Jak olympiáda změnila Paříž? Některá vylepšení využijí i Pařížané, část peněz město platilo zbytečně

Pořadatelé se před startem olympiády měli zavázat k tomu, že hry budou „nejekologičtější v historii“. Podle městské správy francouzské metropole je až 95 % míst konání her spojeno s již existující infrastrukturou. „Bazén, který byl původně postaven pro olympijské hry v roce 1924, byl zrekonstruován, aby mohl sloužit jako tréninkové hřiště pro sportovce, a poté bude přeměněn na veřejný bazén pro své okolí,“ napsal server Politico.

Množství zájemců o sledování her naživo způsobilo, že se mnoho Pařížanů z města odklidilo. Údajně je děsila představa přeplněné městské hromadné dopravy, která je „nasycená i v běžný den“.

Paříž kvůli konání her investovala do dopravy a prodloužila dvě linky metra a jednu trasu příměstského vlaku tak, aby „usnadnila přístup mezi místy konání her“. Letiště Paříž-Orly je nově propojeno s centrem města, týká se to ale také vodního centra, Stade de France nebo Place de la Concorde.

Metropole dále investovala 1,4 miliardy eur do „pařížské megabanky“ pro uchovávání odpadní vody. Cílem bylo nedovolit splaškům, aby zaneřádily Seinu – a také umožnit Pařížanům, aby se mohli v horkých letních dnech okoupat bez strachu z nepříjemných nemocí. Silné deště ale způsobily, že miliardový systém přetekl a plány jsou tytam.

Skupiny na ochranu lidských práv ale varovaly také před velmi neférovým jednáním francouzských úřadů vůči lidem bez domova. „Francouzské úřady využívají olympijské hry jako příležitost zbavit hlavní město obyvatel považovaných za nežádoucí. Úřady urychlily odsun bezdomovců v okolí Paříže a nabídly jim krátkodobá řešení v menších městech po celé zem,“ shrnulo Politico.

„Způsob, jakým se postupuje, přesahuje rámec neubytovaných; týká se také uživatelů drog, sexuálních pracovníků. Vše, co se nehodí na pohlednici ‚Emily v Paříži‘, je odsunuto stranou,“ poznamenal mluvčí skupiny neziskových organizací Revers de la médaille Antoine le Clerck. Tato skupina dle svých slov usiluje o „pozitivní sociální odkaz“ LOH v Paříži.