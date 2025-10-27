Joe Biden varuje před „temnými dny“ pro Ameriku

Bývalý americký prezident Joe Biden vyzval Američany k zachování optimismu a k tomu, aby se nenechali odradit. Vyzval je, aby neustupovali před tím, co označil za útoky na svobodu slova a testování limitů výkonné moci ze strany prezidenta Donalda Trumpa. Biden se tak vyjádřil během svého prvního veřejného vystoupení poté, co dokončil cyklus radioterapie kvůli agresivní formě rakoviny prostaty.
Biden (82) vystoupil v neděli v Bostonu, kde obdržel Cenu za celoživotní dílo od Institutu Edwarda M. Kennedyho. Zdůraznil, že Amerika je od svého založení „majákem pro nejmocnější myšlenku v historii světa“, která je „silnější než jakákoli armáda“ a „mocnější než jakýkoli diktátor“.
Bývalý prezident uvedl, že Amerika závisí na omezené moci prezidenta, fungujícím Kongresu a autonomním soudnictví. V kontextu druhého nejdelšího vládního „shutdownu“ v historii země, který Trump využívá k uplatňování nových pravomocí nad vládou, Biden varoval. „Přátelé, nemohu nic přikrášlovat. Jsou to temné dny,“ řekl Biden.
Předpověděl však, že země „opět najde svůj pravý kompas“ a „povstane, jako vždy – silnější, moudřejší a odolnější, spravedlivější, pokud si udržíme víru“. Uvedl příklady lidí, kteří se staví na odpor hrozbám ze strany současné administrativy, zmínil například federální zaměstnance, kteří rezignují na protest, a univerzity či komiky, kteří jsou terčem Trumpových útoků. „Moderátoři pozdních nočních show nadále osvětlují svobodu slova, i když vědí, že riskují svou kariéru,“ řekl. Biden také vyzdvihl republikánské představitele, kteří hlasují proti Trumpově administrativě.
Biden zopakoval, že „Amerika není pohádka“. Řekl, že po 250 let byla „neustálým přetahováním, existenciálním bojem mezi nebezpečím a možností“. Svůj projev zakončil výzvou k lidem, aby „znovu vstali“.
Demokrat Joe Biden opustil úřad v lednu poté, co v Bílém domě sloužil jedno funkční období. Stáhl svou kandidaturu na znovuzvolení po neúspěšné debatě s Donaldem Trumpem a obavách o svůj věk, zdraví a mentální způsobilost. Biden následně podpořil svou viceprezidentku Kamalu Harrisovou, která v listopadu prohrála volby s Trumpem.
V květnu Bidenova pokancelář oznámila, že mu byla diagnostikována agresivní forma rakoviny prostaty, která se rozšířila do kostí. Rakoviny prostaty se hodnotí podle agresivity pomocí Gleasonova skóre, kde se hodnoty pohybují od 6 do 10, přičemž skóre 8, 9 a 10 značí agresivnější průběh. Bidenova kancelář uvedla, že jeho skóre je 9. Biden, kterému v listopadu bude 83 let, dokončil cyklus radioterapie začátkem tohoto měsíce. Není jasné, jaké budou další kroky jeho léčby. Bývalý prezident je plánován jako hlavní host na akci Demokratické strany Nebrasky v Omaze příští měsíc.
