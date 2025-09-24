NATO drží prst na spoušti. Mohou ale státy skutečně sestřelovat ruská letadla?

Libor Novák

24. září 2025 10:01

Suchoj Su-34 sloužící v ruské armádě, ilustrační fotografie
Suchoj Su-34 sloužící v ruské armádě, ilustrační fotografie Foto: Wikipedia Common / CC BY-SA 3.0

Poslední opakovaná narušení vzdušného prostoru NATO Ruskem staví alianci před obtížnou otázku, zda by měla reagovat sestřelením ruských letadel. Na jedné straně NATO odsoudilo ruské akce a varovalo, že použije „všechny nezbytné vojenské a nevojenské prostředky k obraně“. Na straně druhé se však jedná o obranný pakt, který se snaží zabránit eskalaci konfliktu, který podle něj ještě není v plném proudu.

Pravidla angažovanosti NATO jsou přísně utajovaná. Tyto parametry definují, co mohou vojenské síly v dané situaci dělat. Podle Oany Lungescu, bývalé mluvčí NATO, jsou tato pravidla v souladu s politickým cílem aliance.

Tím je odradit útok a zabránit konfliktu, a pokud to selže, pak se bránit a zvítězit. Nicméně jakékoliv politické rozhodnutí, včetně pravidel angažovanosti, vyžaduje jednomyslný konsensus všech členů Severoatlantické rady.

Navzdory utajeným pravidlům angažovanosti mohou národní ozbrojené síly na svém vlastním území jednat na základě vlastního uvážení, pokud jsou pod národním velením. Například Litva nedávno přijala nová pravidla, která umožňují jejím ozbrojeným silám reagovat „dříve a rychleji“ na narušení vzdušného prostoru.

Polský premiér Donald Tusk rovněž uvedl, že jeho země je „připravena na jakékoli rozhodnutí, jehož cílem je zničit objekty, které nás mohou ohrozit“, ale zároveň dodal, že v takových případech je nutné dosáhnout konsensu se všemi spojenci.

I když v poslední době došlo k několika incidentům, kdy ruská letadla narušila vzdušný prostor zemí NATO, aliance je nesestřelila. V případě Estonska, kde tři ruské stroje MiG-31 pronikly do vzdušného prostoru na 12 minut, NATO letadla nesestřelilo, protože podle generálního tajemníka Marka Rutteho nebyla vnímána „žádná bezprostřední hrozba“. Navíc podle bývalého náčelníka estonského letectva Jaaka Tariena se v době míru síla okamžitě nepoužívá, protože se vychází z předpokladu, že narušení by mohlo být omylem.

Podle ukrajinského vojenského analytika Mykoly Bielieskova hrálo roli v reakci NATO i riziko eskalace konfliktu a nejistota ohledně postoje amerického prezidenta Donalda Trumpa. Evropské země se obávají, že by je Trump v případě ostré reakce nepodpořil. Sám Trump na Valném shromáždění OSN na otázku, zda by členské země NATO měly sestřelit ruské letouny narušující jejich vzdušný prostor, odpověděl: „Ano, myslím, že by měly.“

V minulosti došlo k situaci, kdy země NATO sestřelila ruské letadlo. V roce 2015 Turecko sestřelilo ruský letoun Suchoj-24M poté, co na 17 sekund narušil jeho vzdušný prostor. Tento incident, ačkoliv nebyl součástí mise NATO, se ukázal jako vysoce účinný. Rusko tehdy uvalilo na Turecko obchodní sankce, ale ruská letadla přestala tureckým vzdušným prostorem létat.

Nyní se vede debata o tom, zda by pravidla pro mise letecké policie NATO neměla být zpřísněna. Estonští, litevští a čeští politici, jako například prezident Petr Pavel, vyzývají k rázné reakci na ruské provokace, včetně sestřelení ruských letadel. 

před 4 hodinami

Zemřela legendární italská herečka Claudia Cardinalová

Související

Mark Rutte, generální tajemník NATO

Jsme na vás připraveni, vzkázal Rutte Rusku

Šéf NATO Mark Rutte prohlásil, že Aliance je připravena bránit každou píď svého území. Reagoval tak na nedávné narušení vzdušného prostoru Estonska a dalších zemí aliance, které vyvolalo vážné obavy. Rutte ujistil veřejnost, že obranné systémy jsou na svém místě a jsou funkční.

