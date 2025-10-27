Jordánský král varuje: Mezinárodní jednotky nebudou chtít v Gaze vynucovat mír

Libor Novák

27. října 2025 16:11

Palestina, pásmo Gazy
Palestina, pásmo Gazy Foto: Pixabay

Jordánský král Abdalláh II. sdělil pro BBC, že by státy odmítly vyslání vojsk za účelem „vynucení“ míru v Gaze podle plánu příměří prezidenta Trumpa. Král v exkluzivním rozhovoru pro BBC Panorama řekl, že „nikdo se toho nebude chtít dotknout“, pokud by mandátem bezpečnostních sil v Gaze bylo vynucování míru.

Král doufá, že se bude jednat spíše o udržování míru, což znamená podporu místní palestinské policejní složky. Jordánsko a Egypt jsou připraveny ve velkém počtu Palestince vycvičit, to však vyžaduje čas. Dodal, že žádná země by se nechtěla zapojit do situace, kdy by mezinárodní síly „hlídkovaly po Gaze se zbraněmi“.

Komentáře krále Abdalláha II. odrážejí obavy USA a dalších zemí, že by mohly být zataženy do přetrvávajícího konfliktu mezi Hamasem a Izraelem nebo mezi Hamasem a jinými palestinskými skupinami. Podle OSN vynucování míru zahrnuje donucovací opatření včetně vojenské síly, zatímco udržování míru vyžaduje souhlas stran a jednotky mohou použít sílu pouze v sebeobraně a obraně svého mandátu.

Podle 20bodového mírového plánu amerického prezidenta Trumpa se mají arabské státy a mezinárodní partneři zavázat k vyslání stabilizačních sil. Ty mají „cvičit a poskytovat podporu prověřeným palestinským policejním silám v Gaze“ a konzultovat to s Egyptem a Jordánskem, které mají v této oblasti rozsáhlé zkušenosti. Podmínkou plánu je, aby se Hamas odzbrojil a vzdal se politické kontroly nad územím.

Hamas se však zatím neodzbrojil a mobilizoval tisíce bojovníků, aby si v části území Gazy udržel kontrolu. Izrael navíc provádí letecké údery a další palestinské ozbrojené skupiny operují v částech Gazy pod kontrolou Izraele.

Král Abdalláh II. odmítl vyslat jordánské síly do Gazy s odůvodněním, že jeho země je k situaci „politicky příliš blízko“. Více než polovina obyvatel Jordánska je palestinského původu a za uplynulá desetiletí země přijala 2,3 milionu palestinských uprchlíků. Na otázku, zda důvěřuje Hamasu, že dodrží slib vzdát se politické role, král odpověděl, že hnutí nezná, ale Katar a Egypt, které s ním úzce spolupracují, jsou „velmi optimističtí“. Zároveň varoval: „Pokud tento problém nevyřešíme, pokud nenajdeme budoucnost pro Izraelce a Palestince a vztah mezi arabským a muslimským světem a Izraelem, jsme odsouzeni k zániku.“

Hlavní mediační úsilí během války vedly Katar a Egypt ve spolupráci se Spojenými státy. Jordánsko se zapojilo do mezinárodních snah o dodávání pomoci do Gazy a evakuaci zraněných a nemocných dětí. Král Abdalláh III. se dokonce osobně zúčastnil tří misí, při nichž shazoval zásoby pomoci z letadla.

Jordánský král uvedl, že byl „šokován“ mírou devastace Gazy, kterou viděl z rampy letadla. „Je neuvěřitelné, jak mezinárodní společenství něco takového dovoluje,“ řekl. Požádal proto prezidenta Trumpa o podporu při evakuaci 2 000 vážně nemocných palestinských dětí z Gazy. Trump toto v únoru v Bílém domě označil za „krásné gesto“. Od té doby bylo do Jordánska evakuováno 253 dětí. Celkem bylo lékařsky evakuováno více než 5 000 Gazanů, většina do Kataru, SAE a Egypta. Podle WHO však stále čeká na evakuaci více než 15 000 osob, včetně zhruba 3 000 dětí. Proces schvalování evakuace ze strany Izraele, který vyžaduje komplexní bezpečnostní prověrky, je podle Světové zdravotnické organizace „nesnesitelně pomalý“.

Jordánská královna Ranija, která je palestinského původu, kritizovala mezinárodní společenství za to, že se mu nepodařilo zastavit válku po celé dva roky. Vyzdvihla však prezidenta Trumpa za to, že vyvinul tlak na Izrael a sjednal příměří mezi Hamasem a Izraelem. Královna uvedla, že Trump jako první prezident po dlouhé době „skutečně zatlačil na Izrael“ a přiměl izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k souhlasu s příměřím. Doufá, že se bude v tomto procesu angažovat i nadále.

Izrael opakovaně obviňoval Hamas z prodlužování války odmítáním propuštění izraelských rukojmích a tvrdil, že tato organizace (kterou EU, USA a Spojené království považují za teroristickou skupinu) používá civilisty v Gaze jako lidské štíty. Podle ministerstva zdravotnictví vedeného Hamasem bylo od invaze Izraele do Gazy zabito více než 68 000 lidí. Izraelská invaze následovala po útoku Hamasu ze 7. října, při kterém bylo zabito více než 1 200 lidí, většinou izraelských civilistů, a 251 lidí bylo odvlečeno jako rukojmí do Gazy.

Podpisem Trumpovy dohody o příměří bylo propuštěno 20 žijících izraelských rukojmích z Gazy. Izrael zároveň propustil 250 palestinských vězňů odsouzených za zločiny včetně vražd a smrtících útoků na Izraelce a asi 1 700 zadržených z Gazy, které Izrael držel bez obvinění. Na dotaz, zda věří v trvalý mír, královna Ranija odpověděla, že víra v mír není naivní, ale je spíše formou vzdoru. „Opravdu věřím, že Palestinci a Izraelci mohou existovat bok po boku,“ prohlásila. Upozornila však, že současná atmosféra je plná „přílišné nevraživosti, hněvu, žalu, nenávisti a cynismu“, a bez podpory mezinárodního společenství nemohou obě strany mír vytvořit samy. Uvedla, že i když bylo v posledních dvou letech obtížné udržet si naději, je to jediná cesta, která nezrazuje Palestince ani lidskost.

