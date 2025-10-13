Na Slovensku se srazily dva rychlíky

U obce Jablonov nad Turňou, před železničním tunelem, došlo k vážné nehodě, při které se srazily dva protijedoucí rychlíky. Na místě události, která se stala v úseku, kde dochází k přechodu na jednokolejnou trať, zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému.
Podle informací, které poskytl ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, utrpělo zhruba sto osob utrpělo lehká zranění. Dva lidé jsou v kritickém stavu a tři osoby zůstaly ve vlaku zaklíněné, bez bližších informací o jejich zdravotním stavu.
Sražené vlaky byly identifikovány jako rychlíky R 913 a R 914 GEMERAN. Jeden z nich vyrazil z Košic v 9:22, druhý rychlík do Košic odjížděl z Rožňavy v 9:48. Podle prvotních informací, které uvedl Šutaj Eštok, je pravděpodobnou příčinou nehody selhání lidského faktoru, kdy jeden z strojvůdců nejspíš nedal druhému přednost.
Na místě nehody, které zajišťuje policie, probíhá evakuace cestujících. Do akce se zapojily záchranné složky a dorazil i hasičský evakuační autobus. Operační středisko záchranné zdravotní služby koordinuje pět pozemních sanitek a záchranářský vrtulník. Neštěstí se naštěstí obešlo bez obětí na životech. Podle dostupných informací měli oba strojvůdci stihnout z vlaků před srážkou vyskočit.
Železniční společnost Slovensko (ZSSK) potvrdila, že momentálně je prioritou záchrana a evakuace cestujících a zaměstnanců a na trase byla zavedena náhradní autobusová doprava. Premiér Robert Fico vyjádřil naději, že nebudou žádné oběti na životech, a zraněným popřál brzké uzdravení. Premiér Fico, který je v kontaktu s ministry dopravy a vnitra, naléhal na důsledné vyšetřování tragédie.
V důsledku nehody je rovněž uzavřen horský průsmyk Soroška, který vede pod železničním tunelem. Policie na místě odklání automobilovou dopravu. Podle informací z místa incidentu jeden z vlaků zůstal na kolejích, zatímco druhý vlak visí ze srázu.
