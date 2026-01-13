Jihokorejská prokuratura požaduje pro bývalého prezidenta Sok-jola trest smrti

Jihokorejská prokuratura v úterý překvapila veřejnost požadavkem na trest smrti pro bývalého prezidenta Jun Sok-jola. Ten čelí obvinění z vlastizrady a vedení vzpoury v souvislosti s neúspěšným pokusem o vyhlášení stanného práva v prosinci 2024. Žalobci v závěrečné řeči u soudu v Soulu označili Juna za hlavního strůjce povstání, které na několik hodin uvrhlo jednu z nejvyspělejších demokracií Asie do hlubokého chaosu.
Jun Sok-jol se pokusil omezit civilní vládu pod záminkou ochrany země před vlivem komunistických sil. Jeho příkaz tehdy zahrnoval vyslání vojsk do parlamentu a snahu o zablokování činnosti zákonodárců. Ačkoliv se situace po pár hodinách uklidnila a parlament stanné právo zrušil, následné vyšetřování odhalilo mnohem temnější plány. Prokuratura předložila důkazy o existenci seznamů stovek nepohodlných osob, včetně novinářů a aktivistů, kteří měli být po převratu zlikvidováni.
Bývalý prezident veškerá obvinění odmítá a své kroky hájí jako symbolické gesto, které mělo upozornit na údajné nepravosti tehdejší opozice. Žalobci však argumentují, že jeho záměry byly násilné a směřovaly k demontáži demokratického zřízení. Podle jihokorejských zákonů musí prokuratura v případě obvinění z vedení vzpoury žádat buď doživotí, nebo nejvyšší trest, což vysvětluje jejich nynější postup.
Jižní Korea sice trest smrti ve svém právním řádu stále má, ale fakticky jej nevykonala téměř tři desetiletí. Posledním vysokým představitelem odsouzeným k popravě byl vojenský diktátor Čon Du-hwan v polovině devadesátých let, jemuž byl trest později zmírněn na doživotí. Případ Jun Sok-jola je však považován za zásadní zkoušku odolnosti jihokorejských institucí a schopnosti státu vyrovnat se s autoritářskými tendencemi svých lídrů.
Společně s bývalým prezidentem jsou souzeni i další klíčoví členové jeho tehdejší administrativy, včetně exministra obrany a bývalého policejního šéfa. Celý proces je sledován s obrovským napětím nejen v Jižní Koreji, ale po celém světě, neboť jde o první případ v historii země, kdy úřadující hlava státu skončila ve vazbě kvůli obvinění z pokusu o převrat. Jun je již několik měsíců zadržován a čelí i dalším procesům za maření spravedlnosti.
Situace v zemi zůstává politicky polarizovaná. Zatímco většina veřejnosti požaduje přísné potrestání viníků, Jun si udržuje loajální základnu příznivců v pravicových kruzích. Ti ho považují za mučedníka, který se stal obětí politické msty liberálů. Současný prezident I Če-mjong, zvolený v předčasných volbách po Junově sesazení, čelí nelehkému úkolu zemi po tomto hlubokém traumatu sjednotit.
Vynesení rozsudku se očekává v průběhu příštího měsíce. Ačkoliv je vykonání popravy vysoce nepravděpodobné vzhledem k dlouholetému moratoriu, samotný požadavek na trest smrti podtrhuje závažnost, s jakou korejská justice na útok proti ústavě nahlíží. Verdikt bude mít dalekosáhlé dopady na budoucí fungování politického systému v zemi a na vnímání hranic prezidentské moci.
Situace v Íránu se po třech týdnech masových nepokojů dostala do kritické fáze, kdy brutální zásahy tamního režimu vyvolaly vlnu mezinárodního zděšení. Americký prezident Donald Trump v reakci na eskalaci násilí pohrozil razantními kroky a naznačil, že Spojené státy zvažují přímou intervenci. Podle Washingtonu totiž íránské špičky svým chováním k vlastním lidem překročily veškeré přípustné meze.
Zdroj: Libor Novák