Na flotilu Thunbergové vezoucí humanitární pomoc do Gazy zaútočil dron

Libor Novák

9. září 2025 11:02

Greta Thunbergová na lodi Madleen
Greta Thunbergová na lodi Madleen Foto: Instagram Greta Thunbergová (aktivistka)

Plavidlo, které je součástí flotily vezoucí humanitární pomoc do Gazy, se podle pořadatelů stalo terčem útoku dronu v tuniských vodách. Na palubě hlavního plavidla, kotvícího u přístavu Sidi Bou Said, v tu chvíli bylo šest aktivistů. Nikdo nebyl zraněn, ačkoli loď utrpěla poškození hlavní paluby a skladovacích prostor. Podle organizace se jednalo o útok, při kterém dron shodil bombu a ta zapálila loď.

Podle jednoho z aktivistů, Yasemina Acara, se jednalo o další útok na loď s civilisty. Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka OSN, také hovořila o útoku na flotilu. Zmínila přitom, že pokud by se útok potvrdil, šlo by o útok na samotné Tunisko.

Nicméně tuniské úřady popřely, že by k útoku došlo. Mluvčí tamní národní gardy, Houcem Eddine Jebabli, uvedl, že nebyly detekovány žádné drony a zprávy o útoku jsou „zcela nepodložené“. Podle něj vyšetřování naznačuje, že požár vznikl v záchranných vestách na palubě, a možná jej způsobil cigaretový nedopalek. 
 
Flotila, v níž pluje asi 20 lodí s pro-palestinskými aktivisty ze 44 zemí, vyplula z Barcelony a o víkendu dorazila do Tuniska. Jejím cílem je doručit humanitární pomoc do Gazy uprostřed probíhající války.

Izraelské úřady již dříve podobné pokusy o doručení pomoci označily za pouhé propagační akce. Zpráva z konce srpna, vypracovaná IPC, naznačuje, že hladomor v Gaze je „zcela uměle vyvolaný“, ale pokud by byla přijata okamžitá opatření, mohl by být „zastaven a zvrácen“.

Zdroj: Libor Novák

