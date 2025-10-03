Možné volební vítězství Andreje Babiše děsí Evropu, píše německý tisk

Petr Fiala (ODS) a Andrej Babiš (ANO) se utkali v duelu na CNN Prima News. (1.10.2025)
Expremiér Andrej Babiš je jasným favoritem v nadcházejících českých parlamentních volbách, které se konají tento pátek a sobotu. Miliardář, majitel zemědělského holdingu Agrofert a ten, jenž zpopularizoval červenou baseballovou čepici a vysloužil si přezdívku „český Trump“, stojí před pozoruhodným politickým comebackem. Možný návrat tohoto pravicového populisty, který již stál v čele vlády v letech 2017 až 2021, je v Bruselu sledován s velkým znepokojením, píše německý tisk.

Diplomaté se obávají, že případná Babišova vláda by vytvořila alianci euroskeptiků s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem. Hnutí ANO již s Orbánovou stranou Fidesz zasedá v pravicové frakci „Patrioti pro Evropu“ v Evropském parlamentu. Jeden z diplomatů EU dokonce poznamenal, že „klub Fico-Orbán se zvětšuje“, což podle něj neusnadní hledání konsensu v Evropské radě.

Varování před takovou trojicí zaznívá i od europoslanců. Podle konzervativního poslance Siegfrieda Muresana by vítězství Babiše „ohrozilo funkčnost Evropské rady“. Také zelený europoslanec a dlouholetý kritik Orbána Daniel Freund očekává nové blokády v tomto orgánu 27 členských států.

Babiš se v předvolební kampani stylizoval jako odpůrce establishmentu, tedy politických, ekonomických a společenských elit jak v Praze, tak v Bruselu. Mimo jiné oznámil, že hodlá zastavit muniční iniciativu pro Ukrajinu, kterou v roce 2024 iniciovala konzervativní vláda Petra Fialy. Pod vedením Česka státy NATO od té doby nakoupily pro Kyjev přes dva miliony kusů dělostřelecké munice. Babiš, stejně jako Orbán a Fico, požaduje jakýkoli „rychlý mír“ na Ukrajině.

Expert na východní Evropu z Německé společnosti pro zahraniční politiku (DGAP) Milan Nic říká, že Babiš takovými volebními sliby cílí na proruské voliče. Sám Babiš prý ale není přítelem Putina, jedná prý oportunisticky a nemá žádné hluboké politické přesvědčení, je to zkrátka populista. V průzkumech veřejného mínění se hnutí ANO pohybuje kolem 30 procent, zatímco vládní koalice premiéra Fialy zaostává zhruba o deset procentních bodů.

Podle expertů pramení Babišův vzestup především z velké nespokojenosti s Fialovou vládou. Boduje sociálně-politickými sliby, které jsou finančně obtížně splnitelné, například reformou důchodového systému, uvedl Marco Arndt, ředitel pražské kanceláře Konrad-Adenauer-Stiftung.

Volební slogan ANO zní: „Máte právo na lepší život“. To, jakou zahraniční politiku by Babišova vláda prosazovala, bude záviset především na budoucích koaličních partnerech. V úvahu připadá spolupráce s extremistickými stranami jako jsou pravicová SPD a levicová Stačilo!, které požadují vystoupení z EU a NATO a zastávají proruské postoje. Za možnou je však považována i koalice s některou ze tří stran ze současné vládnoucí koalice.

Vše záleží na tom, kolik stran se dostane do nového parlamentu, říká Arndt. Po minulých volbách se podařilo vytvořit občanskou vládu díky tomu, že mnoho menších stran nepřekročilo pětiprocentní hranici. Očekává se, že tentokrát bude parlament více roztříštěný.

Expert DGAP Nic předpokládá, že se Babiš sám premiérem znovu nestane. Místo toho by mohl do čela prosadit svého loajálního místopředsedu strany Karla Havlíčka, který je doktorandem a vícejazyčným ekonomem. Ten byl ministrem průmyslu a místopředsedou vlády během Babišova prvního funkčního období.

Technokrat Havlíček by byl pragmatickým premiérem, říká Nic. Babiš by nicméně i nadále zůstal silným mužem v pozadí a určoval by směr vlády. Možné nepremiérství zakladatele strany souvisí s tím, že jeho první funkční období bylo poznamenáno konflikty zájmů mezi rolí premiéra a majitele podniku. Vyšetřovalo se, protože jeho firma Agrofert obdržela ze strany Bruselu stovky milionů eur na dotacích. „Babiš se stal miliardářem díky dotacím EU,“ uvedl europoslanec Freund.

