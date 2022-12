Jižní Korea omladí populaci, zruší tradiční způsob počítání věku

V zemi, jejíž společnost podléhá značně hierarchickému uspořádání a věk mimo jiné určuje to, jak se mezi sebou lidé oslovují, jde o velkou změnu. Od roku 1962 je v Jižní Koreji možné uvádět věk podle mezinárodních zvyklostí. Vstup do vojenské služby, od kdy je možné legálně pít alkohol nebo věková hranice, do které je člověk považován za mladistvého, jsou ale v zemi určené věkem zákonným. Ten se počítá podle další separátní metody.

Děti se podle ní rodí v nultém roce života a každý další leden se jim připočítá další rok. Dítěti narozenému v prosinci roku 2020 by podle této metody byly dva roky již v lednu 2022, přestože podle data narození by dva roky mělo oslavit až v prosinci téhož roku.

Devětadvacetiletá Čong Ta-un rozhodnutí vlády uvítala: "Cizinci se na mě většinou dívali zmateně, když viděli, jak dlouho mi trvá odpovědět na otázku, kolik mi je," prohlásila. "Kdo by neuvítal o rok nebo dva omládnout?" dodala.

"Cílem této změny je snížení zbytečných socio-ekonomických nákladů, kvůli různým způsobům počítání věku přetrvávají právní a sociální spory a nejasnosti," uvedl v parlamentu jeden z členů vládnoucí strany Síla lidu.