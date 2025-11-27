V Tokiu žije 33 milionů lidí. Nově je to až třetí největší město na světě

Jakarta se stala nejlidnatějším městem na světě a předstihla tak Tokio. Vyplývá to ze studie OSN, která využívá nová kritéria pro přesnější vykreslení rychlé urbanizace, jež je motorem růstu megaměst. Indonéské hlavní město je domovem pro 42 milionů lidí, uvádí odhad populační divize ministerstva hospodářských a sociálních věcí OSN ve zprávě World Urbanisation Prospects 2025, publikované tento měsíc.
Za Jakartou následuje bangladéšské hlavní město Dháka s 37 miliony obyvatel. S populací 33 milionů kleslo Tokio, které studie definuje jako megalopoli zahrnující tři sousední prefektury, na třetí místo. To je velký rozdíl oproti předchozí zprávě OSN z roku 2018, která japonské hlavní město řadila na první místo s 37 miliony obyvatel.
Posun v žebříčku je důsledkem nové metodiky, která je konzistentnější ve způsobu kategorizace měst, obcí a venkovských oblastí, tvrdí úředníci OSN. Patrick Gerland, vedoucí sekce odhadů a projekcí populace při ministerstvu OSN, vysvětlil, že dřívější hodnocení, které používalo údaje z různých zemí na základě široce se lišících definic, inklinovalo k upřednostňování Tokia. Nové hodnocení poskytuje mezinárodně srovnatelnější vymezení městského rozsahu na základě podobných populačních a geoprostorových kritérií.
Počet lidí žijících ve městech se od roku 1950 více než zdvojnásobil. V té době tvořili obyvatelé měst 20 % z celkových 2,5 miliardy lidí na světě. V současnosti představují obyvatelé měst téměř polovinu z 8,2 miliardy obyvatel planety. Zpráva také uvádí, že do roku 2050 se očekává, že dvě třetiny globálního populačního růstu proběhnou ve městech, a zbývající třetina v menších obcích.
Počet megaměst, definovaných jako města s nejméně 10 miliony obyvatel, se zčtyřnásobil z osmi v roce 1975 na 33 v roce 2025. Devět z deseti nejlidnatějších měst – Džakarta, Dháka, Tokio, Nové Dillí, Šanghaj, Kuang-čou, Káhira, Manila, Kalkata a Soul – se nachází v Asii. Li Junhia, podsekretář OSN pro ekonomické a sociální záležitosti, prohlásil, že urbanizace je určující silou naší doby. Strategicky řízená a inkluzivní urbanizace může otevřít transformační cesty pro opatření v oblasti klimatu, ekonomický růst a sociální spravedlnost.
Metropolitní Tokio se svými 33 miliony obyvatel je rozprostřeno na široké ploše a zahrnuje okolní prefektury Saitama, Čiba a Kanagawa. Ta poslední zahrnuje i Jokohamu, která má sama 3,7 milionu obyvatel. Podle nových kritérií byla Tokio nejlidnatějším městem světa až do roku 2010, kdy ho nahradila Džakarta. Zatímco oblast Tokia používaná ve studii OSN zaznamenala v posledních letech pokles populace, město samotné jde opačným směrem.
Podle tokijské metropolitní vlády je populace 23 speciálních obvodů a 26 menších měst, které tvoří „vlastní Tokio“, v současnosti jen něco málo přes 14 milionů, oproti 13,2 milionům před deseti lety. Čistá migrace do japonského hlavního města se během pandemie Covid-19 zpomalila, ale od té doby se zotavila. Důvodem je příliv mladých lidí hledajících práci a vzdělání.
Bývalému brazilskému prezidentovi, Jairovi Bolsonarovi, bylo nařízeno zahájit výkon trestu odnětí svobody v délce 27 let. Sedmdesátiletý krajně pravicový populista, který stál v čele největší latinskoamerické demokracie v letech 2019 až 2022, byl odsouzen v září. Nejvyšší soud ho shledal vinným z vedení zločinného spiknutí, jehož cílem bylo zabránit levicovému rivalovi Luizi Ináciovi Lula da Silvovi převzít moc po prohraných volbách v roce 2022.
Zdroj: Libor Novák