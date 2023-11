Lékaři pohřbívají zemřelé v hromadném hrobě, těla v nemocnicích se rozkládají. Izrael převáží do Gazy inkubátory

"Byli jsme nuceni pohřbít je v hromadném hrobě", řekl abú Sálmíja. Mezi mrtvými bylo sedm miminek a 29 pacientů, kteří zemřeli na jednotce intenzivní péče. Pohřbili je poté, co nemocnici došly zásoby pohonných hmot pro elektrické generátory.

"Nemocniční komplex je plný těl a v márnicích už není elektřina," dodal. Novinář nacházející se v nemocnici, který spolupracuje s AFP, uvedl, že všude cítit zápach rozkládajících se těl.

Izraelská armáda v úterý oznámila, že "koordinuje převoz inkubátorů z nemocnice v Izraeli do Pásma Gazy". Kromě oznámení na sociálních sítích zveřejnila armáda i fotografii jednoho z izraelských vojáků, jak vykládá inkubátor z dodávky na parkovišti.

Izrael se tak rozhodl poté, co zdravotníci veřejně uvedli, že novorozenci v nemocnicích v Pásmu Gazy trpí nedostatkem zdravotnických potřeb a tamní inkubátory nefungují.

Mluvčí izraelských ozbrojených sil Daniel Hagari prohlásil, že Izrael bude pomáhat při evakuaci miminek v ohrožení života a při jejich přesunu do "bezpečnější nemocnice". Nezmínil však, zda jsou inkubátory posílány do nemocnice Al-Shifa.

Předčasně narozené děti v Al-Shifa, největší nemocnici v Gaze, lékaři balí do fólií a umisťují je poblíž zdrojů horké vody, v zoufalé snaze udržet je naživu. Uvedl to ředitel nemocnice s tím, že "izraelská palebná síla nadále buší do okolních ulic a zbývající zásoby paliva vysychají."

Dodávky proudu nefungují a lékařská zařízení jsou závislí na generátorech, kterým ale dochází palivo. Zaměstnanci nemocnice proto museli novorozence přemístit z inkubátorů poté, co jim došel kyslík.

"Před chvílí jsem s nimi byl. Vytáhli jsme je z inkubátorů. Zabalíme je do fólie a dáme k nim horkou vodu, abychom je mohli zahřát," řekl podle CNN televizi Al-Araby TV ředitel lékařského centra doktor Muhammad Abu Salmiya.



Dodal, že během předposledního dne několik dětí zemřelo na jednotce intenzivní péče a v jeslích uprostřed izraelského bombardování a blokády Gazy. Ta vyústila v prohlubující se humanitární krizi, protože byly uzavřeny nemocnice, vodovodní systémy, pekárny a další služby závislé na elektřině.

Podmínky v Al-Shifa se podle CNN o víkendu zhoršily a situace je nyní "katastrofální". Zaměstnanci, pacienti a tisíce obyvatel ukrývajících se uvnitř byli v nemocnicích v důsledku těžkých bojů uvězněni, uvedly humanitární agentury a zdravotní úředníci Hamasu.

Uvnitř nemocnice už kvůli nedostatku elektřiny nefunguje ani žádný z operačních sálů, řekl Abu Salmiya a dodal, že "kdokoli potřebuje operaci, zemře a my pro něj nemůžeme nic udělat. Operační sály jsou zcela mimo provoz. Přicházejí k nám zranění a my jim nemůžeme poskytnout nic jiného než první pomoc."

Al-Shifa není jediná nemocnice, které se krize týká. V neděli palestinská odnož Červeného půlměsíce (PRCS) oznámila, že nemocnice Al-Quds, další velké zařízení ve městě Gaza, je také mimo provoz. Rovněž kvůli vyčerpání dostupného paliva.

