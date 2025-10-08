Jak odvrátit politickou krizi? Lecornu se na poslední chvíli snaží uchránit Francii od předčasných voleb

Libor Novák

8. října 2025 13:00

Facebook Sébastien Lecornu
Facebook Sébastien Lecornu Foto: Facebook Sébastien Lecornu

Končící francouzský premiér Sébastien Lecornu vyjádřil opatrný optimismus ohledně schválení rozpočtu do konce roku, což by mohlo odvrátit další předčasné volby a prohlubování politické krize v zemi. Uvedl, že jeho rozhovory s lídry politických stran odhalily „vůli“ k dosažení dohody, což podle něj snižuje pravděpodobnost rozpuštění parlamentu. Své závěry má doručit prezidentu Emmanuelu Macronovi ještě dnes, ve středu.

Lecornu, který odstoupil již v pondělí po pouhých 27 dnech ve funkci, dostal od Macrona 48 hodin na získání podpory pro novou vládu a prosazení rozpočtu. Premiér rezignoval kvůli silné opozici vůči složení nového kabinetu jak ze strany spojenců, tak i protivníků, která mu znemožňovala efektivní výkon práce. Stal se tak třetím premiérem v řadě od loňských předčasných voleb, který nedokázal sestavit funkční většinu pro úsporný rozpočet v rozděleném parlamentu.

Bývalý ministr obrany Lecornu zdůraznil, že snížení rostoucího rozpočtového schodku je „zásadní“ pro mezinárodní obraz Francie a její schopnost si půjčovat. Předpokládá se, že deficit letos překročí 5,5 % HDP, což je téměř dvojnásobek limitu EU. Podle něj se všichni shodují na nutnosti dostat deficit „definitivně“ pod 5 % v příštím roce. Dnešní jednání s levicovými stranami, včetně Socialistické strany (PS), Zelených a Komunistů, mají ukázat, jaké ústupky budou vyžadovat a jaké případné ústupky jsou samy připraveny učinit.

Klíčovým bodem pro získání podpory, především ze strany Socialistické strany, je otázka nepopulární důchodové reformy z roku 2023, která zvýšila věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let. Lecornu se v úterý pokusil o smířlivý krok, když naznačil, že by reforma mohla být „pozastavena“, čímž částečně vyšel vstříc požadavku středolevé strany na její zrušení.

Lídr PS Olivier Faure však po úterním setkání nepotvrdil získání „žádných záruk“ ohledně pozastavení reformy. Získání socialistů a umírněné levice by sice umožnilo vznik levicového kabinetu s podporou Macronových centristů a středopravých poslanců, ale taková vláda by byla velmi křehká. Navíc je tato možnost nejistá kvůli středopravým stranám, pro něž je důchodová reforma nedotknutelná.

Krajně pravicové Národní sdružení (RN) a radikálně levicová Nepoddajná Francie (LFI) již avizovaly, že nepodpoří novou vládu a budou usilovat o hlasování o nedůvěře. Lídrka RN Marine Le Penová prohlásila, že „zablokuje cokoliv, co přijde od této vlády“, a situaci označila za „nekonečný vtip“. Podobně se vyjádřila i předsedkyně poslaneckého klubu LFI Mathilde Panotová, která odmítla „podílet se na záchraně Emmanuela Macrona“.

Od předčasných voleb v roce 2024, které vytvořily parlament rozdělený do tří zhruba stejně velkých bloků (levice, krajní pravice a Macronova centristická aliance), čelí Macron opakovaným výzvám k rezignaci nebo vypsání nových voleb. I jeho bývalí spojenci, včetně expremiérů Édouarda Philippa a Gabriela Attala, se od něj distancovali, přičemž Philippe se připojil k požadavkům na Macronův odchod. Prezident je však zdrženlivý k vypsání nových legislativních voleb, které by podle průzkumů mohly vést k dalšímu patu nebo k vládě krajní pravice, a opakovaně trvá na tom, že neodstoupí před koncem svého mandátu v roce 2027.

před 4 hodinami

Znepokojivý přístup Evropy: Ví, že Rusko je problém a nic s tím nedokáže udělat

Související

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Vypište volby, nebo rezignujte. Tlak na Macrona roste

Francouzský prezident Emmanuel Macron čelí silnému tlaku, aby vypsal předčasné parlamentní volby nebo rezignoval. K opozičním hlasům se přidávají i jeho bývalí spojenci, kteří požadují, aby Macron okamžitě jednal a ukončil prohlubující se politickou krizi. Jedná se o jedno z nejhorších období politického chaosu ve Francii od vzniku Páté republiky v roce 1958.

