí pneumatiky a blokují dopravu

Izraelci se po celé zemi účastní protestů, které organizuje hlavní skupina podporující rodiny rukojmích z Gazy, jež požadují návrat zajatců domů. Demonstranti z Fóra rodin rukojmích a pohřešovaných blokují hlavní silnice, následovat mají protestní akce ve větších izraelských městech.

