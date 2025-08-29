Kritika už nestačí. Tisíce zaměstnanců OSN volají po označení války v Gaze za genocidu

Libor Novák

29. srpna 2025 17:16

OSN
OSN Foto: Pixabay

Stovky zaměstnanců Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) vyzývají své vedení, aby oficiálně označilo izraelskou ofenzívu v Gaze za genocidu. Zaměstnanci ve svém interním dopise rovněž vyzývají členské státy OSN, aby zastavily prodej zbraní Izraeli. Podle nich už „kritizování Izraele nestačí“.

Dopis, který podepsala asi čtvrtina z 2 000 zaměstnanců OHCHR, uvádí, že izraelská ofenzíva v Gaze splňuje právní definici genocidy. To by znamenalo, že jakýkoli prodej zbraní, jejich převoz a související finanční či logistická podpora izraelským úřadům představují porušení mezinárodního práva.

Zaměstnanci, kteří dopis podepsali, vyjádřili frustraci z nečinnosti vedoucího úřadu, Volkera Türka. Podle nich se omezuje jen na odsouzení Izraele, ale neříká, jaké konkrétní kroky by členské státy měly podniknout, aby zabránily genocidě. Kritici mu vyčítají, že se z politických důvodů vyhýbá jasnému pojmenování situace.

Oficiální představitelé OSN nicméně uvádějí, že genocidu může formálně vyhlásit pouze mezinárodní soud, což je proces, který trvá mnoho let. Odborníci z Mezinárodního soudního dvora (ICJ) uvedli, že rozhodnutí o tom, zda Izrael páchá genocidu, lze očekávat nejdříve koncem roku 2027.

Mnoho mezinárodních humanitárních skupin již dříve uvedlo, že v Gaze probíhá genocida. Izraelskou ofenzívou v Pásmu Gazy zemřelo přes 63 tisíc lidí, z toho většina civilistů, a téměř celé obyvatelstvo muselo opustit své domovy. Izrael nicméně tato obvinění odmítá jako „nehorázná a nepravdivá“ a hájí se tím, že jedná v sebeobraně po útoku Hamásu v říjnu 2023.

Zaměstnanci v dopise upozorňují, že OHCHR má silnou právní i morální povinnost odsoudit takové činy. Podle jednoho z nich by Türkovo jasné vyjádření mohlo přinutit členské státy, aby se zamyslely nad právními důsledky, kterým by mohly čelit.

V reakci na dopis, který také viděl deník The Guardian, Volker Türk podepsaným zaměstnancům sdělil, že oceňuje jejich znepokojení a slíbil, že bude nadále žádat o odpovědnost ohledně převozu zbraní. „Vím, že všichni sdílíme pocit morálního rozhořčení z hrůz, kterých jsme svědky, stejně jako frustrace z neschopnosti mezinárodního společenství tuto situaci ukončit,“ napsal Türk.

Mluvčí OHCHR uvedl, že úřad pracuje ve velmi obtížných podmínkách, kde čelí obviněním ze zaujatosti, antisemitismu a dvojího metru. Přesto se snaží dokumentovat fakta a upozorňovat na dění v Gaze. Izraelské ministerstvo zahraničí odmítlo na dopis reagovat a označilo ho za „nepravdivý, nepodložený a zaslepený nenávistí vůči Izraeli“.

včera

Etna znovu soptila. Leteckou dopravu ale tentokrát nezastavila

Související

OSN

OSN po zabití desítek lidí včetně novinářů v Gaze žádá spravedlnost

Organizace spojených národů vyzývá k zavedení spravedlnosti po dvojitém izraelském úderu na nemocnici Násir v jižní Gaze. Při útoku zemřelo minimálně dvacet lidí, včetně pěti novinářů. Thameen Al-Kheetan, mluvčí Úřadu OSN pro lidská práva, prohlásil, že novináři jsou „oči a uši celého světa“ a musí být chráněni. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil útok za „tragickou nehodu“, za kterou Izrael vyjadřuje hlubokou lítost, a oznámil zahájení vyšetřování. Nicméně Al-Kheetan zdůraznil, že toto vyšetřování musí přinést hmatatelné výsledky.
Volker Türk

Vysoký komisař OSN vyzval Izrael, aby plán na obsazení Gazy okamžitě zastavila

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk prohlásil, že izraelský plán na úplné vojenské převzetí Pásma Gazy musí být okamžitě zastaven. Ve svém prohlášení uvedl, že takovýto krok je v rozporu s rozhodnutím Mezinárodního soudního dvora, které nařizuje Izraeli ukončit okupaci. Dále dodal, že plán je v rozporu s dohodnutým řešením dvou států a právem Palestinců na sebeurčení.

