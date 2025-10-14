Nastal v Gaze konečně mír? Dohoda dává Netanjahuovi právo na obnovení bojů

Libor Novák

14. října 2025 8:22

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi Foto: Depositphotos

Posledních dvacet žijících rukojmích, držených v Pásmu Gazy, se v pondělí dočkalo propuštění a setkalo se se svými rodinami, což vyvolalo scény neskrývané radosti. Světoví lídři se mezitím sešli v Egyptě, aby prodiskutovali budoucnost Gazy a další etapy dohody o příměří, kterou zprostředkovaly Spojené státy. Je to poprvé po více než dvou letech, kdy Hamás a jeho spojenci nedrží v Gaze žádné živé rukojmí. 

Ve stejný den Izrael propustil 1718 palestinských vězňů, kteří byli drženi v Gaze bez obvinění, a ti se vrátili do Pásma Gazy. Dále bylo z izraelských věznic propuštěno dalších 250 Palestinců, kteří si odpykávali dlouhodobé tresty. Americký prezident Donald Trump během své návštěvy Blízkého východu v pondělí vystoupil v Knessetu, izraelském parlamentu. Zde prohlásil, že „dlouhá a bolestná noční můra je konečně u konce.“

Trump vyjádřil přesvědčení, že dohoda o příměří, zprostředkovaná s Egyptem, Katarem a Tureckem, vydrží a že válka v Gaze skončila. Izraelským zákonodárcům řekl, že nastává „historický úsvit nového Blízkého východu.“ Mnoho bodů z dvacetibodového plánu však stále zůstává otevřených, a proto není mírový proces zcela vyřešen.

Zbývajících dvacet živých rukojmích bylo v pondělí osvobozeno ve dvou skupinách. Tato zpráva vyvolala v celé Izraeli vlnu nadšení a obrovskou úlevu. Na Telavivském Náměstí rukojmích se shromáždily davy lidí, které radostně provolávaly a skandovaly „Děkujeme, Trumpe!“, když se dozvěděli o osvobození zajatců.

Hluboce emocionální okamžiky se odehrály ve vojenském zařízení Re'im v jižním Izraeli, kde se propuštění rukojmí po více než dvou letech zajetí shledali se svými nejbližšími rodinami. Izraelská armáda sdílela záběry, na nichž je vidět, jak se čtyřiadvacetiletý Guy Gilboa-Dalal, unesený z hudebního festivalu Nova, setkává se svými rodiči a sourozenci. Jeho rodina se k němu přitulila v pevném objetí plném slz štěstí.

Osmačtyřicetiletý Omri Miran, který byl unesen, když ozbrojenci Hamásu vnikli do jeho rodinného domu v kibucu Nahal Oz, se radostně shledal se svou ženou Lishay Miran-Lavi a otcem Dani Miranem. Zveřejněné fotografie zachytily, jak si poprvé po více než dvou letech hraje se svými dětmi. Miranova rodina ve svém prohlášení uvedla, že jsou teprve na začátku „složitě a náročné, ale dojemné cesty k uzdravení.“

Podle dohody, kterou zprostředkovaly Spojené státy, měl Hamás a jeho spojenci propustit všechna zbývající rukojmí, včetně těl 28 zemřelých, do 72 hodin od vyhlášení příměří. Izraelské úřady oznámily, že Hamás předal Červenému kříži v pondělí čtyři rakve, které údajně obsahují ostatky čtyř zesnulých rukojmích. Izraelská policie později potvrdila, že rakve byly přijaty na izraelské území a dopraveny do Národního ústavu soudního lékařství v Tel Avivu k formální identifikaci. Izrael dosud nepotvrdil totožnost navrácených ostatků.

V pondělí bylo Izraelem propuštěno 1718 palestinských zadržených, které izraelské síly zatkly v Gaze v průběhu posledních dvou let a držely bez obvinění. Zadržení byli převezeni zpět do Gazy autobusy, kde je u nemocnice Nasser v jižní části enklávy přivítaly obrovské davy lidí. Izrael také osvobodil 250 Palestinců odpykávajících si doživotní nebo dlouhé tresty vězení.

Část těchto propuštěných vězňů byla dopravena na okupovaný Západní břeh Jordánu. Zde vystupovali z autobusů v Ramalláhu, kde je objímali rodinní příslušníci a přátelé. Reportéři CNN zaznamenali v místě také značnou přítomnost palestinských bezpečnostních sil a zdravotníků. Podle Palestinské společnosti pro vězně bylo dalších 154 palestinských vězňů, odpykávajících si dlouhé tresty v izraelských věznicích, deportováno do Egypta. Izraelské úřady totiž trvaly na tom, aby vězni odsouzení za „násilné trestné činy“ byli deportováni do třetích zemí, místo aby se směli vrátit na Západní břeh nebo do Gazy.