Jak kritická situace je nastiňuje pro CNN jeden z novinářů. Ten hovoří o desítkách těl, která dosud nebyla pohřbena, o sanitkách, které nebyly schopny vyzvednout zraněné, a o systémech podpory života, které kvůli chybějící elektřině nefungují. "Zdravotníci pracují při svíčkách, jídlo je na příděl a lidé uvnitř začínají pít vodu z potrubí," popsal.

Mluvčí izraelské armády pro CNN potvrdil, že v okolí nemocnic "pokračující intenzivní boje" proti Hamásu, popřel ale střelbu na lékařské centrum v severní Gaze a odmítl, že nemocnice je v obležení .

PRCS ale v pondělí informovala o "intenzivní střelbě" poblíž nemocnice Al-Quds. "Intenzivní střelba pokračuje v blízkosti nemocnice Al-Quds v oblasti Tel Al-Hawa města Gaza a v této oblasti jsou slyšet zvuky ostřelování a prudkých výbuchů," uvedl PRCS.

Pokusy o evakuaci personálu a pacientů z nemocnice byly podle organizace zmařeny, když byl konvoj vozidel PRCS, doprovázený Mezinárodním výborem Červeného kříže (ICRC), zastaven v Al-Wusta v centrální Gaze poté, co vyrazil z jižní Gazy.

"Konvoj stále čeká na urovnání situace v okolí nemocnice, aby se k ní mohl dostat a zahájit proces evakuace," dodal PRCS. Jestli čeká podobný osud i nemocnici Al-Shifa zatím není známo, Světová zdravotnická organizace (WHO) ale tvrdí, že je bez proudu už tři dny. "Nemocnice už bohužel nefunguje jako nemocnice," uvedla.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pro CNN uvedl, že "není důvod", aby pacienti nemohli být z Al-Shifa evakuováni. Izrael podle něj pomáhá pacientům tím, že na zemi vytváří bezpečné koridory, a řekl, že z nemocnice již bylo evakuováno zhruba sto lidí. V nemocnici se ale v současné době ukrývá asi 7000 lidí spolu s 1500 pacienty a zdravotnickým personálem.

Kvůli nedostatku paliva tak v nemocnicích umírají pacienti údajně včetně malých dětí. Ministerstvo zdravotnictví ovládané palestinským teroristickým hnutím Hamás dnes uvedlo, že v Al Shifa zemřelo předčasně narozené dítě a dva pacienti.

Náměstek ministra zdravotnictví Júsif abú Říš v palestinské enklávě kontrolované Hamásem pro AFP řekl, že od té doby, co nemocnici v důsledku bojů postihují výpadky elektřiny, celkem zemřelo šest předčasně narozených dětí a devět pacientů. Náměstek také uvedl, že všechny nemocnice na severu Pásma Gazy jsou již "mimo provoz".

Po nedávném obležení Gazy izraelskou armádou byly přerušeny dodávky elektřiny, paliva, potravin, zboží a vody. Lidé v Gaze se tak musí spoléhat na generátory elektřiny, pokud budou mít palivo k jejich provozu.

Nemocnice však neslouží pouze pacientům. Britsko-palestinský chirurg Ghasan Abu Sitta tvrdí, že se proměnily v uprchlický tábor. "Lidé se bojí, a tak přivádějí své rodiny, aby zůstaly v areálu nemocnice, jako bezpečný prostor," řekl ve vysílání pořadu Today.

Chirurg tvrdí, že do zařízení "nepřetržitě proudí zranění lidé", ale že jeho nemocnice Shifa je již naplněna - jako většina ostatních fungujících nemocnic v Gaze. Mezinárodní výbor Červeného kříže už dříve varoval, že nemocnice v Gaze "riskují, že se promění v márnice", protože během izraelského bombardování enklávy přišly o elektřinu.

"Jak Gaza ztrácí elektřinu, nemocnice ztrácejí elektřinu, což ohrožuje novorozence v inkubátorech a starší pacienty na kyslíku," uvedl v prohlášení regionální ředitel ICRC pro Blízký a Střední východ Fabrizio Carboni.

