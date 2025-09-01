"Jednáte, jak vám nařídil Trump." Írán se vysmívá EU kvůli jadernému programu

Libor Novák

1. září 2025 17:02

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti
Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti Foto: The White House

Írán obviňuje Evropu z toho, že kvůli dohodě o jaderném programu podlehla tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle mluvčího íránského ministerstva zahraničí Esmaila Baghaeiho se Evropa vzdává role prostředníka a předává jaderný spis do rukou Spojených států. Jakmile bude na žádost Evropy do třiceti dnů znovu uvalen celosvětový sankční režim, USA získají právo veta v Radě bezpečnosti OSN.

Baghaei ve svém rozhovoru pro britský deník The Guardian uvedl, že Evropané jednají tak, jak jim nařídil Donald Trump. Evropa podle něj přechází od role věrohodného vyjednavače, který se snažil navázat spojení mezi Íránem a USA, k roli „zástupce USA a Izraele.“ Označil to za nezodpovědné, protože Evropa tímto přístupem předává svou roli Spojeným státům.

Mluvčí Íránu poukázal na nedávné výroky německého kancléře Friedricha Merze, který prohlásil, že Izrael tím, že v červnu zaútočil na íránská jaderná zařízení, konal „špinavou práci […] pro nás všechny“. Baghaei řekl, že tím Evropa nejen schválila počínání Izraele, ale pravděpodobně mu také poskytla informace.

Baghaei zároveň varoval, že pokud íránský parlament schválí zákon o odstoupení od Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT), vláda to nemůže zablokovat. Odstoupení od Smlouvy je podle něj výhradně v pravomoci parlamentu. Podle poslanců bude návrh pravděpodobně schválen převážnou většinou. Pokud Írán od Smlouvy odstoupí, OSN ztratí veškerá práva dohlížet na jeho jaderný program, což by nevyhnutelně vyvolalo obavy USA ohledně toho, zda se Írán nepokusí tajně nebo otevřeně vyvinout jadernou bombu.

Evropské státy – Francie, Německo a Velká Británie – minulý čtvrtek oznámily OSN, že hodlají znovu uvalit sankce na Írán, pokud nesplní tři podmínky: návrat zbrojních inspektorů OSN do napadených jaderných zařízení, předání informací o svém čtyřsetkilogramovém zásobě vysoce obohaceného uranu a souhlas se zahájením rozhovorů s USA o budoucím jaderném programu. Evropa ale tvrdí, že stále existuje prostor pro diplomatické řešení a dohoda by mohla být uzavřena během čtyř týdnů.

Baghaei označil evropské podmínky za důkaz, že se nejedná o „upřímnou snahu“. Připustil, že mezi inspektory OSN a Íránem existuje extrémní deficit důvěry, a že panují obavy z toho, že by informace shromážděné na místě mohly být předány Izraeli. Podle Baghaeiho byla rezoluce, která obviňovala Írán z nedodržování závazků, zneužita jako záminka pro červnový izraelský útok.

před 4 hodinami

Masivní zemětřesení v Afghánistánu má přes 800 obětí, zraněných jsou tisíce

Írán EU (Evropská unie) Donald Trump

