Jsme mimořádně oslabení a ohrožení, říká Fico po unijním summitu

Lucie Podzimková

22. března 2026 12:13

Robert Fico
Evropská unie je podle slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) mimořádně oslabená a ohrožená. Přesto s ní chce i nadále řešit situaci kolem ropovodu Družba, jímž už téměř měsíc neproudí ropa z východu. 

Fico tvrdí, že je svědkem krize a především bezmocnosti Evropské unie na ni reagovat. Podle jeho slov je situace velmi vážná kvůli nízké konkurenceschopnosti EU a vysokým cenám energií. "Spojily se faktory spojené s Družbou, válka v Íránu. To všechno způsobuje, že jsme mimořádně oslabení a ohrožení," konstatoval

Slovenský premiér se tak vyjádřil po unijním summitu, na kterém se rozhodlo o úvěru pro Kyjev. Politik zmínil, že nepodpořil závěry jednání ohledně Ukrajiny, protože nedošlo k žádnému posunu ohledně ropovodu Družba. 

Fico chce problém s Družbou řešit ve spolupráci s Unií. "Jsme v EU, chceme v ní být. Slovensko neblokuje půjčku Ukrajině, i když jsme pro ni nehlasovali a nejsme její součástí. Nepodpořil jsem závěry k Ukrajině, které však neměly nic společného s úvěrem jako takovým," poznamenal. 

Podle Ficových slov by fungující Družba zajistila energetickou stabilitu v prostoru střední Evropy. 

Ropné dodávky na Slovensko a do Maďarska jsou zastavené od konce února. Ještě větší napětí panuje mezi Kyjevem a Budapeští. Podle maďarského premiéra Viktora Orbána se Zelenskyj snaží znemožnit jeho znovuzvolení v blížících se parlamentních volbách. 

První evropská reakce na požár v Pardubicích. Ozval se Orbán

Robert Fico

Fico tvrdí, že EU je ve sporu s Ukrajinou na straně Slovenska

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) se dočkal kýženého setkání na úrovni Evropské unie, kde se řešily zastavené dodávky ropy přes Ukrajinu. Fico tvrdí, že ho předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve sporu s Kyjevem podpořila. 

Více souvisejících

Robert Mueller (exšéf FBI)

Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád

Americký prezident Donald Trump si neodpustil velmi jízlivou reakci na nejnovější smutnou zprávu. Ve věku 81 let zemřel někdejší šéf FBI a bývalý zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, jenž se zabýval otázkou ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy se Trump stal poprvé prezidentem. 

Policie SR, ilustrační fotografie.

Slovenská policie reaguje na požár v Pardubicích

I na Slovensku je kauza podezřelého pátečního požáru v Pardubicích velkým tématem. Tamní policie neví o jakékoliv souvislosti události se Slovenskem, kde by momentálně nemělo hrozit jakékoliv nebezpečí. 

Policie vyšetřuje požár v Pardubicích pro podezření z terorismu.

Policie prozradila novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích

Na místě pátečního požáru v Pardubicích pokračuje policejní vyšetřování. Práci již dokončili pyrotechnici, které vystřídali kriminalisté. V případu panuje podezření ze spáchání teroristického útoku. V pátek se dokonce sešla Bezpečnostní rada státu. 

Doma zanechal dopis. Pátrání po muži z Bohutína má špatný konec

Tragicky skončilo pátrání po pohřešovaném muži ze středočeského Bohutína, jenž o sobě od čtvrtka nepodal žádnou zprávu. Policie v pátek informovala, že hledaný muž je po smrti. 

