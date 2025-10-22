Pouze jediná kamera sledující balkon, přes který se zloději vloupli do pařížského Louvru, mířila špatným směrem. Toto zásadní selhání potvrdila ředitelka muzea Laurence des Cars francouzským senátorům. Muzeum podle ní nedokázalo ochránit nenahraditelné klenoty před „brutálními“ zločinci, když popsala, jak se drzá loupež za bílého dne odehrála.
Des Cars přiznala, že muzeum selhalo v ochraně cenných exponátů a poukázala na problémy se stárnoucí infrastrukturou, vybavením a škrtům v bezpečnosti. Zloději, maskované osoby, použili žebřík připevněný na nákladním autě, prořezali okno v prvním patře a za méně než osm minut ukradli šperky v hodnotě 88 milionů eur. Poté unikli na skútrech.
Ředitelka Louvre uvedla, že se na vnější zdi u řeky nacházela jediná kamera, která ovšem mířila špatným směrem. Z tohoto důvodu vůbec nezachytila náklaďák s mechanickým žebříkem, který gang použil u paty Apollonovy galerie.
„V Louvru je slabina a já ji plně uznávám,“ řekla Laurence des Cars senátorům. „Máme slabinu v pokrytí našeho perimetru.“ Ředitelka dokonce dodala, že před jejím nástupem do funkce v roce 2021 nebylo přijato žádné rozhodnutí o instalaci venkovních kamer. Ačkoliv se neočekává, že by strážní muzea měli být ozbrojeni, správné umístění kamery mohlo zloděje včas odhalit a umožnit policii dorazit během několika minut, které gangu trvalo se dovnitř vloupat.
Des Cars informovala senátory také o stavu diadému, který kdysi patřil císařovně Evženii. Tento klenot byl nalezen poškozený u paty budovy. K poškození ale nedošlo pádem, nýbrž násilným vyjmutím z vitríny. Des Cars potvrdila, že diadém byl včera získán zpět od policie a první zpráva ukazuje, že je možná jemná restaurace. Ředitelka označila diadém za „objekt, který lze z této katastrofy zachránit“.
V souvislosti s budoucností bezpečnosti v muzeu, šéfka ostrahy Louvre Dominique Buffin odpověděla na otázky ohledně možného ozbrojení personálu. Uvedla, že ozbrojení bezpečnostního personálu „se nepočítá“. Na dotaz, zda by Louvre mohl najmout soukromou ozbrojenou ostrahu, Buffin naznačila, že muzeum by spíše dalo přednost posílení policejních jednotek. Samotná ředitelka Des Cars po loupeži nabídla rezignaci, ale ta byla odmítnuta.
Šéf Bílého domu Donald Trump se chtěl stát mužem, který ukončí válku na Ukrajině. Místo toho ale začíná působit jako politik, který absolutně nerozumí její povaze. Během setkání s Volodymyrem Zelenským údajně prohlásil, že Rusko může Ukrajinu zničit, a ztratil nervy natolik, že hodil mapou konfliktu. Jenže americký prezident si nemůže dovolit být netrpělivý – v jeho případě může každý výbuch podráždění otřást samotnou stabilitou Západu.
Zdroj: Jakub Jurek