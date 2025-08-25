Wagnerovci v Africe končí. Rusko nahrazuje žoldnéře za Afrika Corps, může je lépe kontrolovat

Obávaná ruská žoldnéřská skupina Wagnerovci je v Africe nahrazována novým ruským uskupením, které je pod kontrolou Kremlu. Experti se domnívají, že jde o Afrika Corps, který je pod dohledem ruského ministerstva obrany. Rusko chce s největší pravděpodobností udržet svůj vliv na africkém kontinentu, ale pod formálnějším a lépe kontrolovatelným vojenským uskupením.
V posledních letech se Rusko stalo velmi vyhledávaným bezpečnostním partnerem v Africe, zejména v regionu Sahel, kde se Rusku do jisté míry daří zaplňovat mezeru, kterou po sobě zanechaly západní jednotky. Ty byly z několika zemí, jako je Mali a Burkina Faso, vypovězeny uprostřed rostoucích protizápadních nálad.
Jednotky Wagnerovy skupiny, které byly obviněny z vážného porušování lidských práv, se v Africe podílely na bojích proti ozbrojeným skupinám. V červnu 2025 Wagnerova skupina oznámila, že dokončila svou misi v Mali, která trvala tři a půl roku. Podobný scénář se očekává i ve Středoafrické republice. Tam působila Wagnerova skupina od roku 2018.
Vůdce Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin, který se v srpnu 2023 pokusil o neúspěšnou vzpouru proti ruskému vojenskému vedení, zemřel při letecké nehodě. Místní média uvádí, že ruští vojáci následně požádali úřady Středoafrické republiky, aby dohodu o spolupráci s Wagnerovci uzavřely, a aby je nahradily jednotky Afrika Corps. Ruská skupina ale požaduje, aby jim Středoafrická republika za služby platila v hotovosti.
O skupině Afrika Corps se ví, že je řízená ruským ministerstvem obrany a tvoří ji elitní bojoví velitelé z ruské armády. Na jejich oficiálním kanálu na Telegramu bylo v lednu 2024 uvedeno, že při náboru byla dána přednost bývalým, ale i současným bojovníkům Wagnerovy skupiny. Příslušníci Afrika Corps už provádí společné operace s armádou Mali a působí i v Nigeru a v Burkině Faso.
Nahrazení Wagnerovy skupiny se jeví jako strategický rebranding Moskvy. Podle experta Héniho Nsaibiy se Rusko snaží zbavit pošramocené pověsti Wagnerovy skupiny a centralizovat své vojenské operace pod formální státní kontrolu. Tímto způsobem se může Moskva distancovat od označení „žoldnéři“ a přitom si udržet silnou přítomnost v regionu. Podle Nsaibiy by měla tato změna přinést Kremlu větší kontrolu nad operacemi, a také větší mezinárodní legitimitu.
V minulosti byla proti Wagnerově skupině podána obvinění z porušování lidských práv. V roce 2023 vyzvali experti OSN k nezávislému vyšetřování a uvedli, že nedostatek transparentnosti a nejednoznačnost právního postavení skupiny vedou k „teroru a naprosté beztrestnosti“. Soudní spory tak nebyly vzácné. Výměna by měla snížit právní a reputační rizika, jimž Rusko čelilo.
Mnoho odborníků se domnívá, že příchod Afrika Corps na bojiště nic zásadního nezmění. Například bezpečnostní konzultant Mamadou Adje uvedl, že se od vstupu Wagnerovců situace v regionu nelepší, naopak, teroristické skupiny se rozšířily a počet civilních obětí se zvýšil. S tím souhlasí i delegáti OSN, kteří varují, že bezpečnostní situace v Sahelu se rychle zhoršuje.
Ačkoli Nsaibia přiznal, že Wagnerovci pomohli malijské armádě dosáhnout „taktických a strategických vítězství“, zanechali podle něj za sebou stát „na pokraji kolapsu“. Ahunna Eziakonwa, zástupkyně generálního tajemníka OSN, zase dodává, že problémy Sahelu přesahují možnosti vlád jednotlivých zemí. Jakákoli pomoc by podle ní měla být „dobře míněná“ a „neměla by podkopávat lidská práva“.
Související
Woody Allen přijal pozvání na filmový festival v Moskvě
Zelenskyj prozradil, jak se tvoří záruky pro Ukrajinu. Vidí reálnou šanci ukončit válku
Rusko , Wagnerova skupina (v přepisu z ruštiny Vagnerova)
Aktuálně se děje
před 49 minutami
Wagnerovci v Africe končí. Rusko nahrazuje žoldnéře za Afrika Corps, může je lépe kontrolovat
před 1 hodinou
EU by měla být imigrantům vděčná. Díky nim se vypořádala s nedostatkem pracovních sil
před 2 hodinami
Život na frontě v Doněcké oblasti: Krvácející Ukrajina hodlá bojovat o každý centimetr země
před 3 hodinami
Bezpečno už není nikde. V Pásmu Gazy už se střílí i lidé, kteří si jdou pro jídlo
před 4 hodinami
Předpověď počasí na závěrečný týden srpna. Trend se před víkendem otočí
včera
Sparta z českých zástupců jako jediná úvodní duel vyhrála. Olomouc a Ostrava budou doma dotahovat
Aktualizováno včera
Rozhodně jsme neprohráli, řekl Zelenskyj krajanům na Den nezávislosti
včera
Woody Allen přijal pozvání na filmový festival v Moskvě
včera
Slovensko se také ozvalo. Ukrajinské útoky na Družbu řeší i s EU
včera
Německý boj s migrací. Ministerstvo vyčíslilo, kolik stojí hraniční kontroly
včera
Krejčí po roce v Gironě s největší pravděpodobností opustí Španělsko a zamíří do Anglie
včera
Hromadná nehoda s tragickým koncem. Na Nymbursku zemřel jeden z řidičů
včera
Kim Čong-un sledoval další zbraňový test. Pchjongjang představil nové rakety
včera
Fico v pasti, kterou sám nastražil. Nedodržuje sliby a ztrácí podporu, nespokojení přecházejí jinam
včera
Muž, který chce zemřít v KLDR. Většinu života byl v "zajetí" na jihu, ale na domov nezapomněl
včera
Sněmovna se opět vzdaluje Motoristům. ANO vede, STAN šlape na paty SPD
včera
Motorkář zemřel při nehodě na dálnici D10. Přejelo ho několik aut
včera
Zelenskyj prozradil, jak se tvoří záruky pro Ukrajinu. Vidí reálnou šanci ukončit válku
včera
Den, kdy se válka vrátila do Evropy. Od ruské invaze proti Ukrajině uplyne už tři a půl roku
včera
Nová výše minimální mzdy je vypočtena. Nejnižší výdělek v lednu výrazně vzroste
Minimální mzda se v Česku v příštím roce zvýší. Výše nejnižšího možného výdělku přesáhne hranici 22 tisíc korun. Pro Českou televizi to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Zdroj: Jan Hrabě