Nad dánskými letišti se objevily neznámé drony. Nejzávažnější útok na infrastrukturu, míní Frederiksenová

Nad více letišti v Dánsku byla potvrzena aktivita dronů. Po týdnu se jedná už o druhé narušení, které přerušilo provoz. Naposledy bylo na několik hodin kvůli dronům uzavřeno kodaňské letiště. Premiérka Mette Frederiksenová označila incident za „doposud nejzávažnější útok na dánskou infrastrukturu“.
Evropa je v současné době ve stavu vysoké pohotovosti, protože několik členských států NATO oznámilo, že Rusko narušilo jejich vzdušný prostor. Mette Frederiksenová řekla, že události poukazují na dobu, v níž žijeme, a na to, na co musí být společnost připravená. Dodala, že nemůže vyloučit ruské zapojení, i když Kreml to označil za nepodložená obvinění.
V důsledku dronové aktivity na letišti v Aalborgu byly nejméně tři lety odkloněny. Místo toho se musely vrátit do Kodaně nebo do města Karup. Uzavření ovlivnilo i dánské ozbrojené síly, jelikož letiště slouží také jako vojenská základna. Severojutská policie situaci bedlivě monitoruje, ale nemůže upřesnit, kolik dronů se na incidentu podílelo. Policie uvedla, že zatím neví, jaký byl účel dronů ani kdo za nimi stojí.
Mluvčí NATO Mark Rutte po úterním setkání prohlásil, že ačkoli je NATO obranná aliance, není naivní. Vydali proto prohlášení, v němž odsoudili jednání Ruska a varovali, že k obraně použijí „všechny potřebné vojenské i nevojenské prostředky“. Vztahy mezi NATO a Ruskem jsou na bodu mrazu. Rusko čelí obvinění z narušení vzdušného prostoru Estonska, Polska a Rumunska. Všechna obvinění ale popírá.
Policie se domnívá, že cestující a obyvatelé nejsou v nebezpečí, ale přesto požádala veřejnost, aby se oblasti vyhnula. Zvláštní policejní inspektor Jesper Bøjgaard Madsen poznamenal, že pokud to bude možné, tak se pokusí drony sestřelit. Policie v jižním Jutsku zároveň potvrdila hlášení o aktivitě dronů na letištích v Esbjergu, Sønderborgu a Skrydstrupu. V tomto případě ale policie situaci nekomentovala a dodala, že se jedná pravděpodobně o žert. Letiště nebyla uzavřena a nikdo není v ohrožení.
dánsko , Letiště obecně , Mette Frederiksenová
Zdroj: Libor Novák