Více souvisejících

Francie Sébastien Lecornu

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Česko rozhodně není rusofobní zemí, píše po volbách ruský tisk. "Opomíjí" přitom zásadní skutečnosti

Česká republika podle Ruska "rozhodně není" rusofobní zemí. Uvedl to ruský deník Vzglyad s tím, že se tato skutečnost ukázala v posledních letech a potvrzují ji i nedávné parlamentní volby. "Končící protiruská vláda premiéra Petra Fialy prohrála, jelikož se její radikálně protiruské chování ukázalo být anomálií, která neodpovídala skutečné náladě české společnosti. Země není prorusky orientovaná a rusofobové nebo dokonce jen silní euroatlantisté nemají v Česku udržitelnou většinu," píše dále ruský tisk, který pomíjí jak postoj současných stran k muniční iniciativě, tak i průzkumy, podle kterých lidé v Česku dlouhodobě většinově vyjadřují podporu Ukrajině.

před 1 hodinou

SPD

Česko na hraně: Pokud Babiš otevře dveře polofašistům, vydáme se cestou k rozkladu demokracie

Andrej Babiš stojí před klíčovým rozhodnutím, které určí, zda Česká republika zůstane pevnou součástí demokratického Západu, nebo se začne propadat do šedé zóny autoritářských režimů po vzoru Slovenska a Maďarska. Jeho touha po moci je však tak silná, že hrozí spojenectví s polofašisty a nacionalistickými extremisty, kteří své falešné vlastenectví staví na obdivu k Vladimiru Putinovi. Tito lidé, napojení na kremelské struktury a proruské dezinformační kanály, nehájí českou suverenitu, ale své osobní ambice a mocenské sny. Jejich účast na vládě by znamenala otevřené ohrožení demokracie i důvěryhodnosti země.

před 1 hodinou

Facebook Sébastien Lecornu

Jak odvrátit politickou krizi? Lecornu se na poslední chvíli snaží uchránit Francii od předčasných voleb

Končící francouzský premiér Sébastien Lecornu vyjádřil opatrný optimismus ohledně schválení rozpočtu do konce roku, což by mohlo odvrátit další předčasné volby a prohlubování politické krize v zemi. Uvedl, že jeho rozhovory s lídry politických stran odhalily „vůli“ k dosažení dohody, což podle něj snižuje pravděpodobnost rozpuštění parlamentu. Své závěry má doručit prezidentu Emmanuelu Macronovi ještě dnes, ve středu.

před 2 hodinami

Gaza

V Pásmu Gazy už se nežije, ale bojuje o přežití. Lidé už ztratili naději

Za dva roky války v Gaze zemřelo přes 67 000 Palestinců a dalších více než 169 000 utrpělo zranění, což znamená, že každý devátý člověk, který v Gaze žil před válkou, je dnes mrtev nebo zraněn. Informovalo o tom v úterý Ministerstvo zdravotnictví v Gaze. Obyvatelstvo čelí šířícímu se hladomoru, který je označován jako „vytvořený člověkem“, přičemž většina lidí přišla o domovy a živobytí. Mnozí ztratili také veškerou naději, a to navzdory probíhajícím nepřímým rozhovorům o příměří mezi Izraelem a Hamásem v Egyptě.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Ursula von der Leyenová Prohlédněte si galerii

Znepokojivý přístup Evropy: Ví, že Rusko je problém a nic s tím nedokáže udělat

Evropská unie čelí narůstající hybridní válce ze strany Ruska, avšak nedokáže se shodnout na společné strategii, jak na tuto hrozbu reagovat. Znepokojivý dojem zanechal summit v Kodani, který měl upevnit konsenzus ohledně evropského přezbrojení. Místo toho se z něj stala trapná přehlídka politických rozbrojů, které brání vytvoření ucelené obranné politiky Evropy, píše The Guardian.

