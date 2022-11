MAAE v Japonsku posuzovala plán na vypuštění kontaminované vody z Fukušimy do moře

Výsledky studie chce MAAE zveřejnit na začátku příštího roku, uvedla dnes agentura Kjódó. Konečné rozhodnutí, zda vypuštění vody z areálu elektrárny do moře povolit, bude na japonských úřadech.

"Před zahájením vypuštění vody vydá MAAE vyčerpávající zprávu obsahující dosud shromážděné poznatky," uvedl vedoucí odborné delegace MAAE Gustavo Caruso. Jeho tým navštívil v uplynulých dnech také areál elektrárny, kde je uskladněn ve velkých nádržích zhruba jeden milion tun kontaminované vody.

Podle Carusa ale delegace nerozhoduje o vypuštění vody. To by mohlo nastat i v případě, že by MAAE dospěla k závěru, že takový krok nedodržuje veškeré mezinárodní parametry. Definitivní rozhodnutí musí učinit japonská vláda.

Japonská vláda a provozovatel elektrárny, společnost TEPCO, loni oznámily plán na vypuštění vody z havarované jaderné elektrárny do moře. Tvrdí, že díky speciálnímu postupu se podařilo výrazně snížit koncentraci radioaktivních prvků. Jedinou výjimkou je radioaktivní tritium. Podle vlády a společnosti bude zátěž pro životní prostředí minimální, pokud vypuštěná voda bude vysoce zředěná a odtok nízký. Operace by měla začít na jaře příštího roku.

Plány ale budí obavy místních rybářů, okolních měst i sousedních států, například Číny a Jižní Koreje. Někteří vědci také upozorňují, že nejsou zatím známé dopady dlouhodobého vystavení lidí nízkým dávkám tritia a doporučují plán odložit.

Silné zemětřesení a cunami způsobily v roce 2011 kolaps chladícího systému jaderné elektrárny ve Fukušimě. To pak způsobilo roztavení tří reaktorů, ze kterých se do okolí rozšířilo obrovského množství radiace. Nahromaděná voda v areálu sloužila především k chlazení reaktorů při zásahu hasičů a záchranářů.