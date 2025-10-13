Na Slovensku se srazily dva rychlíky

Libor Novák

13. října 2025 11:47

Na Slovensku se srazily dva rychlíky
Na Slovensku se srazily dva rychlíky Foto: Policia SR

U obce Jablonov nad Turňou, před železničním tunelem, došlo k vážné nehodě, při které se srazily dva protijedoucí rychlíky. Na místě události, která se stala v úseku, kde dochází k přechodu na jednokolejnou trať, zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému.

Podle informací, které poskytl ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, utrpělo zhruba sto osob utrpělo lehká zranění. Dva lidé jsou v kritickém stavu a tři osoby zůstaly ve vlaku zaklíněné, bez bližších informací o jejich zdravotním stavu.

Sražené vlaky byly identifikovány jako rychlíky R 913 a R 914 GEMERAN. Jeden z nich vyrazil z Košic v 9:22, druhý rychlík do Košic odjížděl z Rožňavy v 9:48. Podle prvotních informací, které uvedl Šutaj Eštok, je pravděpodobnou příčinou nehody selhání lidského faktoru, kdy jeden z strojvůdců nejspíš nedal druhému přednost.

Na místě nehody, které zajišťuje policie, probíhá evakuace cestujících. Do akce se zapojily záchranné složky a dorazil i hasičský evakuační autobus. Operační středisko záchranné zdravotní služby koordinuje pět pozemních sanitek a záchranářský vrtulník. Neštěstí se naštěstí obešlo bez obětí na životech. Podle dostupných informací měli oba strojvůdci stihnout z vlaků před srážkou vyskočit. 

Železniční společnost Slovensko (ZSSK) potvrdila, že momentálně je prioritou záchrana a evakuace cestujících a zaměstnanců a na trase byla zavedena náhradní autobusová doprava. Premiér Robert Fico vyjádřil naději, že nebudou žádné oběti na životech, a zraněným popřál brzké uzdravení. Premiér Fico, který je v kontaktu s ministry dopravy a vnitra, naléhal na důsledné vyšetřování tragédie.

V důsledku nehody je rovněž uzavřen horský průsmyk Soroška, který vede pod železničním tunelem. Policie na místě odklání automobilovou dopravu. Podle informací z místa incidentu jeden z vlaků zůstal na kolejích, zatímco druhý vlak visí ze srázu. 

včera

Fico prosazuje posunutí voleb na Slovensku. Se Smerem chce opět zvítězit

Související

Více souvisejících

Nehody vlaků Slovensko

Aktuálně se děje

před 50 minutami

Petr Pavel

Údajné Turkovy výroky mohou být podle Pavla velký problém

Prezident Petr Pavel označil za zásadní problém případné potvrzení informací o nenávistných příspěvcích na sociálních sítích, které jsou připisovány nově zvolenému poslanci a čestnému prezidentovi hnutí Motoristé sobě, Filipu Turkovi. Pavel to uvedl v rozhovoru pro Českou televizi.

před 1 hodinou

UX testování v praxi: zlepšete design i spokojenost zákazníků

UX testování v praxi: zlepšete design i spokojenost zákazníků

Každý z nás už někdy navštívil web, který sice vypadal krásně, ale orientace na něm byla složitá. Design byl krásný, ale rozhodně ne funkční. V tom spočívá rozdíl mezi pouhou estetikou a skutečným UX, neboli zákaznickou zkušeností. UX testování je nástroj, díky kterému můžete zjistit, jak se lidé na webu cítí, zda snadno najdou to, co hledají, a zda je cesta například k objednávce jednoduchá.

před 1 hodinou

Na Slovensku se srazily dva rychlíky

Na Slovensku se srazily dva rychlíky

U obce Jablonov nad Turňou, před železničním tunelem, došlo k vážné nehodě, při které se srazily dva protijedoucí rychlíky. Na místě události, která se stala v úseku, kde dochází k přechodu na jednokolejnou trať, zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Teroristé Hamásu

Hamás propustil prvních sedm rukojmích

Izraelská armáda potvrdila, že sedm izraelských rukojmích se dostalo z Gazy a nyní jsou zpět na území Izraele. Zpráva o jejich propuštění vyvolala v Tel Avivu na náměstí rukojmích hlasité oslavy a jásot, jak uvádí Alice Cuddy. Celkem by dnes mělo být propuštěno dvacet dosud žijících rukojmích, jejichž seznam jmen zveřejnil už dříve Hamás. Tyto osoby byly drženy v Gaze od útoků, ke kterým došlo 7. října 2023.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Robert Fico

Fico prosazuje posunutí voleb na Slovensku. Se Smerem chce opět zvítězit

I na Slovensku jsou v těchto dnech tématem volby, i když ty budoucí. Premiér Robert Fico (Smer-SD) na sobotním stranickém sněmu oznámil, že by rád odložil komunální volby. Zároveň nevidí důvod pro předčasné volby, jejichž řádný termín připadá na rok 2027. Smer v nich chce podle svého předsedy zvítězit. 

včera

včera

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Plzeň si poradila s Malmö, Sparta se Shamrockem. Olomouc v Itálii zanechala sympatický dojem

Po Slavii v Lize mistrů se v týdnu na přelomu září a října představili i další tři zbývající čeští účastníci evropských fotbalových pohárů. V Evropské lize se podruhé představila Viktoria Plzeň, která odčinila ztracený zápas na hřiště Ferencvárose. Proti švédskému Malmö pod vedením dočasného trenéra Marka Bakoše doma vyhrála 3:0. Svůj zápas v Konferenční lize s přehledem zvládla i pražská Sparta, která na Letné přejela irský Shamrock Rovers 4:1. Jediný český zástupce, který ve čtvrtek prohrál, byla Olomouc, ovšem je to ta z proher, která se dá označit za prohru se vztyčenou hlavou. Na hřišti Fiorentiny svým stylem nezklamala, nakonec ale prohrála 0:2, kdy první branka padla ve 27. minutě a druhá až v závěrečném nastavení.

včera

Ilustrační fotografie.

Armáda řekla, zdali eviduje neznámé drony v českém vzdušném prostoru

Armáda České republiky uvedla na pravou míru, jak je to s údajně neznámými drony v českém vzdušném prostoru. Podle vojáků zatím nedošlo k podobným incidentům, jaké hlásí některé evropské země. V Česku ale dochází k případům porušování legislativy ohledně provozu bezpilotních strojů či k neodborné manipulaci s nimi. 

včera

11. října 2025 21:13

O českém členství v EU a NATO se hlasovat nebude, připouští Okamura

Co říkají politici v kampani a po volbách, to se mnohdy dost liší. Hnutí SPD se tentokrát bude zřejmě poprvé podílet na vládě, ale jedna z priorit jeho programu nejspíš nebude na pořadu dne. Předseda Tomio Okamura již připustil, že Česko nečeká hlasování ohledně členství v Evropské unii a NATO. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy