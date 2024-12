Jaká budoucnost čeká Sýrii? Své zájmy má v zemi Izrael, Turecko i USA

Festival Rock for People vytáhl eso z rukávu k oslavám svých 30. narozenin společně s Live Nation CZ, který je tak mezi prvními jeho gratulanty. Na čtyřdenní termín festivalu od 11. do 14. června 2025 naváže speciální přidaný Narozeninový den 15. 6. v hlavní roli s legendárními Guns N’ Roses a dalšími kapelami. Jedna z nejvýraznějších rockových kapel hudební historie v sestavě Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed a další vystoupí v neděli v hradeckém Parku 360 po festivalu Rock for People.