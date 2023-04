Maďarsko Putina nezatkne. Ohání se neexistujícím zákonem

Orbánovi, který slouží Putinovi, když od něj kupuje drahý ruský plyn, jde kromě Putina pouze o zisk a nezajímá ho život ukrajinských dětí ani maďarských občanů, uvedla Ágnes Vadaiová, členka výboru z opoziční DK na tiskové konferenci.

ICC vydal na Putina mezinárodní zatykač v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, konkrétně kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska. V případě jeho příjezdu do Maďarska by ho ale místní orgány nezadržely, oznámil šéf úřadu vlády Gergely Gulyás.

"Nemůžeme zatknout ruského prezidenta, protože zákon, který by to umožňoval, nebyl vyhlášen," řekl s odvoláním na Římský statut, který položil základy fungování ICC. Dokument z roku 1998 sice Maďarsko podepsalo, nebyl ale zveřejněn v maďarském věstníku, proto tato mezinárodní smlouva není podle maďarského práva platná, tvrdí.

ICC soudí jednotlivce za zločiny proti lidskosti, genocidu a válečné zločiny. Uznává ho přes 120 zemí, na jeho jurisdikci kromě Ruska nepřistupují například ani Spojené státy. Návrhy na zahájení procesu může podávat stát, jehož se případ týká, žalobce tribunálu nebo Rada bezpečnosti OSN.

V souvislosti s únosy ukrajinských dětí na ruské území stíhá ICC i osmatřicetiletou Lvovovou-Bělovovou. Ve zprávě soudu u jejího jména stojí totéž datum 24. února 2022 i prohlášení, že "existují opodstatněné důvody se domnívat", že činy "páchala přímo, společně s jinými osobami, nebo prostřednictvím jiných osob".