Maďarsko a Slovensko blokují snahy o konec války? Přestaňte odebírat plyn a energii z Ruska, vzkazují USA

Libor Novák

12. září 2025 19:31

Zemní plyn
Zemní plyn Foto: INCORP images

Americký ministr energetiky Chris Wright vyzval Maďarsko a Slovensko, aby přestaly odebírat plyn a jadernou energii z Ruska. Podle něj je to klíčové pro omezení finančních prostředků, kterými Moskva financuje válku na Ukrajině. Během svého projevu v Bruselu zdůraznil, že je pro Evropu lepší odebírat suroviny od svých „přátel“, a ne od protivníků.

Wright uvedl, že Spojené státy, prezident Trump a všechny země EU chtějí ukončit válku na Ukrajině, a omezení financí pro Rusko je jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak toho dosáhnout.

Apeloval na Maďarsko a Slovensko, které se brání snahám Evropské komise omezit dovoz ruského plynu a snaží se odebírat americký zkapalněný zemní plyn (LNG).

Kromě toho Wright vyzval evropské země, aby našly alternativy k ruské jaderné energii a obrátily se na technologie z USA nebo ze samotné EU. 

Tato výzva přichází v době, kdy Evropský soudní dvůr rozhodl, že Evropská komise udělala chybu, když umožnila Maďarsku poskytnout státní pomoc na rozšíření jaderné elektrárny Paks ve spolupráci s ruskou státní firmou Rosatom.

Soud uvedl, že Komise měla prověřit, zda je tento projekt v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek.

Maďarský premiér Viktor Orbán, který je spojencem Trumpa, dlouhodobě podporuje projekt Paks II a odmítá sankce EU vůči Rusku. I přes tento rozsudek Orbánova vláda tvrdí, že projekt bude pokračovat.

