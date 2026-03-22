Jsme mimořádně oslabení a ohrožení, říká Fico po unijním summitu

Evropská unie je podle slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) mimořádně oslabená a ohrožená. Přesto s ní chce i nadále řešit situaci kolem ropovodu Družba, jímž už téměř měsíc neproudí ropa z východu.
Fico tvrdí, že je svědkem krize a především bezmocnosti Evropské unie na ni reagovat. Podle jeho slov je situace velmi vážná kvůli nízké konkurenceschopnosti EU a vysokým cenám energií. "Spojily se faktory spojené s Družbou, válka v Íránu. To všechno způsobuje, že jsme mimořádně oslabení a ohrožení," konstatoval.
Slovenský premiér se tak vyjádřil po unijním summitu, na kterém se rozhodlo o úvěru pro Kyjev. Politik zmínil, že nepodpořil závěry jednání ohledně Ukrajiny, protože nedošlo k žádnému posunu ohledně ropovodu Družba.
Fico chce problém s Družbou řešit ve spolupráci s Unií. "Jsme v EU, chceme v ní být. Slovensko neblokuje půjčku Ukrajině, i když jsme pro ni nehlasovali a nejsme její součástí. Nepodpořil jsem závěry k Ukrajině, které však neměly nic společného s úvěrem jako takovým," poznamenal.
Podle Ficových slov by fungující Družba zajistila energetickou stabilitu v prostoru střední Evropy.
Ropné dodávky na Slovensko a do Maďarska jsou zastavené od konce února. Ještě větší napětí panuje mezi Kyjevem a Budapeští. Podle maďarského premiéra Viktora Orbána se Zelenskyj snaží znemožnit jeho znovuzvolení v blížících se parlamentních volbách.
Fico požaduje, aby EU zatlačila na Ukrajinu ohledně dodávek ropy
Fico tvrdí, že EU je ve sporu s Ukrajinou na straně Slovenska
před 54 minutami
Evakuace žižkovské věže v Praze. Na místě zasahovali hasiči
před 1 hodinou
Češi či Poláci stáhli vojáky z Iráku. Důvodem je situace na Blízkém východě
před 2 hodinami
Incident s airsoftovou zbraní na Letné. Policie upřesnila, co se stalo
před 3 hodinami
Trump vyhrožuje Íránu. Dal mu ultimátum ohledně Hormuzského průlivu
před 3 hodinami
Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád
před 5 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Bude poměrně chladno
včera
Epstein neměl kontakty jen s Andrewem. Pomohl také exmanželce bývalého prince
včera
Tisíce občanek je nutné vyměnit. Přestaly splňovat dnešní požadavky
včera
Trump se postaral o trapas. Před japonskou premiérku vtipkoval o Pearl Harboru
včera
První evropská reakce na požár v Pardubicích. Ozval se Orbán
Aktualizováno včera
Na Letnou přišlo přes 200 tisíc lidí. Podpořili ČT a rozhlas, promluvil Svěrák
včera
Íránu se snížila schopnost blokovat průliv, tvrdí Američané po posledních útocích
včera
Rezervy by mohly snížit ceny paliv, naznačil Fiala. Hřib navrhl jinou pomoc lidem
včera
Ukrajinci chtějí znát datum třístranného jednání, kde budou i Rusové
včera
Slovenská policie reaguje na požár v Pardubicích
včera
Nebezpečí nehrozí. Írán tvrdí, že došlo k útoku na jaderné zařízení
včera
Policie prozradila novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích
včera
Pravda o íránské odvetě. Američané utrpěli škody za stamiliony dolarů
včera
Doma zanechal dopis. Pátrání po muži z Bohutína má špatný konec
Tragicky skončilo pátrání po pohřešovaném muži ze středočeského Bohutína, jenž o sobě od čtvrtka nepodal žádnou zprávu. Policie v pátek informovala, že hledaný muž je po smrti.
