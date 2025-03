Jaký je skutečný důvod, proč Zelenskyj nenosí oblek?

Ukrajinský prezident si osvojil specifický vizuální styl, který zahrnuje černé taktické oblečení, olivově zelené mikiny a vojenské boty. Podle ukrajinského novináře Illii Ponomarenka, který o válce obsáhle píše, je tento styl součástí širší kulturní změny v zemi, uvedl server Politico. Od začátku války s Ruskem v roce 2014 se v Ukrajině proměnil vztah k armádě i k vojenskému oblečení. Kdysi bylo nošení taktických oděvů v civilním životě neobvyklé, dnes se však staly běžnou součástí ukrajinské identity.

Zelenského oděv není jen otázkou osobního vkusu, ale i symbolickým gestem. Když se setkává s politickými lídry, vysílá tím podle Ponomarenka jasný vzkaz: „Jste tady kvůli zachraňování životů, nebo kvůli dodržování protokolů?“ I když jedná s králi a prezidenty, obléká se tak, aby reprezentoval obyčejné Ukrajince, kteří denně čelí důsledkům války.

Konflikt ovlivnil i ukrajinský textilní průmysl. Vznikly nové značky zaměřené na taktické oblečení, které jsou často vlastněny veterány. Firmy jako M-TAC vyrábějí oděvy nejen pro vojáky, ale i pro civilisty, kteří chtějí podpořit válečné úsilí. Zelenskyj často nosí právě oblečení od těchto ukrajinských výrobců, čímž podporuje domácí průmysl.

Dalším klíčovým prvkem jeho oděvu je trojzubec – oficiální ukrajinský státní znak. Tento symbol sahá až k princi Volodymyru Velikému, který v 10. století přivedl východní Slovany ke křesťanství. Nošení tohoto znaku posiluje dojem, že Zelenskyj je nejen politickým lídrem, ale i pokračovatelem historického odkazu ukrajinského státu.

Zelenského styl oblékání má i praktický rozměr. Podle válečných reportérů se mnoho kusů jeho oblečení běžně nosí ve válečných zónách, často v kombinaci s neprůstřelnými vestami. I když Američanům může připadat jeho oděv jako neformální, ve válečném kontextu jde o standardní výbavu.

Dalším důvodem, proč se ukrajinský prezident vyhýbá drahým oblekům, je sociální rovnost. V ukrajinské společnosti je silný důraz na to, aby se nikdo nevyvyšoval nad ostatní. Kdyby Zelenskyj cestoval po světě v luxusních oblecích, mohlo by to působit nepatřičně vzhledem k obětem, které jeho národ přináší. Také tím vysílá signál do zahraničí: „Jsem tu jako zástupce vojáků, kteří každý den nasazují životy. Jste ochotni jednat s někým, kdo není oblečen podle vašich protokolů, ale podle reality války?“

Jeho oděv je tak nejen osobním prohlášením, ale i strategií, jak upoutat pozornost světových lídrů. Ukrajinský prezident ví, že válka není jen o zbraních, ale i o symbolice. A jeho oblečení se stalo jedním z nejsilnějších symbolů této doby.