Více souvisejících

OSN Pásmo Gazy

Aktuálně se děje

před 55 minutami

před 2 hodinami

Andrzej Duda, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Trump novým nařízením sebral ochranku Harrisové

Podle jednoho z poradců bývalé viceprezidentky Kamaly Harrisové zrušil americký prezident Donald Trump její ochranu, kterou jí dříve zajistil Joe Biden. Jako bývalá viceprezidentka měla Harrisová nárok na šestiměsíční ochranu, která jí měla skončit v červenci. Joe Biden jí ale ochranu prodloužil na další rok, což však nyní Trump svým nařízením zrušil.

před 3 hodinami

Izraelská armáda

Izraelská armáda objevila tělo jednoho z rukojmích unesených Hamásem

Izraelská armáda v pátek oznámila, že se jí podařilo získat tělo jednoho mrtvého rukojmího a ostatky další osoby z pásma Gazy. Ostatky patří muži jménem Ilan Weiss, padesátišestiletý obyvatel kibucu Be’eri. Podle izraelské vlády byl Weiss zabit při obraně svého kibucu 7. října 2023. Zpočátku se myslelo, že byl unesen, ale 1. ledna 2024 bylo oznámeno, že v útoku zemřel.

před 4 hodinami

Palestina

Izrael pozastavuje humanitární pauzy na distribuci potravin do Gazy

Izrael v pátek oznámil, že pozastavuje humanitární pauzy, během nichž umožňoval dovoz potravin a další pomoci do Gazy, a to i přes hrozící hladomor. Izraelská armáda označila největší město v oblasti za „nebezpečnou bojovou zónu“. Tento krok přichází v době, kdy se Izrael připravuje na znovudobytí zdevastovaného města, které už několik dní zasahuje leteckými útoky.

před 5 hodinami

Bílý dům, Washington D.C., USA

Kdo po Trumpovi převezme Bílý dům? V USA se rozjíždí předvolební kampaň

Donald Trump teprve nedávno složil prezidentskou přísahu, ale kampaň pro volby 2028 už nabírá na obrátkách. V obou hlavních stranách se rýsují první jména možných uchazečů – od guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma přes viceprezidenta JD Vance až po známé osobnosti jako Tucker Carlson či Pete Buttigieg. Přehled možných kandidátů ukazuje, že souboj o Bílý dům začal mnohem dříve, než se čekalo.

před 5 hodinami

Podmořský kabel

Rusko útočí na Evropu stále častěji, obrana je slabá

Rusko zintenzivňuje svou hybridní válku v Evropě a provádí častější operace s neustále se měnící frontovou linií. Přestože západní vlády čím dál hlasitěji vyjadřují obavy nad ruskou aktivitou, mají omezené koordinované možnosti, jak se proti ní bránit.

před 5 hodinami

před 7 hodinami

Ursula von der Leyenová

Útok na Kyjev rozzuřil evropské lídry. Trpělivost dochází i USA

Rusko provedlo nejsmrtelnější útok na Kyjev od července, který si vyžádal nejméně 23 obětí, z toho čtyři děti, a desítky zraněných. Rakety zasáhly i civilní budovy včetně obytného domu. Většina obětí zahynula v pětipodlažní budově, která se po zásahu zhroutila.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 11 hodinami

včera

včera

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Zafeiris se dočkal vytouženého přestupu. Po podzimu zamíří ze Slavie do PAOKu

O jeho touze odejít z pražské Slavie se psalo v poslední době dost, dokonce nenastupoval do posledních utkáních, neboť se na samotnou hru příliš nesoustředil. Teď už je definitivně jasné, že až skončí podzimní část, bude se moct dvaadvacetiletý řecký záložník Christose Zafeiris přesunout do vytouženého PAOKu Soluň. Než však zamíří domů do Řecka, bude celý podzim ještě působit ve Slavii jako hostující hráč.

včera

Sopka Etna

Etna znovu soptila. Leteckou dopravu ale tentokrát nezastavila

Etna, kterou i během léta s oblibou vyhledávají turisté nacházející se na italské Sicílii, se během posledního srpnového týdne opět probudila k životu. Piloti dopravních letadel byli varováni, k žádným vážným incidentům naštěstí nedošlo.

včera

včera

včera

včera

včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Při druhém největším útoku na Kyjev umíraly i děti. Úspěch, reaguje Kreml

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil smrtící útok Ruska na Kyjev z noci na 28. srpna za „úspěšný“. Navzdory tomu, že útok zasáhl civilní cíle a způsobil škody na obytných budovách, Peskov trvá na tom, že Rusko má stále zájem na pokračování jednání o „vyřešení ukrajinské krize“, jak Rusko válku nazývá.

včera

BYD v Evropě válcuje Teslu. Nabízí za kratší dobu nabíjení mnohem větší dojezd

Prodeje Tesly v Evropě nadále klesají. V červenci se snížily o 42,4 % oproti loňskému roku, přičemž ve stejném období předčila americkou automobilku čínská konkurence BYD. Ta za červenec prodala téměř 9 700 vozů, což je o 206,4 % více než v červenci 2024.  

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy