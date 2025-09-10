NATO spustilo článek 4, potvrdil jeden ze šéfů diplomacie

10. září 2025 14:09

NATO
NATO Foto: NATO

Severoatlantická aliance na žádost Polska, do jehož vzdušného prostoru pronikly v noci téměř dvě desítky nepřátelských dronů, aktivovala článek 4. Ve středu odpoledne o tom informoval estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.

"Poté, co Rusko narušilo polský vzdušný prostor, NATO uplatnilo článek 4, čímž ukázalo, že jakákoliv hrozba pro bezpečnost členské země vyvolá kolektivní konzultace a akci. Aliance je jednotná, silná a připravená se bránit s odhodláním koordinovat další kroky," napsal Tsahkna na sociální síti X po půl druhé odpoledne.

Polsko zaznamenalo celkem 19 průniků do svého vzdušného prostoru, většina dronů pronikla přes hranici s Běloruskem. Premiér Donald Tusk to ve středu uvedl v Sejmu s tím, že nejméně tři drony byly sestřeleny protivzdušnou obranou a sestřel čtvrtého je velmi pravděpodobný. 

"Fakt, že tyto drony, které představovaly bezpečnostní hrozbu, byly sestřeleny, mění politickou situaci. Spojenecké konzultace proto měly formu formální žádosti o aktivaci článku 4 Severoatlantické smlouvy," citoval Tuska web TVP. 

Podle článku 4 spolu smluvní strany mohou vést konzultace vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany.

Tusk v reakci na incident, který Varšava označila za akt agrese, svolal mimořádné zasedání vládního kabinetu. Po jednání sdělil, že polská armáda úspěšně zlikvidovala drony, které představovaly přímé ohrožení Polska. 

Polsko žádá o aktivaci článku 4, potvrdil Tusk po incidentu s ruskými drony

