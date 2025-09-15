Muž podezřelý ze zabití Charlieho Kirka s policií nekomunikuje. Podle úřadů se radikalizoval

O víkendu guvernér Utahu Spencer Cox v několika televizních rozhovorech potvrdil, že podezřelý ze zabití Charlieho Kirka žil ve společné domácnosti s partnerem, který podstupuje tranzici. Policisté, kteří nyní vyšetřují motiv činu, zároveň uvedli, že Tyler Robinson, který s nimi nekomunikuje, byl radikalizován. Přestože pachatel pochází z konzervativní rodiny, jeho ideologie byla odlišná.
Zastupitelé města uvedli, že policie získává informace od Robinsonovy rodiny a přátel. Guvernér Cox dále potvrdil, že podle vyšetřovatelů se jednalo o cílený útok na Kirka, který je známým kritikem práv gayů a transgenderových lidí. Zastřelen byl z pušky během akce na Utah Valley University, krátce po svém kontroverzním výroku.
Úřady sice potvrdily vztah Robinsona s transgender osobou, nezveřejnily však jakékoliv důkazy, které by toto tvrzení dokazovaly. Guvernér nicméně upozornil, že právě díky výpovědím přátel a rodiny se ukázalo, že se Robinson stal radikálem a hojně navštěvoval temná zákoutí internetu.
Cox uvedl, že ačkoli se vyšetřovatelé domnívají, že ideologie podezřelého souvisí s jeho činem, stále nemají pevné důkazy, které by to jasně propojily. Podle guvernéra ale úřady doufají, že získají více informací při úterním podání obžaloby.
Kromě toho se našly na nábojnicích, které byly v blízkosti místa činu, nápisy. Jedna z nich měla nápis: „Hej, fašisto! Chyť to!“ Jiná zase odkazovala na italskou protifašistickou píseň. Další nápis údajně tvrdil: „Pokud to čteš, jsi gay, LMAO.“
Během svého rozhovoru pro CNN Cox uvedl, že vyšetřovatelé zkoumají i potenciální poznámku, kterou Robinson zanechal. Aplikace Discord potvrdila, že účet související s podezřelým byl identifikován.
Nenašla se ale žádná komunikace, která by naznačovala plán útoku. Podle mluvčího aplikace si však podezřelý s partnerem po střelbě povídali o obsahu poznámky, kterou útočník zanechal.