Humanitární krize se v Gaze rychle šíří. Agentury a zdravotničtí úředníci hlásí, že statisíce lidí byly vysídleny kvůli nedostatku jídla, vody a elektřiny, což představuje další zátěž pro zdravotnická zařízení.

Generální tajemník OSN Antonio Guterres už dříve vyzval k tomu, aby se základní zásoby potravin, paliva a vody mohly dostat k civilistům v Gaze, která je terčem izraelského bombardování a blokády.

"Rozhodující zásoby pro záchranu života včetně paliva, jídla a vody musí být dodány do Gazy. Potřebujeme rychlý a nerušený humanitární přístup hned," řekl. "Chci poděkovat Egyptu za jeho konstruktivní angažmá při usnadnění humanitárního přístupu přes přechod Rafah a zpřístupnění letiště El Arish pro kritickou pomoc," dodal.

V Gaze je v současné chvíli 92 škol OSN plných občanů, zásoby jídla a vody se zmenšují a někteří zaměstnanci pracují 24 hodin denně. "Občané potřebují ochranu," řekl mluvčí OSN Stephane Dujarric. "Chceme vidět humanitární koridor," dodal.

Lékaři bez hranic, kteří uvedli, že byli svědky toho, že izraelská vojenská vozidla blokovala sanitkám přístup k zdravotnickým zařízením a vjezd do nemocnic, ve čtvrtek vydali prohlášení, v němž vyzvali izraelskou armádu, aby přestala střílet na nemocnice.

"Nemocnice nejsou cíle a musí zůstat bezpečnými prostory. Lékařské péči nesmí být bráněno," stojí v prohlášení. Izraelské obranné síly opakovaně vyzývaly civilisty, aby se přesunuli na jih od Wadi Gaza, protože zintenzivňují svůj útok na Hamás ve městě Gaza a na severu Gazy. IDF také uvedlo, že se Hamás zavrtal v civilní infrastruktuře a že na něj zaútočí "kdykoli to bude nutné."

Do nemocnice Al Shifa sice dorazil v noci na čtvrtek konvoj se zdravotnickým materiálem, jak uvedly Úřad OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků (UNRWA) a Světová zdravotnická organizace (WHO), k výraznému zlepšení situace ale nedochází.

"Do této nemocnice přišla dodávka životně důležitého materiálu podruhé od eskalace konfliktu a začátku totálního obléhání pásma Gazy," uvedly zmíněné organizace. Dodaly, že podmínky v této největší nemocnici v pásmu Gazy, která je zároveň jedním z nejstarších palestinských zdravotnických zařízení, jsou katastrofální.

Pohotovost i nemocniční pokoje jsou tam přeplněné. Počet zraněných se neustále zvyšuje a docházejí léky a anestetika. Nemocnice Šífa je také útočištěm pro mnohé obyvatele pásma Gazy, kteří ze svých domovů uprchli před boji.

V úterý se humanitární konvoj se zdravotnickým materiálem ve městě Gaza dostal pod palbu. Oznámil to podle agentury Reuters Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK).

Konvoj pěti kamionů a dvou vozů Červeného kříže čelil palbě, když převážel zásoby do zdravotnických zařízení, uvedl MVČK v prohlášení. Poškozeny jsou dva kamiony a jeden ze řidičů utrpěl zranění. V prohlášení se neuvádí, kdo na konvoj střílel.

Po incidentu konvoj změnil svou trasu a zdravotnický materiál dodal do nemocnice Šifá, informoval MVČK. Červený kříž následně doprovázel šest sanitek s vážně zraněnými pacienty k průchodu Rafah na hranicích s Egyptem.

"Tohle nejsou podmínky, za kterých může humanitární personál pracovat. Zajištění toho, aby se životně důležitá pomoc dostala do zdravotnických zařízení, je zákonnou povinností podle mezinárodního humanitárního práva," řekl představitel delegace MVČK v Gaze William Schomburg .

