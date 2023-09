Masivní povodně v Libyi zabily přes 11 tisíc lidí. Počet mrtvých dál roste

Rozsáhlé povodně v přístavním městě způsobila bouře Daniel, která se východní částí Libye přehnala v neděli. V jejím důsledku se protrhly dvě nedaleké přehrady a záplavy zničily čtvrtinu města. Místní úřady dříve potvrdily přibližně 5500 úmrtí.

Podle libyjského Červeného půlměsíce je ve městě nadále pohřešováno 10.100 lidí. Záplavy připravily o střechu nad hlavou nejméně 30 000 obyvatel, tvrdí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

"Jen ve městě Darná je vysídleno nejméně 30 000 obyvatel," prohlásila podle Sky News OSN s tím, že tisíce dalších lidí ztratily domovy v přilehlých městech.

Světová meteorologická organizace (WMO) ve čtvrtek upozornila, že většině úmrtí způsobených ničivými záplavami v Libyi se dalo zabránit, pokud by tamní systémy včasného varování a krizového řízení fungovaly správně.

S lépe fungující koordinací "mohly (úřady) vydat výstrahy a orgány krizového řízení by byly schopny provést evakuaci lidí," uvedl generální tajemník WMO Petteri Taalas novinářům v Ženevě. Pokud by došlo ke zmíněné evakuaci, počet obětí by byl podle něj mnohem nižší.

Podle OSN jsou na místě povodní obrovské škody a humanitární pracovníci se na většinu míst nedokážou dostat. Pomoc v hodnotě přibližně půl milionu eur oznámila ve středu i Evropská unie. Země jako Německo, Rumunsko a Finsko nabídly stany, lůžka, deky, generátory, potraviny, nemocniční stany a vodní cisterny.

OSN začala pro obyvatele Libye mobilizovat pomoc. Spolupracuje s libyjskými i mezinárodními partnery s cílem "získat naléhavě potřebnou humanitární pomoc pro lidi v postižených oblastech," uvedl v úterý Stéphane Dujarric, mluvčí generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese.

OSN uznaná libyjská vláda v Tripolisu přislíbila masivní pomoc pro oblasti zdevastované bouří navzdory tomu, že regiony na východě země nejsou pod její kontrolou.

V Libyi bojují o moc dvě znepřátelené vlády. Jedna z vlád má sídlo na východě země a druhá v hlavním městě Tripolis, které je v západní části. Diplomatické úsilí zaměřené na řešení libyjské politické krize zatím nebylo úspěšné.

Libyí zmítají nepokoje a nestabilita od svržení diktátora Muammara Kaddáfího v roce 2011. O moc a vliv v této na ropu bohaté zemi bojují různé ozbrojené milice, přičemž konflikt rozdmýchává i několik zahraničních mocností, konstatuje AFP.

Déšť, který se přehnal přes několik měst na severovýchodě Libye, je důsledkem velmi silného systému nízkého tlaku vzduchu, který minulý týden přinesl do Řecka katastrofální záplavy a přesunul se do Středozemního moře, než se vyvinul do tropické cyklóny.

Smrtící bouře zasáhla zemi v roce plném klimatických katastrof a rekordních extrémů počasí, od ničivých lesních požárů až po úmorná vedra. Stoupají teploty oceánů po celém světě a i teplota ve Středomoří je výrazně nadprůměrná, což podle vědců podnítilo vydatné srážky a bouře.