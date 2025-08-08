Izraelský plán se rýsuje: Evakuace obyvatel Gazy před druhým výročím útoku Hamásu

Schválený plán izraelského bezpečnostního kabinetu na rozšíření vojenských operací v Gaze má být proveden ve více fázích. První část operace, která zahrnuje evakuaci obyvatel města Gaza a rozšíření humanitární pomoci, by měla být dokončena do 7. října.
Podle nejmenovaného zdroje byl tento termín zvolen záměrně, protože se jedná o druhé výročí útoku Hamásu, který započal současný konflikt. Plán předpokládá výrazné zvýšení humanitární pomoci, ale její distribuce nebude probíhat přímo v Gaze, aby to motivovalo Palestince k odchodu.
Podle izraelského představitele by celá operace mohla trvat až pět měsíců. Schválený plán se zaměřuje pouze na město Gaza a jeho okolí, a je tak o něco méně rozsáhlý než dřívější návrhy na úplné obsazení celého Pásma. I přesto však počítá s nucenou evakuací téměř poloviny populace. Izraelská armáda v současné době kontroluje přibližně 75 % Pásma Gazy.
Proti plánu se postavil náčelník generálního štábu Eyal Zamir. Ten varoval kabinet před zhoršením humanitární situace a dopadem na mezinárodní vztahy. Jeho obavy se týkaly i osudu padesáti rukojmích, z nichž přibližně dvacet je stále naživu.
Generál navrhoval omezenější plán, který by se zaměřil na obklíčení Gazy a dalších oblastí, ale kabinet jeho návrh zamítl. V reakci na Zamirův návrh úřad premiéra uvedl, že alternativní plán by „nevedl k porážce Hamásu ani k návratu rukojmích.“
Prezident Palestinské národní iniciativy Mustafa Barghouti označil izraelské rozhodnutí za „vyhlášení válečného zločinu“. Tvrdí, že se jedná o důkaz „skutečného záměru“ izraelské vlády, kterým je „etnická čistka celého palestinského národa v Pásmu Gazy“.
Podle Barghoutiho Netanjahuovi na izraelských rukojmích nezáleží, nikdy neměl zájem na příměří a ničení Hamásu využívá pouze jako zástěrku pro své skutečné úmysly. Dále také uvedl, že kabinet by se k takovým zločinům neodvážil bez podpory americké administrativy.
