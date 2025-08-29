Kritika už nestačí. Tisíce zaměstnanců OSN volají po označení války v Gaze za genocidu

Stovky zaměstnanců Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) vyzývají své vedení, aby oficiálně označilo izraelskou ofenzívu v Gaze za genocidu. Zaměstnanci ve svém interním dopise rovněž vyzývají členské státy OSN, aby zastavily prodej zbraní Izraeli. Podle nich už „kritizování Izraele nestačí“.
Dopis, který podepsala asi čtvrtina z 2 000 zaměstnanců OHCHR, uvádí, že izraelská ofenzíva v Gaze splňuje právní definici genocidy. To by znamenalo, že jakýkoli prodej zbraní, jejich převoz a související finanční či logistická podpora izraelským úřadům představují porušení mezinárodního práva.
Zaměstnanci, kteří dopis podepsali, vyjádřili frustraci z nečinnosti vedoucího úřadu, Volkera Türka. Podle nich se omezuje jen na odsouzení Izraele, ale neříká, jaké konkrétní kroky by členské státy měly podniknout, aby zabránily genocidě. Kritici mu vyčítají, že se z politických důvodů vyhýbá jasnému pojmenování situace.
Oficiální představitelé OSN nicméně uvádějí, že genocidu může formálně vyhlásit pouze mezinárodní soud, což je proces, který trvá mnoho let. Odborníci z Mezinárodního soudního dvora (ICJ) uvedli, že rozhodnutí o tom, zda Izrael páchá genocidu, lze očekávat nejdříve koncem roku 2027.
Mnoho mezinárodních humanitárních skupin již dříve uvedlo, že v Gaze probíhá genocida. Izraelskou ofenzívou v Pásmu Gazy zemřelo přes 63 tisíc lidí, z toho většina civilistů, a téměř celé obyvatelstvo muselo opustit své domovy. Izrael nicméně tato obvinění odmítá jako „nehorázná a nepravdivá“ a hájí se tím, že jedná v sebeobraně po útoku Hamásu v říjnu 2023.
Zaměstnanci v dopise upozorňují, že OHCHR má silnou právní i morální povinnost odsoudit takové činy. Podle jednoho z nich by Türkovo jasné vyjádření mohlo přinutit členské státy, aby se zamyslely nad právními důsledky, kterým by mohly čelit.
V reakci na dopis, který také viděl deník The Guardian, Volker Türk podepsaným zaměstnancům sdělil, že oceňuje jejich znepokojení a slíbil, že bude nadále žádat o odpovědnost ohledně převozu zbraní. „Vím, že všichni sdílíme pocit morálního rozhořčení z hrůz, kterých jsme svědky, stejně jako frustrace z neschopnosti mezinárodního společenství tuto situaci ukončit,“ napsal Türk.
Mluvčí OHCHR uvedl, že úřad pracuje ve velmi obtížných podmínkách, kde čelí obviněním ze zaujatosti, antisemitismu a dvojího metru. Přesto se snaží dokumentovat fakta a upozorňovat na dění v Gaze. Izraelské ministerstvo zahraničí odmítlo na dopis reagovat a označilo ho za „nepravdivý, nepodložený a zaslepený nenávistí vůči Izraeli“.