Kvůli závislosti na unijních dotacích je Babiš považován za méně kritického vůči EU než Orbán nebo Fico. Nic však očekává, že jeho vláda by odmítla jakékoli nové pravomoci pro Brusel, například v souvislosti s velkým evropským projektem zbrojení. V oblasti klimatické a migrační politiky by se Praha pravděpodobně posunula ještě více doprava. Celkově by se vláda odvrátila od Evropy a více se orientovala dovnitř, soudí Nic. 

Počet deportací ve světě znepokojivě roste. Evropa se může brzy inspirovat u USA, obávají se experti

Volby 2025: Průvodce hlasováním pro ty, kdo nemohou přijít osobně

Volby do Poslanecké sněmovny brzo rozhodnou o tom, kdo povede Českou republiku v nadcházejících čtyřech letech. EuroZprávy.cz přinášejí přehledné odpovědi na nejčastější otázky, včetně toho, kdo má nárok na využití přenosné volební schránky nebo asistenci při hlasování.
Kdo se uchází o naše hlasy? Velký přehled všech 26 kandidujících subjektů

Ve volbách do Sněmovny se letos utkává 26 subjektů – od zavedených hráčů typu ANO, SPOLU či Pirátů, přes protestní SPD až po nová a menší hnutí, jako je levicové Stačilo!, progresivní Kruh, mladá Generace či recesistická Balbínova poetická strana. Přinášíme přehled jejich programů, priorit a lídrů, aby bylo jasné, kdo sází na kontinuitu, kdo na radikální změnu a kdo nabízí především protestní hlas.

Kdo se uchází o naše hlasy? Velký přehled všech 26 kandidujících subjektů

Ve volbách do Sněmovny se letos utkává 26 subjektů – od zavedených hráčů typu ANO, SPOLU či Pirátů, přes protestní SPD až po nová a menší hnutí, jako je levicové Stačilo!, progresivní Kruh, mladá Generace či recesistická Balbínova poetická strana. Přinášíme přehled jejich programů, priorit a lídrů, aby bylo jasné, kdo sází na kontinuitu, kdo na radikální změnu a kdo nabízí především protestní hlas.

Počet deportací ve světě znepokojivě roste. Evropa se může brzy inspirovat u USA, obávají se experti

Spojené státy americké pod vedením prezidenta Donalda Trumpa v současnosti rozšiřují své snahy o zadržování a deportaci neobčanů znepokojivým tempem. V nedávných měsících uzavřela Trumpova administrativa dohody s řadou třetích států o přijímání deportovaných neobčanů. Podobně i v Austrálii zavedla labouristická vláda nové pravomoci pro deportaci neobčanů do třetích zemí. Vláda uzavřela s Nauru tajnou dohodu v září, která tomuto malému mikronéskému ostrovu zaručuje 2,5 miliardy australských dolarů během následujících tří dekád. Tato suma je určena k ubytování první skupiny deportovaných osob.

Nápad Evropské komise na vybudování dronové zdi dostává zásadní trhliny

Nápad Evropské komise na vybudování takzvané „dronové zdi" vykazuje trhliny ještě předtím, než se poprvé pokusí zachytit ruského narušitele. V reakci na přelety ruských dronů nad Polskem a Rumunskem a nevysvětlené (ale pravděpodobně ruské) přelety nad Dánskem, Norskem a Německem navrhuje předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová nový lesklý štít radarů a záchytných systémů. Tento systém má sloužit k obraně východního křídla bloku a Von der Leyenová jej nazvala „dronovou zdí" ve svém nedávném projevu o stavu Unie.

Imperiální Rusko se zastaví až tam, kde dostane „přes hubu". Lídr TOP09 na Pardubicku Müller promluvil i o zvyšování daní nebo krizi bydlení

Lídr TOP09 v Pardubickém kraji a čtyřka na tamní kandidátce koalice Spolu Ondřej Müller exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak chce koalice řešit krizi bydlení nebo inflaci. Rovněž promluvil o bezpečnostní spolupráci v atlantickém prostoru. „Historie ukazuje, že imperiální Rusko se zastaví vždy až tam, kde dostane ‚přes hubu'. Z toho soudím, že je lepší důkladně bránit vnější hranice NATO a případné opakované provokace ukončit ráznými kroky, třeba i sestřelením letounu," říká.

Blízký východ ho potopil, teď se do něj vrací. Proč se Tony Blair angažuje v plánu na mír v Gaze?

Bývalý britský premiér Tony Blair se po letech strávených v ústraní chopil nové příležitosti k definování svého odkazu. Přijal totiž klíčovou roli v novém plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ukončení konfliktu v Pásmu Gazy. Blair, jehož pověst byla vážně pošramocena podporou invaze do Iráku před 22 lety, se nyní vrací do regionu, který jej dlouhodobě zaměstnává a který pro něj byl zdrojem diplomatického trápení i po odchodu z Downing Street.

Posílení východního křídla NATO: Aliance reaguje na ruské průniky do vzdušného prostoru

Po sérii údajných průniků ruských letounů a dronů do vzdušného prostoru NATO Aliance posiluje svou přítomnost na východním křídle, aby čelila hrozbě z Ruska. Zpravodajská stanice CNN dostala možnost připojit se k osmihodinovému monitorovacímu letu pod názvem „Eastern Sentry" (Východní hlídka). Úkolem mise je hluboký dohled nad ruským a běloruským územím a včasné odhalování možného narušení vzdušného prostoru NATO.

Nemůžete se rozhodnout, komu hodit hlas? Přinášíme velký přehled volebních kalkulaček

Volební kalkulačky se staly nepostradatelným nástrojem před každými volbami. Umožňují rychle porovnat vlastní postoje s programy stran a během pár minut nabídnou orientační doporučení. Zjednodušují složitou politickou realitu a mají i osvětový efekt, ale nelze je vnímat jako náhradu důkladného sledování politiky. EuroZprávy.cz proto přinášejí přehled kalkulaček, které jsou dostupné, efektivní a spolehlivé.

ETS II v současné podobě je hrozba pro domácnosti i firmy, říká lídr TOP09 na Karlovarsku Otys. Klimatické cíle ale musí být motorem naší konkurenceschopnosti

Lídr TOP09 v Karlovarském kraji a dvojka na tamní kandidátce koalice Spolu Lukáš Otys v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, jak se koalice staví k návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, problémům mladých lidí nebo klimatické krizi a s ní spojenou environmentální politikou Evropské unie. „V dnešní podobě ETS II nepodporuji. Je to hrozba pro domácnosti a firmy, zdražilo by to teplo i dopravu," říká.

Byl summit s Putinem naprostý propadák? Změna Trumpovy rétoriky vůči Ukrajině vyvolává pochybnosti

Pozorovatelé a komentátoři byli překvapeni, když prezident Donald Trump nedávno, ve stejném týdnu jako jeho projev v OSN, učinil zjevný obrat ve svém postoji a předpověděl, že Ukrajina může vyhrát válku proti Rusku. Toto prohlášení z Bílého domu představuje značný kontrast oproti dřívějšímu pesimismu a výtkám, které Trump směřoval na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ještě během jejich únorového setkání. Zásadní otázkou je, co tuto náhlou rétorickou změnu vyvolalo a zda skutečně znamená, že je Trump nyní stejně odhodlaný v podpoře Kyjeva jako evropští spojenci v NATO. 

Trump je ze shutdownu nadšený. Mluví o trvalém osekání demokratických agentur

Prezident Donald Trump ráno na sociální síti Truth Social s nadšením okomentoval současný shutdown vlády a označil jej za „bezprecedentní příležitost", kterou mu prý „radikální levicoví demokraté" sami poskytli. Bílý dům využívá pozastavení financování k masivnímu propouštění federálních zaměstnanců a rušení programů, které jsou pro Demokratickou stranu prioritní.

Bydlení, práce, daně i klima. Co nabízejí politici pro budoucnost Česka?

Bydlení, práce, daně i klima – tři politici z ANO, STAN a KDU-ČSL se pro EuroZprávy.cz vyjádřili k tématům, která nejvíce pálí mladou generaci. Jiří Mašek (ANO) slibuje státní podporu bydlení a škrty ve státní správě, Martin Exner (STAN) mluví o spravedlivějším daňovém systému a investicích do klimatu i obrany. Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) zdůrazňuje digitalizaci, úspory na úřednících a „rozumný poměr" mezi ekonomickým růstem a ochranou životního prostředí.

Co po shutdownu čeká USA? Situace se může vyvinout jedním z těchto směrů

V úterý večer nebyl americký Senát schopen schválit zákon o financování, a tak došlo k uzavření federální vlády, poprvé za téměř sedm let. V důsledku toho byly federální operace drasticky omezeny. Stejně jako všechny předchozí, i tento "shutdown" jednoho dne skončí. Může to trvat dny či týdny, ale rostoucí tlak veřejnosti a politické nepříjemnosti nakonec donutí jednu ze stran ustoupit. Server BBC představil čtyři scénáře, jak se může situace vyvíjet.

