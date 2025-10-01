Lídři EU v Dánsku: Situace je horší než za studené války, varuje Frederiksenová

Dánská premiérka Mette Frederiksenová varuje, že se Evropa nachází v nejvážnější a nejnebezpečnější situaci od konce druhé světové války, přičemž stav považuje za horší než v období studené války. Válka na Ukrajině je podle ní nesmírně vážná. V souvislosti s incidenty s drony se premiérka obecně vyslovila pro jejich sestřelování, avšak s výhradou, že se tak musí dít „správným způsobem“.

Švédský premiér Ulf Kristersson se před setkáním lídrů EU v Dánsku připojil k výzvám, aby byla zmrazená ruská aktiva využita „ofenzivnějším způsobem“ na podporu Ukrajiny. „Velmi to podporuji,“ řekl a dodal, že není jednoduše přijatelné, aby se s těmito zmrazenými aktivy zacházelo jako s ruským majetkem bez možnosti jejich použití ve prospěch Ukrajiny.

Finsko, ústy premiéra Petteriho Orpa, rovněž podpořilo návrh na financování dlouhodobého a udržitelného balíčku pro Ukrajinu ze zmrazených ruských aktiv. Orpo označil tento nápad za „velmi dobrý“.

Podle estonské premiérky Kaji Kallasové pracuje Evropská unie nejrychleji, jak je to jen možné, na dohodě o využití ruských aktiv k financování reparační půjčky pro Ukrajinu. Tento plán má širokou podporu, i když některé státy, včetně Francie, Belgie a Lucemburska, vyjádřily obavy. Kallasová zdůraznila nutnost použít zabavená ruská aktiva k financování válečných reparací namísto toho, aby břemeno nesli evropští daňoví poplatníci.

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt varoval před „rostoucí hrozbou“ ze strany dronů. Z interní vládní zprávy vyplynulo, že drony, které byly spatřeny nad citlivou infrastrukturou a vojenskými objekty v severoněmecké spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko, byly pravděpodobně úmyslně vyslány k průzkumu oblasti.

Tyto incidenty se objevily krátce po podobných případech v sousedním Dánsku a Norsku, kde byly drony spatřeny u letišť a vojenských objektů. Podezření padá na Rusko, které však tato obvinění odmítá. Dobrindt vyzval Německo, aby našlo „nové odpovědi na tuto hybridní hrozbu“, včetně lepších schopností k detekci, vyhodnocení a případnému sestřelení takových letounů.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před zahájením rozhovorů v Kodani zdůraznila, že Evropa nedovolí Rusku „zasévat rozdělení a úzkost“. V souvislosti s vlnou spatření dronů, zejména v Dánsku, poukázala na jasný „vzor“ chování.

Podle von der Leyenové se jedná o model pocházející z Ruska, které se snaží Evropu testovat a zasévat do evropské společnosti rozdělení a obavy. Dodala, že Evropa nedopustí, aby se tak stalo. Ruský náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov mezitím oznámil, že další kolo jednání mezi USA a Ruskem o zlepšení vztahů se uskuteční ještě před koncem podzimu.

