Nákupem ruské ropy financuje válku, tvrdí o Indii Trump. EU s ní přesto chce posílit spolupráci

Evropská unie se snaží posílit spolupráci s Indií, a to i v oblasti obrany. Snaží se ale zároveň vyhovět nátlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na Evropskou unii naléhá, aby uvalila cla na indické zboží kvůli tomu, že Indie pomáhá Rusku obcházet sankce, uvedl server Politico.
Evropská komise ve svém středečním prohlášení uvedla, že rostoucí složitost globálních bezpečnostních hrozeb a zvyšující se geopolitické napětí poukazují na potřebu užší spolupráce mezi EU a Indií. Zároveň ale doplnila, že je pro EU nanejvýš důležité, aby Indie přestala obcházet sankce.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová prohlásila, že účast Indie na vojenských cvičeních a nákup ruské ropy představují překážku pro prohloubení vztahů. Na druhou stranu ale varovala, že pokud EU neprojeví snahu o navázání užší spolupráce, vyplní prázdné místo nepřátelské mocnosti.
Evropská komise, v rámci devatenáctého sankčního balíčku, zvažuje zavedení sankcí proti zemím, které pomáhají Rusku obcházet sankce. Mezi tyto země patří i Indie, která patří mezi největší odběratele ruské ropy a uhlí. Unie už v minulosti uvalila sankce na indickou rafinerii, která je částečně vlastněná Ruskem.
Z těchto důvodů se EU nachází v komplikované geopolitické situaci. Snaží se rozvíjet spolupráci s Indií a uzavřít s ní do konce roku dohodu o volném obchodu, aby snížila svou obchodní závislost na USA. Zároveň ale nemůže budovat obchodní vztahy se zemí, která udržuje úzké vazby s Moskvou.
Podle nejmenovaného představitele EU mají obě strany neshody ohledně války na Ukrajině. I přesto ale Evropská komise spoléhá na to, že jí spolupráce s nejlidnatější zemí světa pomůže s diverzifikací obchodu. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová navštívila Indii na začátku roku, a tento měsíc jednal s indickými představiteli také eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič.
