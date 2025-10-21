Loupež století v Louvru: Co vše o krádeži francouzských korunovačních klenotů víme?

Muzeum Louvre v Paříži zůstalo v pondělí uzavřené, protože policie vyšetřuje drzou loupež, která cílila na francouzské korunovační klenoty. Zloději, kteří k vloupání použili i elektrické nářadí, se dostali do nejnavštěvovanějšího muzea světa za bílého dne. Následně unikli na skútrech s osmi mimořádně cennými kusy šperků.
Tento zločin šokoval celou Francii. Mezi ukradenými předměty jsou diadémy, náhrdelníky, náušnice a brože z 19. století, které kdysi patřily francouzské královské rodině nebo císařským vládcům.
Gang dorazil v 9:30 místního času, krátce po otevření muzea pro návštěvníky. Čtyři podezřelí přijeli s mechanickým zvedákem namontovaným na vozidle, aby se dostali na balkon v blízkosti řeky Seiny a do Galerie d'Apollon (Galerie Apollóna). Z místa činu jsou k dispozici fotografie, které ukazují žebřík vedoucí k oknu v prvním patře.
Dva zloději se dostali dovnitř tak, že prořízli okno elektrickým nářadím. Poté ohrožovali stráže, které evakuovaly prostory, a prořízli sklo dvou vitrín s klenoty. Předběžná zpráva ukázala, že v oblasti, kde k loupeži došlo, neměla každá třetí místnost kamerový systém. Policie uvedla, že zloději byli uvnitř pouhé čtyři minuty a unikli na dvou skútrech, které na ně čekaly venku, v 9:38.
Členka finančního výboru francouzského Senátu Natalie Goulet označila událost za "velmi bolestivou" epizodu pro Francii. Uvedla, že místní alarm v galerii byl nedávno rozbitý, a je nutné počkat na vyšetřování, zda byl deaktivován. Francouzské ministerstvo kultury nicméně uvedlo, že širší alarmy muzea se spustily a personál postupoval podle protokolu, když kontaktoval bezpečnostní složky a chránil návštěvníky.
Gang se pokusil zapálit své vozidlo venku, ale v tom jim zabránil zásah člena personálu muzea. Ministryně kultury Rachida Dati uvedla, že záznamy ukazují maskované lupiče, jak klidně vcházejí a rozbíjejí vitríny. Lupiče popsala jako zjevně "zkušené" s dobře připraveným plánem na útěk na dvou skútrech. Nikdo nebyl při incidentu zraněn.
Vyšetřováním se zabývá kolem 60 vyšetřovatelů. Prokurátoři se domnívají, že lupiči jednali na objednávku nějaké zločinecké organizace. Pátrají po čtyřech podezřelých a studují záznamy z únikové trasy. Jeden svědek popsal scény "totální paniky" během evakuace muzea.
Celkem bylo odcizeno osm předmětů. Mezi ukradenými šperky je diadém a brož patřící císařovně Evženii, manželce Napoleona III., smaragdový náhrdelník a pár smaragdových náušnic císařovny Marie Louisy, diadém, náhrdelník a náušnice ze safírového setu, který patřil královně Marii-Amélii a královně Hortensii a brož známá jako "relikviářová brož".
Ministr vnitra Laurent Nuñez popsal ukradené klenoty jako "nevyčíslitelné" a "nedozírné dědictví". Hlava společnosti Art Recovery International, Chris Marinello, se obává, že zloději klenoty nebudou držet v celku, ale rozbijí je a roztaví drahý kov, aby skryli důkazy. Poškozená koruna císařovny Evženie byla nalezena na únikové trase, pravděpodobně ji zloději upustili.
Loupež vyvolala politickou bouři ve Francii. Prezident Macron ji nazval "útokem na naši historii". Extrémně pravicoví politici jako Jordan Bardella a Marine Le Pen ji označili za "nesnesitelné ponížení" a "ranu pro francouzskou duši".
Muzeum Louvre zůstává kvůli vyšetřování uzavřeno a návštěvníkům budou automaticky vráceny peníze. Nejdříve by mohlo být otevřeno ve středu.
Jde o největší krádež v muzeu od roku 1911, kdy zaměstnanec ukradl Mona Lisu. V roce 1998 byl v Louvru odcizen obraz Le Chemin de Sevres a nebyl nikdy nalezen, což tehdy vedlo k masivní revizi bezpečnosti. V nedávné době došlo k sérii dalších vloupání do francouzských muzeí, například v Cognacq-Jay Museum a Adrien Dubouche Museum.
