Karel III. dokončil nezbytné formality. Andrew už oficiálně není princem a vévodou

Lucie Podzimková

8. listopadu 2025 17:57

Král Charles III. (Karel III.)
Král Charles III. (Karel III.) Foto: The Royal Family

Britský král Karel III. už i oficiálně připravil mladšího bratra Andrewa o tituly prince a vévody z Yorku. Panovníkův sourozenec také nemůže nadále používat oslovení "Jeho královská Výsost". Informoval o tom britský deník Guardian

Oficiálně došlo k odebrání titulů ve středu, uvedl deník. Král rozhodl, že jeho mladší bratr Andrew Mountbatten Windsor již není oprávněn používat tituly "královské výsosti" a "prince". Další záznam obsahuje informaci o odebrání titulu vévody z Yorku. 

Fakticky rozhodl Karel III. o tom, že Andrew přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge již o několik dní dříve. Informovala o tom BBC. "Jeho královská Výsost dnes iniciovala formální proces k odebrání stylu, titulů a poct prince Andrewa. Princ Andrew bude odteď znám jako Andrew Mountbatten Windsor," píše se v úvodu prohlášení, které minulý týden ve čtvrtek zveřejnil Buckinghamský palác. 

Mladší bratr panovníka je pro tuto chvíli chráněn smlouvou a může nadále bydlet v pronájmu v Royal Lodge ve Windsoru. Andrew byl nicméně informován, že bude zmíněné královské sídlo muset opustit a přestěhovat se do soukromého ubytování. 

"Tato rozhodnutí jsou považována za nezbytná, přestože on (Andrew) nadále popírá obvinění proti své osobě," uvedl palác. Na závěr prohlášení dodal, že král je v myšlenkách se všemi oběťmi jakýchkoliv forem zneužívání. 

Sám princ Andrew se v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči synovi zesnulé královny Alžběty II. Dotyčná uvedla, že jako teenagerka měla s princem nejméně třikrát pohlavní styk. 

před 7 minutami

Rusové tvrdí, že Lavrova neodstavili. Západ obviňují z vedení hybridní války

Král Charles III. (Karel III.) princ Andrew (syn královny Alžběty) královská rodina (gbr) Velká Británie