Více souvisejících

NATO Ruská armáda

Aktuálně se děje

před 6 minutami

před 9 minutami

Prezident Trump

USA už nejsou spolehlivým partnerem, shodují se státy po Trumpově projevu v OSN

Světové společenství je zaskočeno nečekaným projevem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vystoupil na Valném shromáždění OSN. Jeho 58minutový projev, který se dotýkal migrace, islámského práva šaría, neúspěchů OSN a „klimatického podvodu“, naznačuje, že USA se odklánějí od principů, na kterých byla OSN založena. Reakce světových lídrů naznačují, že už nelze spoléhat na USA jako na silného a spolehlivého partnera.

před 57 minutami

Dmitrij Peskov

Rusko zareagovalo na Trumpa: Nemáme na výběr, válka bude pokračovat

Kreml dnes reagoval na nedávná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil Rusko za „papírového tygra“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na toto označení odpověděl slovy, že Rusko je spíše spojováno s medvědem a „papíroví medvědi neexistují“. Dodal také, že Rusko nemá jinou možnost než pokračovat ve své „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině, aby zajistilo své zájmy a dosáhlo cílů stanovených Vladimirem Putinem.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Suchoj Su-34 sloužící v ruské armádě, ilustrační fotografie

NATO drží prst na spoušti. Mohou ale státy skutečně sestřelovat ruská letadla?

Poslední opakovaná narušení vzdušného prostoru NATO Ruskem staví alianci před obtížnou otázku, zda by měla reagovat sestřelením ruských letadel. Na jedné straně NATO odsoudilo ruské akce a varovalo, že použije „všechny nezbytné vojenské a nevojenské prostředky k obraně“. Na straně druhé se však jedná o obranný pakt, který se snaží zabránit eskalaci konfliktu, který podle něj ještě není v plném proudu.

před 3 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Trump: NATO by mělo sestřelit ruské letouny, Ukrajina může získat zpět všechno území

Prezident Donald Trump po svém setkání s Volodymyrem Zelenským na Valném shromáždění OSN dramaticky změnil svůj postoj k válce na Ukrajině. Na sociální síti Truth Social napsal, že Ukrajina, za podpory Evropské unie a NATO, je v pozici, aby získala zpět všechna svá území, která ztratila od ruské invaze v roce 2022. Podle jeho slov Rusko „bojovalo bezcílně tři a půl roku“, což by reálné vojenské velmoci trvalo méně než týden. 

před 4 hodinami

Donald Trump v OSN

CNN: Svět je na pokraji studené války. Trump projevem v OSN řešil své ego, nikoliv světové konflikty

Podle analýzy serveru CNN se zdá, že prezident Donald Trump neposkytl žádné uklidňující odpovědi na adresu napjaté světové situace. Podle serveru se svět ocitl na pokraji nové studené války. Východní Evropa čelí rostoucímu napětí a Polsko pohrozilo, že sestřelí jakékoli ruské letadlo, které naruší jeho vzdušný prostor. Nad Skandinávií se objevují neznámé drony a Izrael naznačil možnou anexi, což vyvolává obavy z další eskalace konfliktu s Palestinou. V USA se mezitím inflace vrátila. 

před 4 hodinami

Claudia Cardinalová (autor fotky: Manfred Werner - Tsui)

Zemřela legendární italská herečka Claudia Cardinalová

Světovou kinematografii zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 87 let zemřela legendární italská herečka Claudia Cardinalová, jejíž kariéra trvala přes šest dekád. Největší slávu zažila Cardinalová během zlatého věku italského filmu. 

před 5 hodinami

včera

včera

včera

Volby, ilustrační fotografie.

Zapomenuté periferie rozhodují. Pokud chtějí vládní strany uspět, musí nutně pomáhat hlavně mimo Prahu

Výzkum STEM ukazuje prudký nárůst podpory pro ANO a SPD v severních krajích. Za tímto trendem se však skrývá hlubší krize a rostoucí nedůvěra ve stát v regionech, které dlouhodobě čelí strukturálním problémům. Pokud politické elity nenabídnou konkrétní řešení a nezačnou brát periferii vážně, hrozí, že se protestní volba stane normou a bude mít dopady na celou demokratickou rovnováhu země.

včera

Zemní plyn

Evropská komise navrhuje další sankce proti Rusku. Zahrnují konec veškerého nákupu LNG