Prezident Trump pronesl v izraelském parlamentu projev trvající přes hodinu. V něm slavil dohodu o příměří jako své vítězství a opakovaně a důrazně vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby neobnovoval válku. „Izrael, s naší pomocí, dosáhl všeho, čeho mohl silou zbraní. Vyhráli jste, myslím, že jste vyhráli,“ prohlásil Trump.

Dále pokračoval slovy, že nyní nadešel čas „přetavit tato vítězství proti teroristům na bojišti v konečnou odměnu v podobě míru a prosperity pro celý Blízký východ.“ Dodal, že je na čase, aby Izrael konečně mohl „užívat plody své práce.“ Americký prezident také varoval, že další válka by zmenšila Netanjahuovo dědictví. Zdůraznil, že na premiéra se bude vzpomínat kvůli příměří „mnohem více, než kdyby tuto věc držel v chodu.“ Netanjahu byl v minulosti obviňován, že prodlužuje válku v Gaze, aby oddálil nebo odvedl pozornost od svých korupčních kauz a domácích politických problémů, což premiér odmítá.

Trump poté odcestoval do Egypta, aby se setkal s dalšími světovými lídry, mezi nimiž byli představitelé Kataru, Jordánska, Palestinské samosprávy, Francie, Německa a Spojeného království. Sjížděli se do letoviska Šarm aš-Šajch, kde Egypt a USA pořádají summit o ukončení války v Gaze a o dalších fázích mírového plánu. Během summitu se konal podpisový ceremoniál k dohodě o příměří v Gaze.

Netanjahu uvedl, že sice obdržel pozvánku, ale summitu se nezúčastnil. Dvacetibodový plán příměří, zprostředkovaný Spojenými státy, Egyptem, Katarem a Tureckem, má stále několik nedořešených otázek a detailů, které je potřeba dopracovat. Spory se točí například kolem toho, jak bude řízeno rozsáhle zničené Pásmo Gazy po skončení války. Také je potřeba vyřešit, jak proběhne odzbrojení Hamásu a stažení Izraele z Gazy.

Úplné stažení izraelské armády je podmíněno odzbrojením Hamásu, jak vyplývá z dohody. To ponechává Netanjahuovi určitý manévrovací prostor pro tvrzení, že Izrael si stále vyhrazuje právo na obnovení bojů. Vyjednavač Hamásu, Khalil al-Hayya, minulý týden prohlásil, že skupina obdržela záruky od USA a mezinárodních zprostředkovatelů. Tyto záruky potvrzují, že dohoda znamená „trvalé ukončení války,“ nikoli pouze dočasné příměří. Není ovšem jasné, v jaké formě byly tyto záruky poskytnuty.

Podle Burcu Ozcelik, vedoucí výzkumné pracovnice pro bezpečnost na Blízkém východě v britském think tanku RUSI, je hlavní nezodpovězenou otázkou, co se stane s Hamásem. „Máme zde něco, co vypadá jako cesta ke vzniku palestinského státu. Zdá se však, že v tomto palestinském státě není místo pro Hamás. Velkou otázkou je, do jaké míry Hamás s tímto bude souhlasit a bude se tím řídit v nadcházejících týdnech a měsících,“ řekla Ozcelik pro CNN.

Dále uvedla, že Izrael si nejspíš zachová to, co považuje za svou nezbytnost národní bezpečnosti. To mu umožní operovat v Gaze, pokud bude vnímat věrohodnou hrozbu pro svou bezpečnost a pro své komunity u hranic. „Zároveň je potřeba, aby v Gaze existoval řídící orgán. Je nutné zajistit bezpečnost a vynucování práva. A také je třeba zajistit základní služby a distribuci životně důležité humanitární pomoci,“ dodala. Ozcelik naznačila, že významnou roli v tomto přechodu budou hrát další regionální aktéři, obzvláště Egypt a Turecko. „Myslím, že prozatím budou chtít být všechny strany viděny jako ty, které dělají maximum pro to, aby Trumpův plán fungoval.“ 

před 25 minutami

Ukrajinu už neřeší. Trump po ukončení války v Gaze usiluje o mír jinde

Související

Prezident Trump

Ukrajinu už neřeší. Trump po ukončení války v Gaze usiluje o mír jinde

Donald Trump se zavázal využít veškerou sílu své prezidentské moci, aby zajistil, že Izrael uzná, že „silou zbraní dosáhl všeho, co mohl,“ a zahájil tak éru spolupráce na Blízkém východě, která by mohla eventuálně vést až k míru s Íránem. V projevu k izraelskému Knessetu, který se uskutečnil jen několik hodin po propuštění posledních zbývajících izraelských rukojmích z Gazy, Trump oslavoval „historický úsvit nového Blízkého východu“ a konec „dlouhé a bolestné noční můry“ války v Gaze. 
Hamas staví své politické zájmy nad zájmy civilního obyvatelstva v pásmu Gazy, za které je odpovědný. Akce Hamasu zbavují Gazany jejich práv a základních potřeb. (zdroj: IDF)

Dlouhá cesta k uzdravení: Co teď čeká 20 navrátivších rukojmích Hamásu?