K dalšímu podobnému incidentu došlo předminulý týden, kdy v pátek zdravotnické úřady řízené Hamásem oznámily útok izraelské armády na sanitku. Nejméně 15 lidí bylo zabito a 50 dalších zraněno a záběry z místa ukázaly nejméně tucet zakrvácených obětí rozházených po zemi poblíž sanitky.

Izrael uvedl, že cílil na sanitku, protože ji používal Hamás. Vyplývá to z prohlášení Izraelských obranných sil (IDF). "Letadlo IDF zasáhlo sanitku, kterou síly identifikovaly jako používanou teroristickou buňkou Hamasu v těsné blízkosti jejich pozice v bojové zóně," uvádí podle CNN.

"Při útoku bylo zabito několik teroristických agentů Hamasu... Máme informace, které dokazují, že operační metodou Hamasu je převážet teroristické agenty a zbraně v sanitkách," stojí v prohlášení.

Zásah sanitky přiměl generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese, aby zopakoval své výzvy k zastavení palby v Gaze, což Izrael odmítá. "Jsem zděšen útokem v Gaze na konvoj sanitek před nemocnicí Al Shifa," uvedl Guterres v prohlášení.

"Obrazy těl poházených na ulici před nemocnicí jsou děsivé. Nezapomínám na teroristické útoky spáchané v Izraeli Hamásem a na zabíjení, mrzačení a únosy, včetně žen a dětí. Všichni rukojmí zadržovaní v Gaze musí být okamžitě a bezpodmínečně propuštěni," dodal.

Guterres už ve své zprávě přednesené v Radě bezpečnosti tvrdě odsoudil útoky palestinských radikálů, které 7. října si vyžádaly více než 1400 životů, a označil je za "strašné". Zároveň však upozornil, že tyto události nevznikly v izolaci, ale jsou důsledkem dlouhodobé okupace a útlaku Palestinců. Guterres zdůraznil, že Palestinci byli dlouhá léta vystaveni okupaci, neustálým konfliktům s osadníky, násilím, vysídlování a zničení jejich domů. Jejich naděje na politické řešení konfliktu postupně vyprchaly.

Izraelský ministr zahraničí Eli Kohen v reakci na toto prohlášení položil otázku, v jakém světě generální tajemník žije a vyjádřil nesouhlas s Guterresovým postojem. Izraelský velvyslanec v OSN pak uvedl, že generální tajemník, který projevuje pochopení pro masové útoky na nevinné, nemá podle něj vhodné vedení OSN a vyzval ho, aby rezignoval.

Guterres také vyjádřil znepokojení nad "zjevným porušováním mezinárodního humanitárního práva" v pásmu Gazy a vyzval k okamžitému humanitárnímu příměří. "Jsem hluboce znepokojen jasným porušováním mezinárodního humanitárního práva, jehož jsme svědky v Gaze. Rád bych jasně řekl: Žádná strana ozbrojeného konfliktu nestojí nad mezinárodním humanitárním právem," řekl Guterres na zasedání Rady bezpečnosti OSN, ale Izrael výslovně nejmenoval .

Osobně také navštívil hraniční přechod Rafah mezi Egyptem a pásmem Gazy a přivítal, že o minulém víkendu začala přes Rafah proudit do Gazy humanitární pomoc. "Je to jen kapka pomoci v oceánu potřebné humanitární pomoci. Navíc, naše zásoby pohonných hmot v Gaze vydrží už jen několik dní. To by byla další katastrofa," podotkl.

Šéf OSN zároveň zopakoval výzvu k okamžitému humanitárnímu příměří, jehož cílem je zmírnit utrpení, usnadnit a zajistit poskytování pomoci a umožnit propuštění rukojmí. Izrael v reakci na postoj Guterrese uvedl, že odmítá vydávat víza představitelům OSN. Uvedl, že odmítl udělit vízum náměstkovi generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese pro humanitární záležitosti Martinu Griffithsovi.

