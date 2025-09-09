Macron hledá už čtvrtého premiéra. Proč se zhroutila Bayrouova vláda?

Libor Novák

9. září 2025 11:56

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)
Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock) Foto: FDFA Communication

Francie čelí další politické krizi poté, co tamní zákonodárci vyslovili nedůvěru vládě premiéra Françoise Bayroua. Jedná se už o třetí kabinet, který se od loňských předčasných voleb rozpadl. Prezident Emmanuel Macron tak nyní hledá už čtvrtého premiéra, který by měl být jmenován v nejbližších dnech. Pro Macrona jde o velkou výzvu, jelikož se snaží stabilizovat situaci v zemi, kterou sužuje rostoucí zadlužení, rozdrobený parlament a stále větší nespokojenost veřejnosti.

Pád vlády byl jasný. Proti premiérovi hlasovalo 364 poslanců, zatímco 194 jich bylo pro něj. François Bayrou se dopustil špatného odhadu, když vsadil na to, že ho poslanci podpoří v jeho snaze o snížení veřejných výdajů.

Místo toho se však poslanci spojili a využili hlasování o důvěře, které on sám vyvolal, aby ho sesadili. Demise jeho menšinové vlády, která působila necelých devět měsíců, znamená pro Francii obnovenou nejistotu a riziko dlouhodobé legislativní stagnace.

Hlavní příčinou pádu vlády bylo Bayrouovo rozhodnutí usilovat o podporu pro své nepopulární rozpočtové plány. Navrhoval například seškrtat 44 miliard eur z výdajů na rok 2026. Svůj krok obhajoval tím, že Francie čelí obrovskému dluhu, který ke konci prvního čtvrtletí roku 2025 dosáhl 3,346 bilionu eur, tedy 114 % HDP.

Služba dluhu tvoří asi 7 % státních výdajů. Opozice v parlamentu, kde žádná strana nemá většinu, využila situace a vyvinula tlak na Macrona s cílem dosáhnout vypsání nových voleb.

V minulosti již parlament sesadil i předchozí premiéry Gabriela Attala a Michela Barniera. Nynější situace je přímým důsledkem Macronova riskantního kroku, kdy v červnu 2024 rozpustil Národní shromáždění v naději, že posílí svou pozici.

Tento tah se mu ale vymstil a vedl k roztříštěnému parlamentu, v němž žádný politický blok nemá jasnou většinu. I přes domácí problémy si však Macron jako prezident stále udržuje značné pravomoci v zahraniční a evropské politice. Nadále zůstává vrchním velitelem ozbrojených sil. 

včera

Belgie se chystá formálně uznat Palestinu jako stát, má ale podmínku

Související

Francie, Paříž, ilustrační foto

Frustrace, zuřivost, nenávist. Francie se zmítá v politické krizi, podle expertů jedné z nejhorších v historii

Bývalý francouzský prezident Charles de Gaulle se kdysi ptal, jak lze vládnout zemi s 246 druhy sýrů. O více než 60 let později se zdá, že odpověď zní, že to nejde. Francie se potýká s velkou politickou nestabilitou, jejíž poslední projev přišel v podobě odchodu premiéra Francoise Bayroua. Ten byl v úřadu necelý rok a v pondělí čelí hlasování o důvěře, které s největší pravděpodobností prohraje. Pokud se tak stane, stane se čtvrtým premiérem, který odstoupí za pouhých 20 měsíců.
François Bayrou

Bayrouova vláda padne. Dokáže to francouzský premiér přežít?

I když to tak na první pohled nevypadá, francouzský premiér François Bayrou má podle webu Politico ještě šanci uskutečnit svůj prezidentský sen. V pondělí má sice Bayrouova vláda s největší pravděpodobností padnout, ale tento 74letý politik je známý tím, že dokáže přežít. Sám sebe vnímá jako politika středu, který dokáže sjednotit zemi a zastavit krajně pravicové Národní sdružení, v jehož čele stojí Marine Le Pen nebo Jordan Bardella.

Více souvisejících

Francie Emmanuel Macron