Po 737 dnech strávených v zajetí v Gaze se do Izraele vrací posledních 20 žijících rukojmích. Jde o muže ve věku 21 až 47 let a nyní se pozornost plně soustředí na jejich zotavení a rehabilitaci. Stav osvobozených je neznámý, ale izraelské ministerstvo zahraničí varovalo, že Alon Ohel (24) utrpěl vážná zranění, včetně ztráty zraku v jednom oku, když byl unesen z hudebního festivalu Nova.

Více souvisejících

Izrael Benjamin Netanjahu Pásmo Gazy

Aktuálně se děje

před 25 minutami

Prezident Trump

Ukrajinu už neřeší. Trump po ukončení války v Gaze usiluje o mír jinde

Donald Trump se zavázal využít veškerou sílu své prezidentské moci, aby zajistil, že Izrael uzná, že „silou zbraní dosáhl všeho, co mohl,“ a zahájil tak éru spolupráce na Blízkém východě, která by mohla eventuálně vést až k míru s Íránem. V projevu k izraelskému Knessetu, který se uskutečnil jen několik hodin po propuštění posledních zbývajících izraelských rukojmích z Gazy, Trump oslavoval „historický úsvit nového Blízkého východu“ a konec „dlouhé a bolestné noční můry“ války v Gaze. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Nastal v Gaze konečně mír? Dohoda dává Netanjahuovi právo na obnovení bojů

Posledních dvacet žijících rukojmích, držených v Pásmu Gazy, se v pondělí dočkalo propuštění a setkalo se se svými rodinami, což vyvolalo scény neskrývané radosti. Světoví lídři se mezitím sešli v Egyptě, aby prodiskutovali budoucnost Gazy a další etapy dohody o příměří, kterou zprostředkovaly Spojené státy. Je to poprvé po více než dvou letech, kdy Hamás a jeho spojenci nedrží v Gaze žádné živé rukojmí. 

před 3 hodinami

včera

Hamas staví své politické zájmy nad zájmy civilního obyvatelstva v pásmu Gazy, za které je odpovědný. Akce Hamasu zbavují Gazany jejich práv a základních potřeb. (zdroj: IDF)

Dlouhá cesta k uzdravení: Co teď čeká 20 navrátivších rukojmích Hamásu?

Po 737 dnech strávených v zajetí v Gaze se do Izraele vrací posledních 20 žijících rukojmích. Jde o muže ve věku 21 až 47 let a nyní se pozornost plně soustředí na jejich zotavení a rehabilitaci. Stav osvobozených je neznámý, ale izraelské ministerstvo zahraničí varovalo, že Alon Ohel (24) utrpěl vážná zranění, včetně ztráty zraku v jednom oku, když byl unesen z hudebního festivalu Nova.

včera

Mirek Topolánek

Expremiér Mirek Topolánek bojuje s rakovinou. Jeho stav je vážný

Bývalý předseda vlády Mirek Topolánek oznámil, že se potýká s vážným zdravotním problémem. V podcastu Zlámaný topol na webu Info sdělil, že mu byla diagnostikována rakovina slinivky. Podle jeho slov je jeho stav „docela vážný“ a příští týden ho čeká zahájení chemoterapie.

včera

včera

Chrámová hora (hebrejsky הַר הַבַּיִת‎‎ Har ha-bajit, Chrámová hora, arabsky الحرم القدسي الشريف‎‎, al-Haram al-qudsí aš-šaríf, Vznešená svatyně), někdy uváděná též jako hora Moria (hebrejsky הר המוריה‎‎), je plošina o půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku o rozměrech 313 m (severní strana), 470 m (východní strana), 280 m (jižní strana) a 485 m (západní strana), nacházející se v jeruzalémském Starém Městě. Část západní stěny Chrámové hory tvoří Zeď nářků, pozůstatek židovského Chrámu. Na vrcholu hory stojí kromě dvou největších – Skalního dómu a mešity al-Aksá – řada dalších menších staveb, autor: Godot13

Příměří v Gaze vyvolává tři klíčové otázky pro budoucnost

Zatímco svět sleduje osvobozování rukojmích z Gazy a jejich shledání s rodinami, a prezident Donald Trump v projevu v Knessetu hovoří o „historickém úsvitu nového Blízkého východu“, diplomaté se chystají jednat o dalších fázích Trumpova dvacetibodového plánu na dlouhodobý mír a obnovu Gazy. Podle Bretta McGurka, bývalého vysokého bezpečnostního představitele USA, je v nadcházejících dnech nutné soustředit se na tři zásadní otázky.