"V souvislosti s jeho vyjádřeními nebudeme vydávat víza představitelům OSN. Už jsme odmítli udělit vízum náměstkovi generálního tajemníka pro humanitární záležitosti Martinu Griffithsovi. Přišel čas dát jim lekci," řekl podle médií izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan.

Během izraelského bombardování Pásma Gazy zahynulo podle resortu zdravotnictví 9227 lidí, dalších 32 000 lidí bylo zraněno. Izrael po útoku Hamásu dne 7. října eviduje nejméně 1400 mrtvých a více než 3000 zraněných. Izraelské obranné síly také uvedly, že Hamás drží více než 230 rukojmích.

Počet mrtvých tak na obou stranách konfliktu dosahuje podle dostupných a neověřených údajů 10 000, zraněno je nejméně 35 000 lidí. OSN uvedla, že od zahájení bombardování Izraele bylo vysídleno více než 600 000 obyvatel Pásma Gazy.

Radikální palestinské hnutí Hamás v sobotu 7. října 2023 časně ráno vypálilo více než 2500 raket proti Izraeli a palestinští ozbrojenci pronikli do několika izraelských měst u hranic s Gazou. Dopady raket byly hlášeny jak z Tel Avivu, tak z dalších měst.

Očití svědci hlásili střelbu v ulicích a Izrael hovoří o masakru, při němž Hamás stínal hlavy dětem a popravoval civilisty. To, jak se útočníkům z pásma Gazy podařilo překročit přísně střežené hranice, zatím není známo. Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) podplukovník Richard Hecht uvedl, že Hamas vstoupil do Izraele po zemi, po moři i vzduchem. Za útok přijala zodpovědnost řada představitelů tajných služeb a armády.

Vůdce islamistického hnutí Hamás potvrdil, že ozbrojená skupina zahájila vojenskou operaci proti Izraeli. Muhammad Dajf uvedl, že se jedná o začátek operace "Al-Aqsa Storm". Palestinským ozbrojencům se také podařilo proniknout do města Sderot, kde došlo ke střetům s izraelskými silami.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu svolal v reakci na útok nejvyšší bezpečnostní představitele, sestavil nouzovou vládu a stát oficiálně vyhlásil Hamásu válku. Izraelské obranné síly zahájily operaci "Železné meče" a izraelské letectvo v reakci na útok zahájilo protiútok na pozice Hamásu.

Později izraelská armáda znovu získala kontrolu nad všemi městy kolem hranice s Gazou a hranici zabezpečila. Ministr obrany následně nařídil totální blokádu Pásma Gazy. Izrael se nyní pokusí osvobodit zajaté rukojmí a zahájil pozemní invazi do Gazy.

V průběhu následujících dní pokračovaly jak raketové útoky na Izrael, tak i odveta tamního letectva v podobě bombardování stovek cílů v Gaze. Zatímco západní státy většinou vyjadřují podporu Izraeli, Gazu podporuje například Írán nebo Saúdská Arábie. Nevládní organizace a OSN žádají především zklidnění situace vzhledem ke stále většímu počtu mrtvých civilistů. Dochází však k diplomatickým roztržkám.

Státy a organizace požadují také vytvoření humanitárního koridoru, protože většina z dvou milionů obyvatel Pásma Gazy je závislá na vnější pomoci. Do oblasti sice míří humanitární konvoje, nemocnice v Gaze jsou ale stále přetížené a potýkají se s nedostatkem elektřiny, lidem dochází potraviny i voda.

Agentura OSN pro palestinské uprchlíky uvádí, že více než 600 000 lidí přišlo o domov. Většina z nich se ukrývá v nemocnicích a školách OSN. Nemají kam jinam jít. Izraelská armáda následně podnikla pozemní invazi do Gazy a už dříve uvedla, že její síly jsou připraveny na další fáze války, včetně "kombinovaných a koordinovaných úderů ze vzduchu, moře a země."