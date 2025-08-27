Macronovi se pod rukama sype vláda. Má tři možnosti, jak reagovat

27. srpna 2025 16:45

Zdá se, že sázka premiéra Françoise Bayroua na hlasování o důvěře pravděpodobně položí jeho menšinovou vládu. To jen prohlubuje krizi, se kterou se prezident Emmanuel Macron potýká. Prezident může na celou situaci reagovat třemi způsoby, tvrdí Politico.

Jednou z možností je jmenování třetího předsedy vlády, což se jeví jako poměrně riskantní, jelikož jeho předchůdce Michel Barnier padl již po třech měsících ve funkci. Tato situace vznikla po předčasných volbách v létě, které vedly ke stále roztříštěnému parlamentu, kde jsou tři zhruba stejně silné politické bloky – levicová aliance, spojenectví středu s konzervativci a krajní pravice.

Macron si možná myslí, že nemá na výběr, pokud chce ochránit svůj odkaz před prezidentskými volbami v roce 2027. Jedním z možných kandidátů na premiéra je Sébastien Lecornu, nynější ministr obrany a Macronův spojenec. Dalším kandidátem je Bernard Cazeneuve, bývalý socialistický premiér, jehož jméno se několikrát objevilo během minulých vládních přechodů.

Socialisté by ale pravděpodobně požadovali významné ústupky, jako například zvýšení daní, což prezident Macron od svého zvolení v roce 2017 rozhodně odmítá. Velké názorové rozdíly v rámci levicového bloku navíc činí nepravděpodobným, že by všichni poslanci podpořili koalici s bývalými rivaly.

Macron by se mohl rozhodnout zariskovat a vyhlásit další předčasné volby, aby ukončil parlamentní patovou situaci. Problém je v tom, že rozpuštění parlamentu je přesně to, co současnou situaci způsobilo. Politická situace se od loňského léta příliš nezměnila, takže by mohla skončit stejným výsledkem, tedy parlamentem bez většiny.

Přestože se Macron nezdál, že by chtěl voliče znovu poslat k urnám, sílí hlasy kritiků, kteří po rozpuštění parlamentu volají. Mnozí věří, že by v nových volbách mohli získat absolutní většinu. Levicový politik Boris Vallaud řekl, že jeho strana se na nové volby připravuje, a Marine Le Penová uvedla, že pouze předčasné volby umožní Francouzům vybrat si svůj osud s Národním sdružením.

Chaos ve francouzské politice také vyvolává výzvy k Macronově rezignaci, podobně jako po předčasných volbách loni v létě. Jean-Luc Mélenchon, lídr krajně levicové strany Nepoddajná Francie, uvedl, že jeho strana předloží návrh na odvolání Macrona, který je však odsouzen k neúspěchu. Přesto se o tématu spekuluje ve francouzských médiích.

Macron opakovaně popřel, že by uvažoval o předčasném odchodu. Budoucnost Francie však závisí na schopnosti vlády schválit rozpočet na rok 2026 a omezit masivní schodek. Politický chaos v kombinaci se špatným stavem francouzských financí se tak pro prezidenta stává výbušným koktejlem.

Další zprávy