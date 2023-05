NATO demonstruje sílu: Tisíce vojáků trénují nasazení v Evropě

NATO oznámilo prostřednictvím tiskové zprávy, že americká armáda otevírá některé své sklady na území Evropy, aby naložila vozidla, zbraně a další vojenské vybavení na komerční transportéry směřující do Rumunska. Prapor polní podpory americké armády pro země Beneluxu v obci Zutendaale na východě Belgie je zodpovědný za tento proces, který je součástí příprav na cvičení Defender 23. Toto cvičení bude zahrnovat využití pontonových mostů, člunů a pontonových transportérů a bude se konat v Rumunsku, uvádí slovenská agentura TASR.

Vybavení z belgického skladu obdrží jednotka, která na cvičení přichází z USA, a která bude s jednotkami z jiných zemí trénovat přejezd přes vodní překážky. Cvičení vede rumunská nadnárodní vojenská divize.

Operace Defender se uksuteční od 22. dubna do 23. června pod velením armády USA. Zaměří se na strategické rozmístění amerických sil v Evropě za použití předem připravených armádních zásob a na rozvoj společné taktiky a postupů se spojenci z NATO a jejich partnery.

Aliance od 17. dubna do 11. května provedla operaci Aurora 23, která se konala na jihu Švédska. Cvičení mělo za cíl otestovat obranyschopnost země před možnými hrozbami a zúčastnilo se ho 26 000 vojáků a personálu z 11 zemí. Na Sardinii v Itálii se pak konalo cvičení Noble Jump 23 od 26. dubna do 13. května, jehož cílem bylo prověřit připravenost jednotek rychlé reakce NATO na nasazení do akce v krátké době. Cvičení se zúčastnilo 2200 vojáků ze sedmi zemí a Itálie poskytla logistickou podporu jako hostitelská země.