včera

Paul Salem

Nevidím žádný realistický scénář, v němž by Hamás souhlasil s odzbrojením. Netanjahu čelí politickému zúčtování, varuje Salem

Současné příměří v Pásmu Gazy zůstává mimořádně křehké. Pro EuroZprávy.cz to v rozhovoru naznačil expert na blízkovýchodní politiku z washingtonského think-tanku Middle East Paul Salem. Podle něj izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvažuje krátkodobě, Hamás se nehodlá odzbrojit a zahraniční politika Donalda Trumpa je nestabilní a chaotická. „Nevěřím, že by se brzy podařilo nasadit mezinárodní stabilizační síly. Izrael je podle mě spokojen s pokračováním konfliktu nízké intenzity v Gaze – nemusí činit žádné zásadní ústupky, a totéž platí i pro Hamás,“ varuje Salem.

včera

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Trump zvažuje dodávku střel Tomahawk Ukrajině, Rusko varuje před eskalací

Americký prezident Donald Trump zvažuje možnost vyslání řízených střel s plochou dráhou letu Tomahawk na Ukrajinu. Na dotaz novinářů v letounu Air Force One, zda Kyjevu tyto rakety poskytne, Trump v neděli odpověděl: „Uvidíme… Možná.“ Zároveň dodal, že by to byl „nový krok agrese“ ve válce Ukrajiny proti Rusku.

včera

Volební štáb ANO

Patová situace Babiše: Motoristé drží klíč k vládě kvůli Turkovi

Hnutí Motoristé sobě se i se svými pouhými 13 poslanci dostalo do mimořádně silné vyjednávací pozice. Bez jejich podpory totiž Andrej Babiš a jeho ANO (80 poslanců) nedisponují ve Sněmovně potřebnou většinou, protože koalice s SPD čítá pouze 95 hlasů a k podpoře vlády chybí dalších šest. Motoristé proto hrozí, že pokud Andrej Babiš neodstoupí od snahy nominovat Filipa Turka na ministra zahraničí kvůli kauze jeho údajných nenávistných výroků, do vlády nevstoupí vůbec.

včera

Volební štáb Motoristů

Zpochybnit půjde vše. Turkova kauza ukazuje nebezpečí AI

Reakce na kauzu rasistických, homofobních a k násilí vyzývajících příspěvků, kterými se podle tvrzení Deníku N v minulosti na sociálních sítích prezentoval čerstvě zvolený poslanec Filip Turek (Motoristé), názorně demonstrují jedno z největších a bezprostředních nebezpečí široce dostupné generativní umělé inteligence (AI) pro fungování společnosti. Prakticky veškeré audiovizuální materiály bude možné zpochybnit a relativizovat argumentem, že jde o produkt AI nástrojů. 

včera

včera

Petr Pavel

Údajné Turkovy výroky mohou být podle Pavla velký problém

Prezident Petr Pavel označil za zásadní problém případné potvrzení informací o nenávistných příspěvcích na sociálních sítích, které jsou připisovány nově zvolenému poslanci a čestnému prezidentovi hnutí Motoristé sobě, Filipu Turkovi. Pavel to uvedl v rozhovoru pro Českou televizi.

včera

UX testování v praxi: zlepšete design i spokojenost zákazníků

UX testování v praxi: zlepšete design i spokojenost zákazníků

Každý z nás už někdy navštívil web, který sice vypadal krásně, ale orientace na něm byla složitá. Design byl krásný, ale rozhodně ne funkční. V tom spočívá rozdíl mezi pouhou estetikou a skutečným UX, neboli zákaznickou zkušeností. UX testování je nástroj, díky kterému můžete zjistit, jak se lidé na webu cítí, zda snadno najdou to, co hledají, a zda je cesta například k objednávce jednoduchá.

včera

Na Slovensku se srazily dva rychlíky

Na Slovensku se srazily dva rychlíky

U obce Jablonov nad Turňou, před železničním tunelem, došlo k vážné nehodě, při které se srazily dva protijedoucí rychlíky. Na místě události, která se stala v úseku, kde dochází k přechodu na jednokolejnou trať, zasahují všechny složky Integrovaného záchranného systému.

včera

včera

včera

včera

Hamás propustil prvních sedm rukojmích

Izraelská armáda potvrdila, že sedm izraelských rukojmích se dostalo z Gazy a nyní jsou zpět na území Izraele. Zpráva o jejich propuštění vyvolala v Tel Avivu na náměstí rukojmích hlasité oslavy a jásot, jak uvádí Alice Cuddy. Celkem by dnes mělo být propuštěno dvacet dosud žijících rukojmích, jejichž seznam jmen zveřejnil už dříve Hamás. Tyto osoby byly drženy v Gaze od útoků, ke kterým došlo 7. října 2023.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy