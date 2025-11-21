Japonsko se chystá restartovat provoz největší jaderné elektrárny na světě

Japonsko se přiblížilo ke schválení obnovení provozu své největší jaderné elektrárny na světě, což by znamenalo její první spuštění od havárie ve Fukušimě v roce 2011. Hideyo Hanazumi, guvernér prefektury Niigata, kde se nachází elektrárna Kashiwazaki-Kariwa, potvrdil, že dal zelenou pro částečné obnovení provozu.
Plán na spuštění tohoto zařízení, které provozuje společnost Tepco, nicméně stále vyžaduje schválení od regionálního vládního shromáždění a japonského jaderného regulačního úřadu. Pokud bude schválen, bude to poprvé, kdy společnost Tepco dostane povolení k opětovnému spuštění jaderných reaktorů v Japonsku od doby, kdy její elektrárna ve Fukušimě po tsunami havarovala. Obyvatelé v regionu Niigata jsou v otázce obnovení provozu elektrárny rozděleni.
Hanazumi na páteční tiskové konferenci uvedl, že o jeho rozhodnutí se bude jednat v prosinci na zasedání regionálního vládního shromáždění, kde bude usilovat o jeho schválení. Povolení by se týkalo obnovení provozu na reaktoru číslo 6 elektrárny Kashiwazaki-Kariwa a následně na reaktoru číslo 7.
Obnovení provozu v tomto zařízení je důležitou součástí plánu rekonstrukce společnosti Tepco, který následuje po havárii ve Fukušimě. Tu způsobilo zemětřesení o síle 9,0 stupně a masivní tsunami. Když byly reaktory elektrárny zaplaveny vlnou tsunami, došlo k úniku radiace a 150 000 lidí muselo být evakuováno z oblasti. V důsledku katastrofy Japonsko v roce 2011 nařídilo odstavení všech reaktorů jaderných elektráren. Od té doby jich bylo znovu spuštěno 14.
Společnosti Tepco bylo nařízeno vyplatit biliony japonských jenů jako odškodné postiženým a zároveň nese náklady na vyřazení elektrárny z provozu. Průzkum zveřejněný prefekturou Niigata minulý měsíc naznačil, že 50 % jejích obyvatel restart podporuje, zatímco 47 % je proti. Zároveň ukázal, že téměř 70 % lidí v prefektuře má obavy z provozování elektrárny společností Tepco.
Páteční rozhodnutí tak demonstruje touhu některých představitelů Japonska směřovat k většímu využití atomové energie a snížit tak závislost na fosilních palivech. Tento krok podporuje cíl země dosáhnout nulových čistých uhlíkových emisí.
Česká fotbalová reprezentace byla zaslouženě pod palbou kritiky po přátelském zápase se San Marinem (1:0) za výkon i hubený výsledek. O svátečním pondělí mohla dojem napravit v závěrečném kvalifikačním duelu s podobně „těžkým“ soupeřem z Gibraltaru. Svěřencům dočasného trenéra Jaroslava Köstla, kteří už před tímto utkáním měli jistotu druhého místa v kvalifikační skupině, šlo především o umístění ve výhodnějším druhém výkonnostním koši pro nadcházející los jarní baráže o mistrovství světa. Už po prvním poločase vedli Češi 5:0. Po přestávce tempo opadlo a Gibraltar dokázal zabránit většímu gólovému rozdílu, přesto se šestý gól podařilo vstřelit Hranáčovi.
Zdroj: David Holub