Izraelský nálet zabil v Gaze novináře z Reuters, AP a NBC

25. srpna 2025 15:00

Gaza
Útok izraelských sil na nemocnici Al-Nasser v jižní Gaze si vyžádal životy nejméně dvaceti lidí, z nichž čtyři byli novináři. Během incidentu, který se odehrál v pondělí, zahynuli Hussam al-Masri, který pracoval pro agenturu Reuters, Mariam Abu Dagga z Associated Press, Mohammed Salam z Al-Džazíry a Moaz Abu Taha z NBC. Další novinář agentury Reuters, Hatem Khaled, byl při stejném útoku zraněn.

The Guardian uvedl, že novináři a záchranáři, snažící se zachránit tělo Hussama al-Masriho, byli zasaženi druhou bombou. Ta dopadla na stejné místo ve čtvrtém patře nemocnice, kde novinář zahynul při předchozím náletu. Záběry ukazují, jak si oběti v posledních chvílích zakrývají ruce, ale exploze je zabila.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze potvrdilo, že druhý úder zasáhl stejné místo jako ten první, poté co na místo dorazily záchranné týmy. Videozáznam po útoku ukazuje hromadu těl na místě, kde novináři a záchranáři stáli. Agentury Reuters a Associated Press vyjádřily zármutek a šok nad ztrátou svých spolupracovníků.

Associated Press uvedla, že se snaží zajistit bezpečí pro své novináře, kteří v Gaze podávají svědectví z obtížných a nebezpečných podmínek. Reuters zase požádala úřady v Gaze a Izraeli o urgentní lékařskou pomoc pro zraněného Khaleda.

Podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) bylo od 7. října 2023 zabito nejméně 192 palestinských novinářů. Tento počet je vyšší než počet novinářů, kteří zahynuli celosvětově za předchozí tři roky. CPJ tvrdí, že se jedná o záměrnou a systematickou snahu Izraele zatajit své činy.

Izraelská armáda uvedla, že incident prověří a vyjádřila politování nad zraněním osob, které se na konfliktu nepodílejí. Dále sdělila, že novináři nebyli cílem útoku. Dřívější vyšetřování z jejich strany však jen zřídkakdy vedlo k potrestání viníků.

Podle nedávné zprávy bylo 88 % vyšetřování podezření z válečných zločinů v Gaze zastaveno nebo nebylo vyřešeno. Příkladem je vyšetřování zabití palestinsko-americké novinářky Shireen Abu Aklehové izraelským odstřelovačem v roce 2022. To nebylo nikdy dokončeno.

Mariam Abu Dagga, která zemřela ve věku 33 let, pracovala jako novinářka na volné noze pro AP a další média. Informovala o osudech dětí, které kvůli nedostatku jídla v Gaze umíraly hlady. Izrael zatím brání mezinárodním médiím ve vstupu do Gazy, což je v historii válečného zpravodajství bezprecedentní zákaz.

Palestinští novináři, kteří pracují pro mezinárodní média, čelí neustálému nebezpečí a riziku smrti. Palestinské ministerstvo zdravotnictví odsoudilo útok na nemocnici Al-Nasser a označilo ho za součást systematického ničení zdravotního systému. Nemocnice Al-Nasser je jedinou fungující veřejnou nemocnicí v jižní Gaze.

Zdravotníci také zaznamenali střelbu, při které byli zabiti lidé hledající pomoc v centrální Gaze. Při pokusu dostat se na místo distribuce pomoci, kterou poskytuje humanitární organizace GHF, bylo zabito nejméně šest lidí a patnáct jich bylo zraněno. Izraelská armáda i GHF popírají, že by cíleně střílely na osoby hledající pomoc.

Další úder, který zasáhl obytnou čtvrť v Gaze, zabil nejméně tři lidi, včetně dítěte. Izrael se údajně připravuje na invazi do města a jeho obsazení. Humanitární organizace se obávají, že tato operace povede k další humanitární katastrofě v oblasti, kterou už tak sužuje hlad.

Od začátku konfliktu v Gaze před 22 měsíci bylo zabito nejméně 62 686 Palestinců. Izraelský útok byl zahájen poté, co palestinští militanti pod vedením Hamásu 7. října 2023 zaútočili na Izrael, kde zemřelo asi 1 200 lidí a 250 jich bylo uneseno. 

Gaza je v troskách. Život ve starobylém městě se naprosto zhroutil

Izraelská armáda

Bezpečno už není nikde. V Pásmu Gazy už se střílí i lidé, kteří si jdou pro jídlo

Nad městem Gaza, kde žije zhruba polovina obyvatel Pásma Gazy, se stále zintenzivňují izraelské útoky. Letectvo a tanky už několik dní bombardují okrajové části města, což vyvolává paniku a nutí některé rodiny k útěku. Podle svědků se v noci v oblastech Zeitoun a Šudžáíja ozývaly nepřetržité exploze, tanky ostřelovaly domy a silnice v sousední čtvrti Sabra a v severní Džabáliji bylo zničeno několik budov.

Pásmo Gazy Izraelská armáda