před 5 hodinami

Chicago

Trump povolal do Chicaga Národní gardu

Příjezd Texaské národní gardy do oblasti Chicaga znamená další eskalaci tvrdého postupu prezidenta Donalda Trumpa vůči tomuto městu. V Chicagu už v uplynulých týdnech došlo k zesílení imigračních opatření a také k rostoucímu počtu násilných střetů. Ty se odehrály například na předměstí Broadview, kde byly bezpečnostní složky zachyceny, jak proti demonstrantům používají slzný a pepřový plyn.

před 6 hodinami

Zbyněk Stanjura

S Fialou skončí i Stanjura. Kdo povede ODS a co bude se Spolu?

Premiér a předseda Občanské demokratické strany (ODS) Petr Fiala, který v úterý oznámil spolustraníkům, že na příštím kongresu strany už nebude usilovat o pozici předsedy, není jediným, kdo ve vedení strany končí. O další kandidaturu se už nebude ucházet ani první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Vyvstává tak otázka, kdo stranu od příštího roku povede, a v kuloárech padá řada jmen.

před 7 hodinami

včera

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Vypište volby, nebo rezignujte. Tlak na Macrona roste

Francouzský prezident Emmanuel Macron čelí silnému tlaku, aby vypsal předčasné parlamentní volby nebo rezignoval. K opozičním hlasům se přidávají i jeho bývalí spojenci, kteří požadují, aby Macron okamžitě jednal a ukončil prohlubující se politickou krizi. Jedná se o jedno z nejhorších období politického chaosu ve Francii od vzniku Páté republiky v roce 1958.

včera

Lodní doprava, ilustrační foto

Politico: Ruská flotila znečišťující evropská moře navzdory sankcím je ukázka neschopnosti EU

Ruská „stínová flotila“ tankerů, která obchází západní sankce, nadále znečišťuje evropská moře úniky ropy. Tyto incidenty poukazují na neschopnost Evropy účinně omezit plavidla napojená na Moskvu. Společné vyšetřování organizace SourceMaterial a Politico odhalilo, že nejméně pět tankerů z této flotily pokračovalo v plavbě evropskými vodami, i když za sebou zanechaly ropné skvrny. Dvě z těchto lodí byly individuálně sankcionovány Spojeným královstvím ještě před incidenty. 

včera

včera

včera

Petr Pavel

Prezident teď musí využít všechny své ústavní pravomoci a stát se morálním kompasem. I pro Babiše

Prezident republiky Petr Pavel se nachází v situaci, která může na dlouhé roky vymezit směřování české politiky. Rozhodnutí o tom, komu svěří pověření k sestavení vlády, není pouhým formálním gestem. V sázce je kromě obsazení Strakovy akademie také to, zda se Česká republika vydá cestou umírněné stability, nebo sklouzne k experimentu s nevyzpytatelnou koalicí, v níž by politická racionalita ustoupila ideologickému chaosu.

včera

včera

včera

včera

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Co se stane, pokud SPD získá některý ze silných resortů?

Koalice SPD vedená Tomiem Okamurou má po volbách historicky největší šanci usednout ve vládě. Spolu s ní se do Sněmovny dostaly i PRO, Trikolóra a Svobodní – čtyřblok, který sliboval „vládu pro obyčejné lidi“ a otevřeně zpochybňoval dosavadní směřování země. Pokud tyto strany získají klíčové resorty, lze čekat zásadní zásahy do zemědělství, vnitřní bezpečnosti i obrany. Vítěz voleb Andrej Babiš tak stojí před riskantním úkolem: sestavit vládu, která může změnit kurz země, nebo se rychle rozpadnout.

včera

včera

Nad Trumpem se stahují mračna? Nejvyšší soud mu může osekat pravomoci

Nejvyšší soud Spojených států amerických zahajuje nové funkční období s agendou plnou potenciálně zásadních případů, které by mohly nově definovat rozsah prezidentských pravomocí Donalda Trumpa. Během osmi měsíců, kdy je Trump opět v Bílém domě, testuje hranice výkonné moci, jednostranně zavádí nové politiky, škrtá federální rozpočty a pracovní místa a snaží se pod svou kontrolu dostat dříve nezávislé agentury. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy