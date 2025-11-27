V Tokiu žije 33 milionů lidí. Nově je to až třetí největší město na světě

Libor Novák

27. listopadu 2025 10:55

Japonsko, ilustrační foto
Japonsko, ilustrační foto Foto: Pixabay

Jakarta se stala nejlidnatějším městem na světě a předstihla tak Tokio. Vyplývá to ze studie OSN, která využívá nová kritéria pro přesnější vykreslení rychlé urbanizace, jež je motorem růstu megaměst. Indonéské hlavní město je domovem pro 42 milionů lidí, uvádí odhad populační divize ministerstva hospodářských a sociálních věcí OSN ve zprávě World Urbanisation Prospects 2025, publikované tento měsíc.

Za Jakartou následuje bangladéšské hlavní město Dháka s 37 miliony obyvatel. S populací 33 milionů kleslo Tokio, které studie definuje jako megalopoli zahrnující tři sousední prefektury, na třetí místo. To je velký rozdíl oproti předchozí zprávě OSN z roku 2018, která japonské hlavní město řadila na první místo s 37 miliony obyvatel.

Posun v žebříčku je důsledkem nové metodiky, která je konzistentnější ve způsobu kategorizace měst, obcí a venkovských oblastí, tvrdí úředníci OSN. Patrick Gerland, vedoucí sekce odhadů a projekcí populace při ministerstvu OSN, vysvětlil, že dřívější hodnocení, které používalo údaje z různých zemí na základě široce se lišících definic, inklinovalo k upřednostňování Tokia. Nové hodnocení poskytuje mezinárodně srovnatelnější vymezení městského rozsahu na základě podobných populačních a geoprostorových kritérií.

Počet lidí žijících ve městech se od roku 1950 více než zdvojnásobil. V té době tvořili obyvatelé měst 20 % z celkových 2,5 miliardy lidí na světě. V současnosti představují obyvatelé měst téměř polovinu z 8,2 miliardy obyvatel planety. Zpráva také uvádí, že do roku 2050 se očekává, že dvě třetiny globálního populačního růstu proběhnou ve městech, a zbývající třetina v menších obcích.

Počet megaměst, definovaných jako města s nejméně 10 miliony obyvatel, se zčtyřnásobil z osmi v roce 1975 na 33 v roce 2025. Devět z deseti nejlidnatějších měst – Džakarta, Dháka, Tokio, Nové Dillí, Šanghaj, Kuang-čou, Káhira, Manila, Kalkata a Soul – se nachází v Asii. Li Junhia, podsekretář OSN pro ekonomické a sociální záležitosti, prohlásil, že urbanizace je určující silou naší doby. Strategicky řízená a inkluzivní urbanizace může otevřít transformační cesty pro opatření v oblasti klimatu, ekonomický růst a sociální spravedlnost.

Metropolitní Tokio se svými 33 miliony obyvatel je rozprostřeno na široké ploše a zahrnuje okolní prefektury Saitama, Čiba a Kanagawa. Ta poslední zahrnuje i Jokohamu, která má sama 3,7 milionu obyvatel. Podle nových kritérií byla Tokio nejlidnatějším městem světa až do roku 2010, kdy ho nahradila Džakarta. Zatímco oblast Tokia používaná ve studii OSN zaznamenala v posledních letech pokles populace, město samotné jde opačným směrem.

Podle tokijské metropolitní vlády je populace 23 speciálních obvodů a 26 menších měst, které tvoří „vlastní Tokio“, v současnosti jen něco málo přes 14 milionů, oproti 13,2 milionům před deseti lety. Čistá migrace do japonského hlavního města se během pandemie Covid-19 zpomalila, ale od té doby se zotavila. Důvodem je příliv mladých lidí hledajících práci a vzdělání.

před 2 hodinami

Požáry bytovek v Hongkongu: Hasiči bojují s plameny 24 hodin, mrtvých jsou desítky

Související

Jaderná elektrárna, ilustrační foto

Japonsko se chystá restartovat provoz největší jaderné elektrárny na světě

Japonsko se přiblížilo ke schválení obnovení provozu své největší jaderné elektrárny na světě, což by znamenalo její první spuštění od havárie ve Fukušimě v roce 2011. Hideyo Hanazumi, guvernér prefektury Niigata, kde se nachází elektrárna Kashiwazaki-Kariwa, potvrdil, že dal zelenou pro částečné obnovení provozu.
Sanae Takaichi

Čínský odpor k Japonsku roste. Co stojí za tamní nenávistí vůči premiérce Takaichi?

Jen několik týdnů poté, co se ujala funkce, se japonská premiérka Sanae Takaichi ocitla tváří v tvář důsledkům překročení čínské červené linie ve vztahu k Tchaj-wanu. Poté, co Takaichi naznačila, že by Japonsko mohlo vojensky reagovat, pokud by se Čína pokusila ovládnout Tchaj-wan silou, Peking aktivoval svůj ekonomický nátlak. Učinil tak varování před cestováním a studiem v Japonsku, naznačil, že japonské mořské plody nebudou mít na čínském trhu místo, a rozpoutal vlnu nacionalistické zuřivosti namířené proti premiérce.

Více souvisejících

Japonsko

Aktuálně se děje

před 38 minutami

Japonsko, ilustrační foto

V Tokiu žije 33 milionů lidí. Nově je to až třetí největší město na světě

Jakarta se stala nejlidnatějším městem na světě a předstihla tak Tokio. Vyplývá to ze studie OSN, která využívá nová kritéria pro přesnější vykreslení rychlé urbanizace, jež je motorem růstu megaměst. Indonéské hlavní město je domovem pro 42 milionů lidí, uvádí odhad populační divize ministerstva hospodářských a sociálních věcí OSN ve zprávě World Urbanisation Prospects 2025, publikované tento měsíc.

před 1 hodinou

Maduro, Nicolas

Demonstrování moci a opevňování Caracasu. Jak Maduro reaguje na rozmístění sil USA v Karibiku?

Venezuelská armáda intenzivně propaguje na sociálních sítích své celonárodní přípravy k obraně proti možnému americkému útoku. K tomu dochází v době, kdy napětí s administrativou prezidenta Trumpa nadále eskaluje. Podle expertů má toto nové a zveličené demonstrace síly, zahrnující nízké průlety stíhaček nad velkými městy a ostré střelby u pobřeží, za cíl znovu upoutat pozornost k venezuelským vojenským schopnostem. 

před 2 hodinami

V Hongkongu hoří několik výškových budov

Požáry bytovek v Hongkongu: Hasiči bojují s plameny 24 hodin, mrtvých jsou desítky

Úřady v Hongkongu potvrdily, že počet obětí rozsáhlého požáru v bytovém komplexu Wang Fuk Court stoupl na 55. Zraněno bylo dalších 72 osob. Téměř celý den po vypuknutí požáru hasiči stále s obtížemi pronikali k obyvatelům, kteří by mohli být uvězněni ve vyšších patrech komplexu, a to kvůli intenzivnímu žáru a hustému kouři, který se v budovách šířil od středečního odpoledne.

před 3 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Afghánec ve Washingtonu střílel po členech Národní gardy. Trump sibuje tvrdší imigrační politiku

Prezident USA Donald Trump velmi rychle převedl střelbu, kterou nazval „zlým činem a teroristickým útokem“, na argument pro ještě tvrdší imigrační politiku. Jeho slib přišel poté, co úřady zadržely muže, kterého Trump označil za afghánského státního příslušníka, kvůli střelbě na dva záložníky Národní gardy Západní Virginie ve Washingtonu, D.C. Tito vojáci tam byli nasazeni v rámci kontroverzního Trumpova rozmístění ozbrojených sil na podporu policie a jejich zdravotní stav je nejasný. Podle posledních informací jsou v kritickém stavu.

před 4 hodinami

včera

včera

včera

včera

Sergej Lavrov

Lavrov pochválil Babiše, Fica a Orbána. Proruští ale nejsou, zní z Moskvy

Moskva sice podle ministra zahraničí Sergeje Lavrova nenaslouchá Evropě ohledně míru na Ukrajině, ale trojice evropských politiků si od věrného spolupracovníka ruského prezidenta Vladimira Putina vysloužila pochvalu. Jedním z nich je Andrej Babiš (ANO). Na Lavrovova slova upozornila ruská státní agentura TASS.

včera

Petr Pavel

Pavel zopakoval Babišovi, že má problém s Turkem, potvrdil Hrad

Prezident Petr Pavel má nadále problém s vládním angažmá poslance Filipa Turka (Motoristé), uvedla Pavlova kancelář po středečním jednání prezidenta s pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem (ANO). Potvrdila se tak předchozí slova samotného Babiše. 

včera

Dmitrij Peskov na druhém summitu Rusko Afrika 2023.

Kreml se zastal Witkoffa. Peskov únik rozhovorů bagatelizuje

Kreml trvá na tom, že na uniklém telefonickém rozhovoru mezi ruským ministrem Jurijem Ušakovem a americkým vyslancem Stevem Witkoffem „není nic strašného“. Mluvčí Dmitrij Peskov prohlásil, že ti, kteří volají po odstoupení Witkoffa, se snaží vykolejit „skromný impuls“ směřující k mírové dohodě.

včera

včera

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš zveřejnil obsazení nové vlády. Pavel má problém s Turkem, prohlásil

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve středu předložil prezidentu Petru Pavlovi seznam jmen kandidátů, kteří by obsadili ministerské posty v případě, že by byl jmenován novým premiérem. Budoucí koalice je navržena ve složení ANO, SPD a Motoristé. Po schůzce na Hradě Babiš oznámil, že prezident má problém s kandidátem Motoristů Filipem Turkem a trvá také na tom, aby Babiš předem vysvětlil řešení svého střetu zájmů.

včera

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

Rusko předstírá, že vyjednává, ve skutečnosti ale dělá úplně něco jiného, varuje Kallasová

Šéfka estonské diplomacie a vysoká představitelka EU pro zahraniční politiku, Kaja Kallasová, po videokonferenci s ministry zahraničí Evropské unie varovala před ruskou taktikou v současném mírovém úsilí. „Je důležité, abychom nadále podporovali Ukrajinu a vyvíjeli tlak na Rusko. To je to, na čem pracujeme,“ řekla Kallasová médiím. Uvedla, že všichni účastníci jednání uvítali snahu USA o ukončení války.

včera

včera

včera

V Hongkongu hoří několik výškových budov

Inferno v Hongkongu: Hoří několik výškových budov, lidé jsou v nich uvězněni

Hongkongem otřásá tragický požár, který zachvátil více obytných výškových budov v komplexu Wang Fuk Court v severní části Tai Po. V důsledku ohně zemřely nejméně čtyři osoby a sedm lidí bylo převezeno do nemocnice. Mezi oběťmi je i jeden hasič. Zranění utrpěli i další hasiči, kteří se snažili plameny potlačit. Uvnitř budov nadále zůstává neznámý počet lidí, kteří se přes plameny a hustý kouř nemohou dostat ven.

včera

Ilustrační foto

Další radikální řez: Trump představil globální zdravotní strategii, experti neskrývají obavy

Zdravotničtí experti varují, že nová „Globální zdravotní strategie Amerika na prvním místě“ (America First Global Health Strategy) administrativy prezidenta Trumpa by mohla dále poškodit systémy veřejného zdraví po celém světě. Ty se již potýkají s problémy v důsledku výrazných škrtů v zahraniční pomoci a zániku Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID). Nový systém sice podle některých může přinést výhody, nicméně panuje shoda, že jde o radikální změnu oproti desítkám let americké politiky.

včera

Filip Turek

"Ministr Turek" se záhadnými příjmy? Ideální terč cifršpionů Schillerové

Filip Turek je politik, jehož majetkové poměry dlouhodobě vyvolávají zásadní pochybnosti. Podle zjištění investigativního reportéra Lukáše Valáška může mít desítky milionů korun, které však neodpovídají výkonům jeho firem ani doložitelnému podnikání. Nejasnosti prohlubují sporné hotovostní transakce, nerealisticky nadsazená hodnota sbírky veteránů i riziko střetu zájmů v oblasti automobilové legislativy.

včera

Bolsonaro nastupuje do vězení. 27 let bude žít na 12 metrech čtverečních

Bývalému brazilskému prezidentovi, Jairovi Bolsonarovi, bylo nařízeno zahájit výkon trestu odnětí svobody v délce 27 let. Sedmdesátiletý krajně pravicový populista, který stál v čele největší latinskoamerické demokracie v letech 2019 až 2022, byl odsouzen v září. Nejvyšší soud ho shledal vinným z vedení zločinného spiknutí, jehož cílem bylo zabránit levicovému rivalovi Luizi Ináciovi Lula da Silvovi převzít moc po prohraných volbách v roce 2022.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy