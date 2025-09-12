Maďarsko a Slovensko blokují snahy o konec války? Přestaňte odebírat plyn a energii z Ruska, vzkazují USA

Americký ministr energetiky Chris Wright vyzval Maďarsko a Slovensko, aby přestaly odebírat plyn a jadernou energii z Ruska. Podle něj je to klíčové pro omezení finančních prostředků, kterými Moskva financuje válku na Ukrajině. Během svého projevu v Bruselu zdůraznil, že je pro Evropu lepší odebírat suroviny od svých „přátel“, a ne od protivníků.
Wright uvedl, že Spojené státy, prezident Trump a všechny země EU chtějí ukončit válku na Ukrajině, a omezení financí pro Rusko je jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak toho dosáhnout.
Apeloval na Maďarsko a Slovensko, které se brání snahám Evropské komise omezit dovoz ruského plynu a snaží se odebírat americký zkapalněný zemní plyn (LNG).
Kromě toho Wright vyzval evropské země, aby našly alternativy k ruské jaderné energii a obrátily se na technologie z USA nebo ze samotné EU.
Tato výzva přichází v době, kdy Evropský soudní dvůr rozhodl, že Evropská komise udělala chybu, když umožnila Maďarsku poskytnout státní pomoc na rozšíření jaderné elektrárny Paks ve spolupráci s ruskou státní firmou Rosatom.
Soud uvedl, že Komise měla prověřit, zda je tento projekt v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek.
Maďarský premiér Viktor Orbán, který je spojencem Trumpa, dlouhodobě podporuje projekt Paks II a odmítá sankce EU vůči Rusku. I přes tento rozsudek Orbánova vláda tvrdí, že projekt bude pokračovat.
USA (Spojené státy americké) , Slovensko , Maďarsko , Zemní plyn
