Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj

Libor Novák

5. září 2025 12:09

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že poválečná ekonomická cesta Jižní Koreje by mohla posloužit Ukrajině jako model. Podle něj by se tak mohlo stát, ale jen v případě, že by Spojené státy podpořily Kyjev stejně, jako v minulosti podpořily Soul. Zelenskyj v rozhovoru pro francouzské noviny Le Point řekl, že ekonomický boom Jižní Koreje ve dvacátém století je důkazem vítězství určitých hodnot.

Zelenskyj zdůraznil, že rozvoj Jižní Koreje je nesrovnatelný s vývojem na severu Korejského poloostrova, kde je viditelný ekonomický i civilizační úpadek. Od šedesátých let se Jižní Korea přeměnila z jedné z nejchudších zemí na světě na vyspělou průmyslovou ekonomiku a stala se globálním lídrem v technologiích.

Severní Korea, podporovaná Sovětským svazem a Čínou, se stala izolovanou a ekonomicky stagnující zemí. Dnes je HDP Jižní Koreje přibližně 40krát vyšší než u jejího jaderného severního souseda.

Ukrajinský prezident také upozornil, že Jižní Korea má silného spojence v podobě Spojených států, které by nedovolily, aby ji Severní Korea ovládla. Spojené státy a Ukrajina v květnu podepsaly dohodu, která má zemi pomoct s obnovou.

Zelenskyj také poukázal na to, že Jižní Korea má „mnoho systémů protivzdušné obrany“, které jí zaručují bezpečí. Ukrajina usiluje o to, aby také získala spolehlivé bezpečnostní záruky, například systémy Patriot, které má právě Jižní Korea.

Spojené státy dlouhodobě poskytují Soulu systém Patriot, který zemi chrání před jadernými hrozbami ze strany Severní Koreje. V Jižní Koreji je také rozmístěno asi 28 000 amerických vojáků, kteří mají odradit Pchjongjang od agrese.

Zelenskyj však podotkl, že ruská hrozba je mnohem větší. Oproti dvaceti milionům obyvatel Severní Koreje má Rusko více než 140 milionů obyvatel, proto se hrozby nedají srovnávat.

„Hrozby z Ruska jsou pětkrát, šestkrát, nebo dokonce desetkrát větší,“ uvedl. Podle něj by proto kopírování jihokorejského modelu nebylo z hlediska bezpečnosti ideální.

Kreml si válku na Ukrajině pochvaluje: Udělali jsme velký skok, vojáci s amputací hrají tenis i na kytaru

Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Jižní Korea

