Karel III. pod tlakem většiny národa. Britové mu radí, jak naložit s Andrewem

Britskou monarchií otřásá další skandál kontroverzního prince Andrewa. Podle nejnovějších informací udržoval blízký kontakt s finančníkem Jefrreym Epsteinem déle, než tvrdil. Na Ostrovech se proto řeší, jak by ještě mohl král Karel III. mladšího sourozence potrestat.
Reputace prince dostala další ránu, když britské bulvární deníky na svých předních stranách zveřejnily detaily z emailu, který naznačuje, že Andrew byl s Epsteinem v kontaktu déle, než dosud tvrdil. "Jsme v tom společně," stojí navíc ve zprávě. Novináři z těchto slov usuzují, že si oba muži byli blízcí, ačkoliv syn zesnulé královny Alžběty II. to dlouhodobě popírá.
Mailovou komunikaci, která má pocházet z února 2011, v neděli zveřejnily listy The Sun a Daily Mail. Princ v minulosti prohlásil, že s Epsteinem přerušil kontakt mezi lety 2006, kdy zjistil, že je Američan vyšetřován, a 2010. Poté styky krátce obnovil, což potvrdily i fotografie z New Yorku z prosince 2010. V rozhovoru pro pořad Newsnight dříve řekl, že Epsteina neviděl a nemluvil s ním od návštěvy jeho domu v New Yorku v prosinci 2010. Setkání označil za špatné rozhodnutí.
Jak upozornila BBC, každý další skandál provázejí výzvy k dalšímu potrestání Andrewa ze strany královské rodiny. Podle stanice je vyloučeno, že by ho král pozval na oslavu Vánoc do Sandringhamu.
Několikrát už se také řešilo, zda by princ nemohl být vystěhován ze svého bydliště ve Windsoru. Problémem je uzavřená smlouva do roku 2078. Král sice loni uplatnil jistý tlak na bratra, když omezil jeho financování. Všechno ale nasvědčuje tomu, že Andrew si dokázal zajistit vlastní zdroje peněz z Číny či států Perského zálivu.
Princ Andrew zároveň již přišel o titul královské výsosti či patronace v rámci armády. Rovněž není pracujícím členem královské rodiny a nemá žádné povinnosti. Sílí však názor, že by měl být připraven i o další tituly, například vévody z Yorku. Podle letního průzkumu společnosti YouGov by s tím souhlasilo 67 procent lidí, upozornila BBC.
O takovém kroku ale nemůže rozhodnout sám král. Nutná by byla intervence parlamentu, který odebíral tituly například za první světové války, a to konkrétně aristokratům, kteří bojovali v řadách německé armády.