Evropská komise navrhla v rámci 19. sankčního balíčku proti Rusku, že by Evropská unie měla ukončit veškerý nákup zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Podle návrhu by měl tento zákaz vstoupit v platnost koncem roku 2026, tedy o rok dříve, než se původně plánovalo. Dřívější termín platnosti, který má za cíl snížit příjmy Moskvy z vývozu fosilních paliv, přichází jen několik dní po tom, co americký prezident Donald Trump vyzval Evropu, aby ukončila nákup ruských energií.

včera

Donald Trump v OSN

"Ostudné a velmi trapné." Trump v projevu v OSN kritizoval Evropu, Nobelovu cenu si podle svých slov zaslouží

Prezident Donald Trump zahájil svůj projev na Valném shromáždění OSN slovy o úspěších, kterých jeho administrativa dosáhla během prvních osmi měsíců. Zdůraznil, že USA jsou „nejžhavější zemí na světě“ a „žádná jiná země se jí ani nepřibližuje“. Uvedl, že Amerika má nejsilnější ekonomiku, nejbezpečnější hranice a nejsilnější armádu.

včera

Zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU

Chabá kampaň ze všech stran. Vládní a opoziční kandidáti jednají reaktivně, chybí návrhy reálných řešení

Předvolební kampaň se letos nese ve znamení obrany vlastních programů, nikoli vizí. Vládní koalice Spolu staví na stabilitě a varuje před ohrožením demokracie, opozice kontruje výzvami k „úklidu po Fialovi“. Místo plánů pro budoucnost dominují hesla a mobilizace vlastních voličů. Témata jako klimatická krize, stárnutí populace či postavení mladých na pracovním trhu zůstávají na okraji – navzdory své rostoucí naléhavosti.

včera

Mark Rutte, generální tajemník NATO

Jsme na vás připraveni, vzkázal Rutte Rusku

Šéf NATO Mark Rutte prohlásil, že Aliance je připravena bránit každou píď svého území. Reagoval tak na nedávné narušení vzdušného prostoru Estonska a dalších zemí aliance, které vyvolalo vážné obavy. Rutte ujistil veřejnost, že obranné systémy jsou na svém místě a jsou funkční.

včera

Sídlo Světové zdravotnické organizace

Lékaři odsoudili Trumpovo tvrzení o autismu. Bouří se i WHO

Prezident Donald Trump na pondělní tiskové konferenci spojil autismus s dětskými vakcínami a s užíváním populárního léku proti bolesti Tylenol (paracetamol) během těhotenství. Jeho tvrzení však nejsou podložena vědeckými důkazy a vyvolala silnou kritiku u lékařských a vědeckých organizací.

včera

Prezident Trump

Před sedmi lety se Trumpovi v OSN smáli. Dnes mění světové dění

Během prvního funkčního období se prezident Donald Trump setkal na pódiu Valného shromáždění OSN s posměchem, když se chvástal svými úspěchy. O sedm let později se situace radikálně změnila. Dnes, kdy se světový řád mění, už se mu nikdo nesměje. Místo toho se světoví lídři snaží získat jeho přízeň a dvoří se mu s až opulentní pompou. Dříve byl považován za nováčka, který nerozumí multilateralismu, dnes je to ale on, kdo ovlivňuje světové dění.

včera

Ilustrační foto

Nezaplatili jste povinko a bourali jste? Limit 300 000 Kč už vás neochrání

Zapomněli jste na platbu povinného ručení a stala se nehoda? Dříve vás chránil limit 300 tisíc korun. Byla-li škoda vyšší, doplatil ji Garanční fond ČKP. Od letošního roku se ale pravidla změnila a za celou škodu odpovídá provozovatel nepojištěného vozu. Kolik vás od letoška může stát opomenutí platby povinného ručení?

včera

Podpora Palestiny sílí. Uznává ji už nejméně 151 zemí

Přestože je uznání Palestiny spíše symbolickým krokem, získává na mezinárodní scéně stále větší podporu. V současnosti ji uznává už nejméně 151 zemí ze 193 členských států OSN, což představuje téměř 80 % všech členů. Tento posun je reakcí na válku v Gaze a sílící tlak na mezinárodní instituce. V pondělí se k těmto zemím připojila i Francie, Belgie a další.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy